Splićanka koja je prije 26 godina okrunjena kao najljepša Europljanka ne žali ni za čim, otkriva nam zašto joj je baš jedna među njezinim nasljednicama posebna: Mediji je nisu štedjeli...

Prije 26 godina, upravo u ovo doba godine, Splićanka Fani Čapalija sudjelovala je na izboru za Miss Hrvatske, da bi 23. studenoga 1993., na svjetskom izboru održanom u Južnoafričkoj Republici, ušla među pet najljepših i proglašena najljepšom Europljankom.

Šarmantna Dalmatinka blistavog osmijeha bez riječi je ostavila čak i slavnoga glumca Piercea Brosnana koji je tada vodio natjecanje, a posebno upečatljiv trenutak bio je kada je na pitanje što misli o tome da misice na sebi imaju kupaće kostime odgovorila: "It's O.K.!" ("To je u redu"!)

Bilo joj je tada 18 godina. Iako se činilo da se Fani smiješi blistava karijera, ona je ipak odabrala drukčiji put, daleko od svjetala reflektora.

U travnju ove godine napunila je 44 godine; živi mirnim, povučenim životom na otoku Čiovu, a svojim izgledom i dalje plijeni pažnju jer mediteransku ljepotu nikad nije izgubila pa je mnogim Hrvatima i dalje ostala pojam ljepote kad su misice u pitanju.

Kakve vas emocije sada prožimaju kada se svega prisjetite?

– To su emocije koje vam ja ne mogu opisati. U tom trenutku života potpuno sam se posvetila jednom cilju, da moj plasman bude što bolji, da predstavim svoju zemlju u najboljem svjetlu. Rado se sjetim tih dana, bili su baš lijepi. Divna prijateljstva sam tada sklopila, iako sam mislila da je to svijet u kojem se morate paziti. Na sreću, prevarila sam se i shvatila da su to bile samo moje predrasude. Djevojke su bile divne, pomagale smo se međusobno. Jednoj od natjecateljica je netom prije nastupa pukla haljina, što je najveća noćna mora svih nas, ali sve smo zajedničkim snagama ohladile glave i na brzinu pomogle kolegici u nevolji. To su trenuci koji vam se urežu u pamćenje zauvijek.

Pogledate li ikad snimku?

– Da budem iskrena, više i ne gledam, jedno vrijeme sam je toliko često gledala da sam shvatila kako je znam napamet. Zvuči čudno, ali kad nešto toliko volite pa u svom naumu uspijete, sreća vas tjera na neke navike koje vam se, ovako hladne glave, čine smiješne, poput moga nekadašnjeg svakodnevnog gledanja snimke.

Koliko vam je titula najljepše Europljanke pomogla u životu?

– Ne gledam to kao neku investiciju ili projekt od kojeg sam se trebala okoristiti, bilo financijski, bilo poznanstvima. To je bila moja velika ljubav i strast i drago mi je da sam uspjela u tome što sam voljela.

Mnogi misle kako su tih prvih godina naše misice na izborima ljepote ostvarivale dobre plasmane jer je bio rat u Hrvatskoj. Što vi mislite o tome?

– Mislim da ljudi ne znaju koliko je to mukotrpan posao te da izbor za Miss zahtijeva pripremu i rad. Sigurna sam da to nije razlog dobrog plasmana djevojaka iz Hrvatske, uistinu imamo lijepe cure koje puno rade na sebi, a samim time i uspjeh ne izostaje.

Da možete vratiti vrijeme, biste li opet na pitanje o kupaćim kostimima dali odgovor: "It's okay"?

– U početku, kad je krenulo ismijavanje po medijima, bilo mi je vrlo neugodno, razmišljala sam dugo o tome. Poslije sam shvatila da je to zapravo odlična promocija. Pa to je moj brend, svi me po tome znaju. Da sam odlučila pokrenuti vlastiti biznis, svakako bih ga nazvala "It's okay". To je uzrečica koju često koristim i danas.

Kakav plasman predviđate našoj aktualnoj misici Katarini Mamić?

– Katarina je uistinu divna, vrlo je lijepa, graciozna i elegantna. Vjerujem da može ostvariti uistinu dobar plasman. Nikada ne volim prognozirati i donositi zaključke unaprijed pa ne bih predviđala plasman, ali ponosna sam na djevojku koju šaljemo na izbor za Miss svijeta.

Nekadašnja misica Maja Vračarić direktorica je izbora za Miss Hrvatske. Imate li vi takvih ambicija?

– Nemam takve namjere, nikada nisam ni razmišljala u tom smjeru. Ali svakako mislim da bi neka od nas natjecateljica bila odlična vlasnica licencije, ili barem savjetnica. Mnogo je tu stvari koje smo vidjele kako funkcioniraju iznutra, vjerujem da bi Anica, ili neka od djevojaka, bila odličan izbor za to.

Koja vam je naša misica najljepša? Zašto?

– Ne volim nikoga isticati, jer svaka djevojka ima nešto posebno i svaka je lijepa na svoj način, no da baš moram, istaknula bih Lejlu Filipović. Predivna djevojka, tako smirujuće energije. Mislim da je i izrazito hrabra i jaka jer mediji je kod nas nisu štedjeli. Tu je pokazala da uistinu zaslužuje biti Miss.

Mislite li da je ljepota prolazna ili da se ona prava nekako uvijek krije u čovjeku, da dolazi iznutra, dokle god je živ?

– Ljepota se nalazi u pogledu čovjeka. Puno stvari možete iščitati iz pogleda, a ponajviše stanje duha, iz kojeg onda proizlazi istinska ljepota.