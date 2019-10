'Sprdačina od države, što ne bi i Supertalent bio?': nastup penzionerki iz Ljubuškog podijelio natjecatelje; Dok se na društvenim mrežama odvija prepirka, one otkrivaju svoju tajnu

Toliko su 'Dream Team Babe' svojim nastupom oduševile žiri, da već na samom početku ovogodišnjeg 'Supertalenta' imamo drugog polufinalista. Nakon Marka Antolkovića, mladog Zagrepčana anđeoskog glasa, svoje su mjesto u samom vrhu bez daljnjeg natjecanja zalužile i umirovljenice iz Ljubuškog.

Svojim su šarmom i pjevačkim sposobnostima starih napjeva 'Babe' kupile žiri, ali ne i sve gledatelje. Danas se, naime, mnogi pitaju kako to da je ova skupina gospođa zaslužila svoje mjesto u samome vrhu showa koji je tek otpočeo.

Jeste li pogledali nastup 'čovjeka žvake'? Janko Popović Volarić nije mogao doći sebi, publika je urlala: na društvenim mrežama danas se svi pitaju isto, a spominju i 'zlatni gumb'

"Sprdačina od države, što ne bi i Supertalent bio?", popljuvali su odmah neki gledatelji skupinu.

"Da zlatni gumb... Simpa bakice, ali daleko od Supertalenta, prilično dosadna emisija, ubile je reklame", "Ove babe nisu za pozornicu, čisti promašaj, a zlatni gumb uzalud potošen", "Ja ih ne bi dalje pustila, kamo li zlatni gumb...", redaju se ljutiti komentari.

No ima i onih koji su stali u obranu ekipice iz Ljubuškog.

"Ne razumijem nas Hrvate, kad nas neko nasmije, razveseli u ove tmurne dane mi ih popljuvamo! Čemu? Babe legende, sad znam za koga ću glasat!", piše jedna gledateljica na Facebooku.

A dok se na društvenim mrežama odvija prepirka, Babe slave. Članica ovog osebujnog benda, Nada Lauc, za Dnevnik.hr otkrila je kako su se ona i prijateljice osjećale nakon prolaska.

"Ah, kako smo se osjećale... bile smo u šoku. Nismo očekivale, tko će to očekivati! To nam nije bilo ni na kraj pameti. Bilo je odlično, svakome hvala i to je to", rekla je Nada vidno obuzeta emocijama.

"Sam sebi ne vjeruješ, gledaš što se događa... Ja sam stvarno bila u šoku kad su počele padati zlatne zvjezdice, mislila sam da sam umrla i gotovo, haha", smije se ona.

Babe su pjevale u različitim kulturno-umjetničkim društvima na području svoga mjesta, a 2012. godine odlučile su samostalno nastupati. Njihove pjesme čine repertoar od starih napjeva ljubuškog kraja, pjesama koje su njihove bake pjevale njima, ali i pjesama koje je napisala jedna od članica - Nada Lauc. Nada je u sedam godina postojanja skupine napisala više od 240 pjesama koje su pjevale u Ljubuškom, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, a nastupale su i u Makedoniji, Švicarskoj, Njemačkoj, Češkoj...

Nastup u Supertalentu će, vjerujemo, dugo pamtiti.

"Tajna je u tome da želiš drugima što sam sebi želiš. Pjevaj, pleši, veseli se, budi pozitivan, sam sebi nađi način da napuniš baterije. Dođu i nama crne minute, ali opet ustanemo, otpjevamo, pišemo, baš kao najmlađe mladice", otkriva Nada tajnu njihova uspjeha.