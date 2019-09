Atraktivna Splićanka oduševila javnost fotografijama u donjem rublju; U četrdesetim godinama života izgleda bolje nego ikad

Renata Lovrinčević Buljan, nekadašnja Miss Universe Hrvatske, danas poznata fitness instruktorica, sa 130 000 svojih fanova na Instagramu podijelila je fotografiju na kojoj pozira u donjem rublju jednog splitskog brenda čije je zaštitno lice. Mnogi su komentirali da u svojim četrdesetim izgleda bolje nego ikad.

S obzirom na vokaciju profesorice kineziologije, i činjenicu da je u sportu već 20 godina, ne iznenađuje njena besprijekorna linija.

Oduvijek je bila radišna, a to joj se i isplatilo. Renata (43) ističe da je uvijek imala sreće s poslovima. Preko ljeta džeparac bi zarađivala u voćarni, a i za vrijeme fakulteta povremeno bi našla pokoji angažman. Jedan je za nju posebno važan.

- Moja kolegica s fakulteta i ja vidjele smo oglas da traže spasiteljice. Brela su dobili tada plavu zastavu, koja osim čistoće mora i okoliša podrazumijeva da plaža pruža i sigurnost. Stoga su morali aktivirati čuvare plaže. Prošle smo obuku, ronjenje, spašavanje utopljenika, prvu pomoć smo polagali – objasnila je Renata za 100posto.hr.

Nakon reportaže koja je osvanula o prvoj hrvatskoj Baywatch djevojci, primijetili su ju Vladimir i Marija Kraljević i ponudili da se natječe za Miss Universe.

- Nisam bila u manekenskim vodama, imala sam već 23 godine i bila nešto zrelija. Kada su me zvali i kada sam došla u Zagreb, bila sam bez ikakve pratnje. Nisu sa mnom išli ni mama, ni tata, ni brat, ni momak, koji mi je danas inače suprug. 26 godina smo zajedno i u svemu me podržavao. On je profesionalni hrvatski vojnik, i kada je izbor bio, on je imao teren, nije mogao doći u Zagreb, no podržavao me u tome. Došla sam u Zagreb i eto odnijela pobjedu – ispričala je.

Renata je majka dvojice sinova, Borne i Narda koji su joj, uz muža Petra najveća podrška i, kako često voli naglasiti, najveći životni uspjeh.