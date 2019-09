'Bilo mi je jako neugodno!': poljupci u Gospodinu Savršenom vam se čine romantični? Konobarica koja nije imala ozbiljnu vezu otkriva kako joj je bilo i što se sve u kući događa

Nikolina Tutić, samozatajna djevojka koja se u realityju "Gospodin Savršeni" prva poljubila s Mijom Matićem, i u kojeg se, makar po sudu sustanarki i gledatelja, vrlo brzo "zaljubila preko ušiju", sebe je uoči ulaska u show predstavila kao djevojku koja radi kao konobarica, ali se u njoj krije "mali umjetnik" i obožava crtati.

Nikolina je ispričala i kako voli ići i u teretanu i družiti se s prijateljima, pomagati drugima, a ne voli nepravdu i svađe... Priznala je da nikad nije imala ozbiljnu vezu.

"U show sam se prijavila zbog ljubavi i novog iskustva“ - ustvrdila je.

"Privlače me muškarci koji drže do sebe, svoje obitelji. Da je šarmantan i da zna što želi. Da je zabavan, skroman, inteligentan, a potpuno će me razoružati ako ako voli plesati" - ispričala je pred kamerama malo pričljiva Nikolina.

Vrlo brzo nakon što je pobudila zanimanje kod Mije, našla se na meti ostalih natjecateljica.

Kad ju je Sara okarakterizirala kao neinteligentnu i inače bila prilično uvrijedljiva na njen račun, Nikolina je komentirala pred kamerom: "Da nisam takva dama, pljusnula bih te, ali kako jesam, samo ću te nastaviti gledati.“

Za sebe kaže da je u privatnom životu ipak malo drugačija.

"Puno sam otvorenija i komunikativnija nego kako to izgleda u showu. Uvijek sam spremna za akciju s dragim ljudima koji su pokraj mene“ - kazala je RTL-u.

Priznala je da joj je nakon poljupca s Mijom bilo jako neugodno.

Rekla je ni kako nije maštala o tome prije nego što se dogodilo.

"Ne, iskreno, bilo mi je jako neugodno...“ - ispričala je sad več kroz osmijeh.

Na pitanje jesu li joj smetali komentari ostalih kandidatkinja nakon toga rekla je da nisu.

Upitana "tko je glavni u vili", rekla je:

"To je svakako Barbara, iako najvećom konkurencijom smatram Mihaelu i Nušu...“