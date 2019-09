'On radi s luksuznim brendovima, no ne vodi takav život. Skroman je i naporno radi': Mehun otkrila detalje o misterioznom Austrijancu i kako ju je prvog dana pokušao osvojiti

On se ne voli slikati, ja bas nisam voljela njemacki u skoli! On uvijek prica da je prekinuo s curom jer ju je morao fotktati 3000 puta u jednom danu na jednom egzoticnom otocju 🙄😂(nisam brojala kolko ja do sada imam fotki 🙈 )Ja sam uvijek mislila da su Austrijanci strogi, ozbiljni, ustogljeni, arogantni on to sve nije! ima toga jos! Ipak oboje se volimo smijati, planirati, obozavamo brodove...Hrvatsku!Toliko istih stvari puno vise nego onih u kojima se ne slazemo zato jer je to ❤️ I zato nikada ne reci nikada!

