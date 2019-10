Pobjegla iz blatnjave mahale i domogla se bogatstva: glumica koja tumači Fazilet ekskluzivno za 'Slobodnu' otkriva detalje teškog djetinjstva; 'Nisam znala što su banane...'

Dok plovi romantičnim Bosporom, Faziletine oči u jednom trenutku čeznutljivo pobjegnu prema raskošnoj vili bogataša Hazima Egemena koja joj je promijenila život... Posljednja je to scena turske serije "Fazilet i njezine kćeri", emitirane nedavno na Novoj TV.

Kao u mnogim drugim zemljama, i kod nas je stekla golemu popularnost pa su gledatelji zadnja četiri mjeseca bili prikovani za male ekrane te istodobno suosjećali i ljutili se na naslovnu junakinju.

Tumači je Nazan Kesal (50), koja je godinu i pol dana nakon snimanja dala ekskluzivni intervju za Slobodnu Dalmaciju te se prisjetila intenzivnog rada na najkompleksnijem liku u 25 godina karijere. Dominirala je tijekom svih 50 dvoipolsatnih nastavaka ove turske dramske uspješnice.

Nije joj bio problem ući u lik žene koja je željela pobjeći iz blatnjave istanbulske mahale i domoći se bogatstva preko lijepih kćeri Hazan i Edže, jer je i sama odrasla u siromašnoj obitelji u gradu Manisi na zapadu Turske. Znala je da odande može otići ako se obrazuje pa je diplomirala glumu na sveučilištima Dokuz Eylul u Izmiru i Beykent u Istanbulu, te počela graditi uspješnu kazališnu i televizijsku karijeru. I za životnog partnera je odabrala kolegu: prije četrnaest godina se, naime, udala za glumca Ercana Kesala (60) te ubrzo rodila sina Poyraza.

Jeste li očekivali da će "Fazilet" biti popularna čak i izvan granica Turske, jer u Hrvatskoj je seriju svake večeri pratilo gotovo pola milijuna gledatelja?

– Kad sam je tek počela snimati, vjerovala sam da može privući pažnju jer su turske serije zadnjih godina osnažile svjetsku industriju serija. Osim toga, "Fazilet" je imala dobru i snažnu priču. Naš redatelj Murat Saraçoğlu dobro je uspostavio vezu s gledateljima već od prve epizode. Dramatična borba za život majke koja čini sve za svoje kćeri univerzalna je tema na svakom jeziku. Uza sve to, moja je želja bila da kao Fazilet unesem i neke smiješne trenutke i nasmijem publiku. Da ne bude samo naglasak na boli i patnji kroz koju je prolazila.



Koja vam je bila najteža ili najizazovnija scena?

– Definitivno ona u kojoj sam morala zapaliti vlastitu kuću. Vrlo je bolno kad čovjek želi srezati svoju prošlost iz korijena. U prvom trenutku kad sam u scenariju pročitala da Fazilet to mora napraviti ne bi li se spasila i pobjegla od svoje prošlosti, sve mi je djelovalo zastrašujuće. Iznenadila me je jer je to napravila brzo i lukavo. Scena kad sam na peći zapalila ruku također me mnogo potresla.



Možete li nam opisati jedan dan na snimanju: kada počinjete raditi, a kada završavate?

– Ovisi o kojem se projektu radi. Trenutačno sam po cijele dane zauzeta snimanjem nove serije "Çocuk" (Dijete). Vrijeme provodim na setu i ne ostaje mi mnogo vremena za nešto drugo. Počinjemo u ranim jutarnjim satima i radimo do kasno noću. S obzirom na to da jedna epizoda naše serije traje po dva i pol sata, često nam se dogodi da doslovno noćimo na snimanjima ne bismo li je isporučili na vrijeme – kako bi se idućeg tjedna mogla prikazivati na malim ekranima.



Koju ste ulogu igrali s posebnim zadovoljstvom?

– Fazilet mi je bila izazovna, često mi nedostaje njezin duh, s obzirom na to da je posljednja klapa pala još prošle godine u svibnju. S radošću sam odigrala i ulogu sultanije Merjem u seriji "Izgubljeni grad". Kao i Hümeyre u "Halki" (Prsten). Voljela sam i sve uloge u kinofilmovima. Ne volim tumačiti likove koji mi se ne sviđaju i za koje smatram da mi ne trebaju.



