Puna dva mjeseca uspjeli su držati vijest u tajnosti: poznati glumački par po treći put se našao u roditeljskoj ulozi

Ryan Reynolds i Blake Lively u tajnosti su, po treći put, postali roditelji i to, navodno, prije puna dva mjeseca. Četrdesetdvogodišnji Reynolds i deset godina mlađa Lively, zajedno već imaju dvije kćeri, petogodišnju James (koja je ime dobila po Ryanovom ocu) i trogodišnju Inez.

- Dijete sada ima otprilike dva mjeseca - kazao je anonimni izvor za Us Weekly, ali još uvijek nije poznato je li riječ o dječaku ili curici.

Da je ponovno trudna, Blake je otkrila u svibnju tijekom premijere filma "Detective Pikachu", a nikada nije skrivala da jednog dana želi imati veliku obitelj.

- Oduvijek sam žudjela za velikom obitelj. Kada bih mogla, voljela bih imati tridesetero djece - kazala je 2012. godine za Allure.

Pet godina kasnije, nedugo nakon što je na svijet došla malena Inez, u intervjuu za časopis People osvrnula se na vlastiti roditeljski stil.

- Mislim da je teško staviti etiketu na roditelje. Naime, svakog trenutka pokušavamo shvatiti što uopće radimo. Razmišljamo bismo li trebali biti stroži ili možda osjetljiviji. Ako itko zna ispravan način kako biti roditelj, mislim da su to bake i djedovi. Kada si roditelj, ni sam ne znaš radiš li stvari na ispravan način - kazala je Blake koja želi da njezina djeca imaju "normalan život".

- Želim da odrastaju poput mene i Ryana. Ne želimo im to oduzeti jer mislimo da bi to bilo sebično - kazala je jednom prigodom za portal The Hollywood Repoter.