'Par mjeseci prije smo pričali u jednom splitskom kafiću i tad je prvi put to spomenuo...': Dinovi najbliži otkrili su nam gdje su bili kad ih je zatekla vijest o njegovom odlasku; 'Pokosilo me...'

Mnogi će se ovih dana na društvenim mrežama i od prošlih godina prepisanim tekstovima prisjećati genijalca Dina Dvornika, pa ću evo i ja napraviti iznimku i u kratkom vremenu drugi put pisati o njemu, točnije o 7. jutru rujna 2008., kad je otplovio među oblake. I ostavio mnoge koji su ga voljeli u nevjerici i suzama.

Evo sada sjećanja koja nećete nigdje moći pročitati, osim, naravno, u "Slobodnoj". Naime, za dokumentarac o Dinu razgovarao sam s mnogima, a jedno od pitanja bilo je gdje ih je i kada zatekla vijest o Dinovu prelasku u novu, nama smrtnicima, nevidljivu dimenziju.

BRICO

„Ja sam par mjeseci prije s njim pričao u jednom splitskom kafiću i Dino je prvi put do tada počeo pričati o smrti. Sjećam se da mi je govorio da mu nije jasno zašto je smrt kraj i zašto ne bi bila početak, te zašto se smrt ne bi slavila. Posebno me zateklo kad je nedugo poslije toga objavio pjesmu „Idem ća ka i moj ćaća“. Danas vjerujem da je on točno tamo gdje je htio biti. Vjerujem u ono u što je i on vjerovao, dakle da je smrt početak, njegova smrt je njemu početak i ja u to vjerujem“, kaže Dinov dugogodišnji prijatelj Mladen, zvan Brico.

DEAN

„Znam da smo se čuli, a vidio sam ga par mjeseci prije, ovdje doma u Kineski zid je došao. Ovako kad te takva vijest pogodi iz vedra neba, to je strašno, jer nikome nije bilo na kraj pameti da bi se nešto takvo njemu moglo dogoditi. Bio sam na Braču kad me Brico nazvao i rekao da mi je brat umro. To meni nije moglo doć do pameti, to moja psiha nije prihvaćala i tek poslije te to pogodi kad čuješ na radiju i vidiš po medijima. Pa to je bio moj mlađi brat i strašno me proganjalo da mu taj put nisam mogao pomoći“, kaže Dean Dvornik.

BELAN

„Mi smo, dakle bend i ja, bili u Slavoniji na nekoj pumpi, onda mi je prijatelj poslao poruku da Dina više nema i bili smo u potpunom šoku. Taj trenutak neću zaboraviti dok živim. Ono što ostaje iza ljudi su njihova djela i ljudi u vječnosti žive kroz djelo, tako je i Dino također prisutan, uvijek tu među nama“, rekao mi je Neno Belan.

DUJMIĆ

„S Fosilima sam bio na duhovnoj obnovi kod patera Zvjezdana Linića. U pauzi je Ella nazvala, bilo je jako šokantno. Supruga i ja otišli smo u stan Dvornikovih i uspjeli organizirati da se lijes izveze kroz podrum u auto, da ne bi bio fotografiran. Dina sam još jedanput poljubio, strašno mi je teško bilo. Ali, sve to odlazi u vječnost umire samo tijelo, duh vlada tijelom. Ti duhovi koji su imali taj dar da pišu pjesme, donose radost drugim ljudima, ti ljudi ne nestaju nego se vrate kući“, kaže Rajko Dujmić.

VILOVIĆ

„Ja sam bio na Paklenim otocima i netko mi je javio na mobitel da je Dino umro. Pokosilo me. I ono što vas najviše pogodi je da život teče dalje, sjetimo se lijepih i dobrih vremena, a i nas neće bit uskoro. Ali, Dina štiti vrijeme, jer ono što je on radio to više ne može nitko. To njega štiti za vječna vremena“, tješi se Dinov dugogodišnji producent i suradnik Neno Vilović.

DANIJELA

„Dino je bio osoba koji nikad nije sebe gledao u dalekoj budućnosti, kad god je bila tema starost to je njemu bilo kao SF film, znao bi mi reći da ću ja tu starost doživjeti, ali on neće. Imao je intuiciju da mu život neće trajat dugo. Mislim da je izgorio taj svoj život za pet života, nije se štedio. Mi smo imali jedan razgovor pola godine prije nego je umro i bio je tužan, što je za njega bilo čudno. On je meni rekao, kad je radio zadnji album, da ga radi samo za mene i Ellu. Nije rekao ja ću umrijeti, ali kao da je osjećao da je to zadnje što radi“, prisjeća se supruga Danijela.

ELLA

I možda će nam svima naprikladnija i najutješnija biti izjava njegove Elle: „Meni je trebalo godinu dana da shvatim što se uopće dogodilo. I onda sve do danas ljudi pričaju o njemu pa nemaš osjećaj da se nešto promijenilo, jer je stalno na neki način tu. Kad se moja mala rodila došla mi je mama i rekla da bi Dino sigurno bio super dida. Ali znate, bilo je puno djece koja nisu niti upoznala roditelje tako da se smatram sretnom što sam bar tih 17 godina bila u društvu Dina Dvornika“, kaže Ella.