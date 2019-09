Dolazi iz obitelji gastarbajtera, u Splitu je studirala medicinu, a sada ulazi u reality show naći ljubav: Tata me zamolio da budem pristojna... Ja nikad nisam bila u ozbiljnoj vezi...

U Americi je "The Bachelor" jako, jako popularan. Kada bi bio na TV-u, mama bi doma organizirala pravi party. Pozvala bi sve svoje prijateljice koje bi dovele kćerke i onda bismo svi skupa gledali finale sezone, govori nam 20-godišnja Julie Pavlović, Zadranka koja se u drugoj sezoni popularnog showa RTL televizije natječe za "Gospodina Savršenog".

"Gospodin Savršeni" je hrvatska inačica jedne od najpopularnijih emisija u SAD-u "The Bachelor", a naša sugovornica, iako Zadranka, od svog rođenja živjela je u Americi. Prije četiri godine sa svojom se obitelji doselila u Zadar, a uskoro će adresu stanovanja opet promijeniti. No, ovoga puta ne ide izvan Hrvatske već se seli u Zagreb zbog fakulteta.

Selidba iz Amerike

Priznala nam je da joj baš nije bilo svejedno kada je nakon 16 godina života došla u Hrvatsku jer, iako je tu s obitelji dolazila ljeti, u SAD-u su ostali svi njezini prijatelji. Tamo je, govori nam, bio njezin život.

- Nije lako kad s tako malo godina mijenjaš mjesto stanovanja. Svako ljeto smo mi dolazili u Hrvatsku, a onog trenutka kada smo se preselili, to ljeto nikako nije prestajalo - govori nam na jako dobrom hrvatskom jeziku mlada Julie, koja je u Splitu jedno vrijeme studirala medicinu, ali je nakon dvije godine teškog rada i učenja shvatila da se time ne želi baviti.

Čudno joj je bilo, govori nam, i to što je iz Arizone došla u Hrvatsku jer tamo nije imala potrebe za bundom i čizmama, a u Zadru i Splitu itekako ima. Na popularni show prijavila ju je sestra Maya, i to iz čiste zafrkancije.

- Nas dvije smo gledale film i u jednom trenutku se na televiziji prikazala prijava za "Gospodina Savršenog". Sestra me tjerala da se prijavim, pa sam ju zamolila da mi ona napiše prijavu, jer moj hrvatski u pismu nije baš najbolji. I tako je i bilo, poslale smo prijavu, a kada sam otišla na razgovor u Zagreb onda sam shvatila da je zapravo odlazak u show idealan za mene. Ovo mi je bila jedinstvena prilika u životu i sve se nekako poklopilo. Uz to, show je i jedinstvena prilika da se ja, djevojka koja nikada nije bila u ozbiljnoj vezi, u nekoga zaljubim. Zamislite da svojoj djeci za dvadeset godina pričate kako ste se ti i tata upoznali na snimanju emisije, što to ne bi bilo super - pita nas Julie, ne otkrivajući previše što će se događati u emisiji.

Torta

- Mogu vam samo reći da svaka cura ima priliku provesti vrijeme s Gospodinom Savršenim i svaka ima šansu zaljubiti se - govori Julie, čija je cijela obitelj bila jako sretna kada su saznali da njihova mezimica ide u borbu za Gospodina Savršenog. Majka Nensi napravila joj je tortu, a sestra je bila najveća podrška. Iako je tata Silvio također bio sretan, zamolio ju je da ga ne osramoti u showu, odnosno da se pristojno ponaša. Ipak, najveće oduševljenje povodom njezina odlaska u show nastalo je među frendicama u Americi.

- To je bilo baš smiješno. Prvo su se zabrinule gdje će me gledati, ali najveća briga je nastala oko toga hoće li imati titlove. Onda je krenula zezancija da sam ja sada celebrity i da ću ih kad se vidimo voditi na najveće partyje u svijetu.

Iako je mlada Zadranka manekenskog tijela jako lijepa, govori nam da je u show ušla poprilično nesigurna u sebe.

- Nije lako kada te iz zone komfora stave pred sto kamera. U početku sam se trudila cijelo vrijeme biti savršena, no onda sam shvatila da moram zapravo misliti na sebe, a ne na ono što drugi govore o meni, pa sam se sada opustila - kaže Julie. Otkrila nam je također kako izgleda njezin "gospodin savršeni".

- Slaba sam na plave muškarce, to mi je san. A moj savršeni mora definitivno biti viši od mene. Visoka sam 180 centimetara i ne bih voljela da mi je dečko niži. Mora biti muževan, duhovit i mora imati lijep osmijeh, jer je to nešto što prvo primijetim kod muškaraca - priznaje lijepa Julie, koja je u Zagrebu upisala fakultet fizioterapije koji žarko želi završiti. Govori nam da još uvijek ne zna hoće li nakon završetka fakulteta ostati u Hrvatskoj ili ne, a nada se da će jednog dana zasnovati svoju obitelj.