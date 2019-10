Debbie Harry objavila je danas autobiografsku knjigu "Face It: A Memoir". Pjevačica legendarne grupe Blondie otvoreno je ispričala kako se drogirala i družila s poznatim glazbenicima na vrhuncu njihove slave, kako ju je u automobili povezao serijski ubojica, a otkrila je i da je bila silovana, piše TooFab.

David Bowie jednom joj je pokazao penis kako bi joj se zahvalio za kokain koji je nabavila za njega i glazbenika Iggy Popa.

- Jednom su David i Iggy tražili kokain po New Yorku jer ga njihov diler nije imao. Meni je prijatelj dao gram kokaina, ali sam ga jedva taknula. Nisam previše marila za 'koku' jer me činila nervoznom i stezala mi grlo. Stoga sam otišla u njihov stan i dala im drogu, a oni su je usisali u jednom potezu - rekla je 74-godišnja Debbie uz opasku da je 'veličina Bowiejeve alatke bila nevjerojatna, a rado ga je pokazivao i ženama i muškarcima.

- To što je napravio bilo je smiješno, slatko i seksi. Nisam ga taknula. Ali sjećam se da sam pomislila 'pa, to je baš lijepo'. Valjda sam osjećala polaskanom, znate? On je jedan od velikih glazbenih umjetnika kojima se divim, očito je bio genij - rekla je nekad fatalna plavuša.

Ispričala je kako je jednom za dlaku izbjegla smrt. Kasnih 70-ih u New Yorku ju je povezao muškarac koji joj je odmah izgledao opasno. Kad je stisnuo gas iskočila je iz automobila, a kasnije je povezala njegov lik sa serijskim ubojicom Tedom Bundyjem, koji je uhićen zbog 30 ubojstava.

Dok je živjela sa gitaristom Chrisom Steinom u njihov apartman je ušao provalnik i zavezao ih.

- Kad je uzeo gitare i kameru, odvezao mi je ruke i otkopčao mi hlače. Iz*ebao me i rekao: 'Odi se oprati!'. Srećom, tad još nije bilo panike oko AIDS-a jer bih umrla od straha. Više mi je bilo žao zbog opreme koju nam je ukrao - iskrena je Debbie.