Koji lik nikad ne biste mogli glumiti?

– Nikad ne bih pristala glumiti fašistkinju u nekom desničarskom filmu.

Kako se opuštate nakon napornih snimanja?

– Osoba sam pozitivne energije, obožavam svoj posao, za njega se dajem cijela... Također, velika sam radoholičarka, volim mnogo raditi i to činim s golemom strašću. Jednostavno mogu reći da mi tako odgovara. Obnavljam se igrajući razne uloge, a opuštam kod kuće sa suprugom i sinom. Gode mi i šetnje, a umor mi često otklanjaju odlasci na masaže i boravak u hamamu. Opušta me i kuhanje. Često spremam razne turske specijalitete



Kako provodite slobodno vrijeme s obitelji?

– Uglavnom budemo kod kuće. Poželimo se jedni drugih. Suprug i ja zaigramo košarku sa sinom. Naš Poyraz je strastveni sportaš.



Pokazuje li zanimanje za glumu? Hoćete li ga podržati ako krene suprugovim i vašim koracima?

– Naravno, ali jedino ako će to raditi s ljubavlju. Ne bude li strasti, nema smisla da postane glumac. Gluma, naime, nije posao koji ćete raditi samo ako, eto, imate želju. Kao uostalom ni bilo koji drugi posao na svijetu. Mislim da Poyraz ima talenta. Sjajan je promatrač, takva sam i sama bila kao mala. Mnogo sam razmišljala o ljudima i njihovim životima. Kad bih vidjela nekog siromaha, pitala sam se zašto je siromašan. Nisam mogla odvojiti pogled od rupe na njegovim cipelama. Sin mi ima tek 14 godina. Zasad mi se čini da će biti košarkaš. Naravno, kada odraste može biti i drukčije. Tko zna, još je tinejdžer.



Je li vam slava breme koje morate nositi na leđima?

– Ja zaista ne živim na način da se smatram popularnom. Uistinu me ne zanima jesam li poznata ili ne. Otkako sam se počela baviti glumom, nikad nisam odustajala od toga da budem obična žena. Zato se uvijek osjećam slobodno gdje god da se nalazim i težim tome da budem malen, običan čovjek. Popularnost je isprazna. Glupo mi je kada se netko trudi biti poznat. Zašto to čovjek želi? Ne znam. Teško mi je na to odgovoriti. Čini mi se da za tim više pate oni koji svoj posao ne rade s ljubavlju. Ponekad i zaboravim da sam glumica. A onda me na to podsjete slučajni prolaznici na ulici kad me prepoznaju. Bude mi smiješno jer se žele fotografirati sa mnom.



Pročitao sam da ste u djetinjstvu bili siromašni poput Fazilet, ali o tome niste detaljno govorili. Možete li nam otkriti nešto o svom odrastanju?

– Bili smo velika obitelj puna ljubavi i uzajamne podrške. Istina, siromaštvo je zateklo i nas, jer ekonomsko stanje u Turskoj nije bilo dobro. A nije se puno promijenilo ni do danas. Morali smo se baviti poljoprivredom kako bismo zaradili za život. Od djetinjstva sam radila zajedno s roditeljima. Nećete mi sad vjerovati, ali odrastala sam ne znajući što su to banane. Nosili smo najlonske papuče na nogama. No i unatoč tome bili smo najsretnija obitelj na svijetu i vezani jedni za druge. Ne znam više kako objasniti siromaštvo. Odupirem se tome da ga analiziram.



Planirate li uskoro posjetiti Hrvatsku, gdje imate mnogo obožavatelja?

– Čula sam od prijatelja koji su posjetili Hrvatsku da su more i priroda savršeni. Prvom prilikom kad budem slobodna obavezno ću jednog ljeta doći s obitelji u vašu lijepu zemlju na nekoliko dana. I jako se tome radujem! Ne znam još koje ću gradove posjetiti kad dođem, ali Split će sigurno biti jedan od njih.



Što biste poručili vašim obožavateljima u našoj zemlji?

– Moja je publika za mene predragocjena. Drago mi je što su Hrvati toliko zavoljeli Fazilet. Hvala vam što ste je pratili. Želim vam svako dobro, zdravlje i sreću. Šaljem vam samo ljubav sa seta svoje nove serije "Dijete". Nadam se da ćete je uskoro moći pratiti i u Hrvatskoj.