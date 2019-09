Ana Vučak Veljača je sigurna da će novi kulinarski show na HTV-u biti hit: Stalno trčim kući s idejama, muž mi briljira u pečenju!; Glumica i voditeljica nam otkriva i svoj 'savršeni recept'

Nije mala stvar istodobno biti angažiran u kulinarskom showu, koji od 1. listopada kreće u udarnom terminu na HRT-u i jedan je od jesenskih aduta državne televizije, a uz to svakodnevno igrati predstave u matičnom kazalištu.

Kad se tome doda da je zvijezda popularnih telenovela koju smo gledali u serijima "Kud puklo da puklo", "Prava žena", "Stella" i "Čista ljubav" vlasnica čak triju diploma, onda za Anu Vučak Veljaču (32) uistinu možemo kazati da je multitalentirana.

Supruga scenografa Ivana Veljače u ćakuli za Reflektor priznaje kako jedva čeka da je gledatelji vide u novoj ulozi, a otkrila nam je i kako se ona sama snalazi u kuhinji te što najbolje zna spremati.

Uskoro ćemo vas gledati u novom kulinarskom showu HRT-a "Kuhan i pečen". Je li bilo pozitivne treme kad su se upalile kamere?

- Bilo je i treme i uzbuđenja, zapravo, jako sam se veselila prvom danu snimanja. Volim akciju, upoznavanje novih ljudi, kamere, finu papicu, a ovaj show i moja voditeljska uloga u njemu su spoj svega toga.

Koje su vam sve savjete dale urednice projekta Andrijana Škorput i Mirna Dvorščak?

- Mirna i Andrijana bile su velika podrška, kliknule smo odmah, savjetovale su mi da budem svoja i da usvojim studio kao svoj dom.

Što sve možemo očekivati u emisiji?

- Dobru zabavu, uzbuđenje, kreativnost, zanimljive kandidate, super nove ideje i naravno, kulinarske trikove naših chefova. Emisija je dinamična, natjecateljskog karaktera pa ima i dozu adrenalina, ali prije svega je inspirativna. Nakon svakog snimanja dođem kući s novim idejama i inspiracijom, a vjerujem da će tako biti i gledateljima.

Kako se snalazite u kuhinji? Koje specijalitete najviše volite spremati?

- Snalazim se prilično dobro, volim kuhati i improvizirati, pustim glazbu i zabavljam se. Komentari su laskajući, tako da vjerujem da mi ide. Ima puno toga što volim spremiti, a neki od mojih specijaliteta su brancin s povrćem, gulaš s lećom i lignjama, rižoto od sipe.

Bitno mi je da kuham s kvalitetnim namirnicama, a kada imaš dobre namirnice, nije problem skuhati dobro jelo.

Kojim vas jelom suprug Ivan zna iznenaditi?

- S puno jela. Ivan voli kuhati i kad ima vremena stvarno se posveti tome. Jako dobro poznaje meso i ribu i iznenadi me često ručkom ili večerom. To je svaki put nešto drugo i novo što taj dan odluči isprobati. Inače je majstor pečenja u našem domu, njemu prepuštam cijeli taj spektar jela jer redovito briljira.

Možete li našim čitateljima otkriti svoj omiljeni recept?

- Mogu im otkriti recept za svako jelo (smijeh). Znam da svi živimo užurbanim tempom, ali mislim da je super uzeti neko vrijeme, kada možemo i uživati u kuhanju, jer je stvarno kreativno i relaksirajuće, barem meni.

Recept je: upalite glazbu koju volite, zasučite rukave, osmijeh na lice, čaša vina, igra i improvizacija. Još ako kuhate za nekog vama dragog, ubacite malo ljubavi i ne može ispasti loše.

Nekad ste na HRT-u vodili i popularnu Parlaonicu. Kakva vas sjećanja vežu za tu emisiju?

- Divna. To mi je bio prvi posao, super iskustvo. Naučila sam se profesionalizmu i ponašati ispred kamera, upoznala super zanimljive ljude koji su gostovali. Zbog svega toga sam i zavoljela televiziju. Počela sam voditi tu emisiju s 18 godina, paralelno studirala i mislim da je to iskustvo dosta odredilo moj daljnji profesionalni put.

Pojavili ste se i u posljednjoj sezoni Plesa sa zvijezdama. Jeste li ostali iznenađeni kad ste baš vi prvi ispali od svih kandidata?

- Bilo je to super iskustvo, volim plesati, volim adrenalin, tako da mi je drago što sam pristala biti dio toga. Bila sam iznenađena, ali i svjesna da je to show u kojem netko mora ispasti, tako da nisam to uzela srcu. Pripreme i treninzi su jako naporni i koliko god su užitak, zahtijevaju puno vremena.

Meni je bio to dosta naporan period jer sam paralelno radila novu predstavu u HNK i trčala s predstava u Trešnji na treninge plesa, pa na probe u HNK, tako da mi je u jednu ruku bilo i olakšanje kada je za nas show završio. Žao mi je samo što smo rano ispali jer nismo imali priliku izvesti ostale plesove koji su meni osobno bili favoriti.

Jedna ste od rijetkih osoba u našoj zemlji koja se može pohvaliti s čak tri diplome: onom iz psihologije, novinarstva i glume. Je li vam u nekom trenutku dosadilo stalno biti za knjigom?

- Nakon što sam diplomirala glumu, rekla sam sama sebi: sad je dosta. Bar za neki period, tko zna što život sprema, možda se opet vratim za knjigu.

Kako to da ste se ipak odlučili baviti glumom?

- Gluma je oduvijek negdje bila moja ljubav, splet okolnosti donio je ovakav rasplet situacije da sam Akademiju upisala nakon psihologije i novinarstva. Imala sam puno interesa kroz odrastanje i drago mi je da sam se obrazovala na više područja. Od malih nogu bavila sam se glumom, s upisom na Akademiju dobila sam formalno obrazovanje i počela se baviti njome profesionalno.

Gledali smo vas i u mnogim sapunicama gdje ste uglavnom dobivali uloge fatalnih zavodnica. Jeste li ikad poželjeli glumiti neki negativni lik?

- Volim igrati i zavodnice i pozitivke i negativke, bitno mi je kako je lik napisan, ima li neku dubinu, kakva je priča i koliko nudi glumačkog prostora.

Stalna ste članica zagrebačkog dječjeg kazališta Trešnja. Koliko vas ispunjava raditi za najmlađe?

- Volim raditi u svom kazalištu, predstave za djecu imaju svoju čar, osjećaš kao da sudjeluješ u odrastanju i formiranju tih malih ljudi, zato mislim da predstave za djecu trebaju biti kvalitetne i promišljene jer imaju velik utjecaj na djecu koja će sutra postati odrasli ljudi.

Biste li voljeli uskoro postati mama?

- Ništa u životu nisam radila puno planirajući unaprijed, kada se prepustiš životu dogodi se pravi trenutak za prave stvari, tako će, vjerujem, biti i s majčinstvom. Ivan i ja zasad uživamo u našem vremenu, a kada dođe taj trenutak veselit ćemo se i novom članu naše obitelji. Mislim da ću biti super mama, sviđa mi se ta pomisao.

Znaju li vas prijatelji nekad zezati kako ste se u veljači udali za Veljaču?

- Da, to je glavna fora. Ali zapravo se nije slučajno dogodilo da smo se odlučili vjenčati baš u veljači. Ima jedna romantična priča iza toga, bio nam je bitan i mjesec i datum, i kada smo vidjeli da taj datum pada na subotu, u sekundi smo dogovorili dan vjenčanja.