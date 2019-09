Antonija Blaće: Vjerujem u ljubav preko posrednika, i ja sam svog Hrvoja upoznala preko prijateljice! Danas je opstanak veze postala nauka; Komentirala nam je i šokantan rasplet oko Hane i Gorana

Na male ekrane uskoro stiže nova sezona showa "Gospodin Savršeni", hrvatske inačice popularnog američkog reality formata "The Bachelor".



Riječ je o emisiji u kojoj se djevojke bore za naklonost "savršenog" muškarca s kojim odlaze na zanimljive, često i avanturističke spojeve, a Savršeni kasnije na ceremoniji udijeli ruže onim djevojkama koje prolaze dalje.

Tijekom šesnaest godina emisija je emitirana u više od trideset zemalja svijeta, a naši je gledatelji ponovno mogu pratiti na RTL-u od ponedjeljka, 9. rujna.



U voditeljskoj ulozi i ovaj se put našla Antonija Blaće, koja drugu godinu zaredom uspješno drži i onu produkcijsku palicu showa, a evo što nam je sve otkrila prije samog emitiranja.

Za početak, hoće li se i po čemu druga sezona "Gospodina Savršenog" razlikovati od prvog izdanja?

- To je otprilike kao i u životu – različiti ljudi u istim situacijama različito reagiraju. U principu pratimo prirodne reakcije kandidata. Koncept je uvijek isti, ali fora je vidjeti kako će novi karakteri reagirati. Bit će zanimljivo...

Preokret s Hanom

Protekle godine Gospodin Savršeni Goran Jurenec posljednju je ružu dao Ivi Runjanin da bi naposljetku priznao da ga je ipak osvojila Hana Rodić. Je li i vas iznenadio ovaj preokret?

- Je. Stvarno se dosta blisko surađuje s kandidatima, snimamo ih, znamo kako tko razmišlja pa je bilo iznenađenje. Iako, sad kad vrtim film, u principu je završilo onako kako se možda moglo predvidjeti, ali priča je tekla drukčije tako da je to bio velik preokret.



Ne znam je li se ovako nešto ikad dogodilo iako u "The Bacheloru" nije neuobičajeno da se događaju preokreti.

Je li bilo teško pronaći novoga Gospodina Savršenog nakon Gorana Jureneca koji je, čini se, postavio visoki standard?

- On je visoko postavio ljestvicu što god ljudi rekli o tome. Kad pogledate naš format, sve skupa izgleda kao jedan projekt na svjetskoj razini, a znamo dobro da smo u maloj Hrvatskoj i da radimo pod totalno drugim okolnostima.



Čak su i naši konzultanti, vlasnici licencije bili ne zadovoljni nego prezadovoljni. Ljudi znaju komentirati: "Gospodin Savršeni, po čemu je to savršen", ali ne tražimo mi savršenu osobu, tražimo osobu koja će biti savršena za onu pravu, a opet htjeli bismo pokazati da muškarci mogu biti sređeni, dragi, pristojni, romantični i ostalo.



E, unutar tih okvira pronaći nekoga zna djelovati teško, ali uspjeli smo i ove godine.

Što mislite o ljubavi koja nastaje posredstvom drugih, u ovom slučaju TV emisije? Može li takva veza potrajati?

- Mislim da je u današnje doba opstanak ljubavi postala velika nauka, kako god se upoznali. Evo i ja sam mog Hrvoja isto preko prijateljice upoznala. Sada je upitno što kada se televizijski zaljube, ali mislim da će to biti prekrasna priča za njihovu djecu - zamisli mama i tata su se upoznali u showu.



Ipak živimo u takvom vremenu, 2019. godina je. Neću reći sve je dozvoljeno, ali nitko više ne očekuje da dečko dođe doma, prosi ruku svoje odabranice od njezina tate, udvara joj pred prozorom...

Koji je po vašem mišljenju recept za uspješnu i stabilnu vezu, odnosno brak?

