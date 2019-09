'I dalje mi se sve ovo čini ludo, ali vrijeme je da obučem odijelo i službeno postanem Gospodin Savršeni': bivši nogometaš spreman je za novu ljubav

Nisam zainteresiran da nekoga spašavam. Zapravo, nitko ne treba spasenje. Svatko je sasvim u redu kao takav. Svako je onakav kakav je izabrao biti. Ko sam ja da ga uznemiravam? Sve što mogu reći je samo o sebi, što se dogodilo meni. Ja mogu ispričati svoju priču. Možda iz te priče neko može steći neki uvid, smjer. Možda vam se od toga otvore vrata. Ali ja ne činim ništa. Ja samo dijelim svoje iskustvo. To nije služba/posao, ja uživam u tome i zato nije služba/posao, zapamtite to. "Sluga" treba biti jako ponosan i veoma ozbiljan, on radi tako velik posao. On nosi Himalaje na svojim ramenima, sav teret svijeta(posla, obitelji, prijatelja, neprijatelja, žena, muškaraca, poznatih i nepoznatih). JA ne nosim ništa, nikakav teret svijeta, ničiji teret. I JA ne radim nikakav ozbiljan posao. JA samo uživam u pričanju moga iskustva. Podijeliti s vama je sama radost. Ako nešto dospije do vas zahvalite Bogu- jer on ne postoji. Nemojte zahvaliti meni- jer JA postojim! 😄#so #what's #next #? #you #heal #you #grow #and #you #help #others