- Po mom mišljenju morate sami sebi prvo biti jasni, znati što su vam važne stvari u životu što je ponekad teško procijeniti s obzirom na to da nam društvena norma uglavnom nalaže što bi nas trebalo usrećiti. Prvi korak je da budeš iskren prema sebi, a kad si iskren prema sebi, onda bi trebao imati i tu želju da veza funkcionira, da dozvoliš drugoj osobi da bude to što jest.

U "Gospodinu Savršenom" obavljate i produkcijsku i voditeljsku zadaću. Je li teže voditeljski prezentirati emisiju na kojoj radite i iza kamere?

- Nije u tom smislu, to su mi skroz odvojene uloge. Lakše mi je kad sam upućenija nego što bih možda inače bila. U biti, to su totalno različite uloge i jedna na drugu mogu i ne moraju utjecati. Operativno mi je to znalo biti teško jer, recimo, u režiji snimam i onda odjednom čujem - "ideš u šminku, garderobu, presvuci se...".

Vaš produkcijski prvijenac bila je emisija "Život na vagi". Kako ste zapravo odlučili krenuti produkcijskim vodama?

- Nekako je to samo od sebe došlo. Ja sam već petnaest godina na TV-u i može netko reći "ti si voditeljica, nije to ništa", ali ti kao voditelj, pogotovo kada vodiš uživo, a ja sam sve skoro uživo radila, mikroproduciraš svake milisekunde. Imaš sve pod okom, moraš na sve paziti. Nekako je produkcija sama po sebi došla kao prirodni slijed. Vani, recimo, to uopće nije neuobičajeno, dapače. To je jedan baš prirodni put, neka nadogradnja.

Je li produkcija nešto čime biste se više voljeli baviti u budućnosti?

- To me često pitaju, ali ja previše volim vođenje, moram priznati. To je moj prvi posao koji stvarno volim, nekad sam imala i veliku tremu, ali sad više nemam, s užitkom to radim, pogotovo velike projekte u studiju, ti su mi najdraži. Nemam zasad u planu odreći se vođenja, ali mislim da jedno ne isključuje drugo.

Adrenalin

Kada je riječ o vođenju uživo, poznate su vaše dosjetke koje dotaknu srž stvari, kao i duhoviti komentari. Ipak, vjerujemo kako i vi ponekad imate loš dan, kako se 'borite' protiv takvog raspoloženja i fokusirate na posao?

- To je neki mehanizam koji valjda ide uz adrenalin vođenja. Kad dođem u studio, kad se odbrojavaju sekunde prije onoga "vani smo", adrenalin toliko skoči da postojiš samo tamo i to pomaže. Bilo je svakakvih situacija. Bude dana kad najrađe ne bih ni sa kim pričala, a moraš snimati. U raznim raspoloženjima sam dolazila, ali kad krene to te ponese. Moraš biti fokusiran, a sama priroda posla pomaže da ti misle ne lete jer nemaš vremena za to.

Jeste li ovog ljeta imali vremena za odmor? Jeste li možda posjetili rodni Šibenik?

- Jesam, ovo ljeto sam napokon imala vremena tako da smo obilazili obalu. Bili smo svuda - na Kapriju, u Šibeniku, Primoštenu, na Pelješcu, Murteru... Svašta smo obišli. Bili smo na dva super festivala, na Brač Film festivalu, bilo nam je jako lijepo tamo, i u Širokom Brijegu na West Herzegowina Festu, sedamnaesta mu je godina, ubrzo će biti punoljetan.

Već dugo živite u Zagrebu, ali postoji li nešto što vam još uvijek nedostaje iz šibenskog, odnosno dalmatinskog kraja?

- Ja sam u Zagreb došla u osmom razredu osnovne škole tako da sam veći dio života tu. Naravno, znam odakle sam potekla, gdje sam se rodila i gdje sam djetinjstvo proživjela, ali u biti duže sam u Zagrebu pa ne mogu te stvari uspoređivati. Jednostavno, drugi je film.



Kad se vratim iz Dalmacije, treba mi par dana da se vratim na zagrebački mood i obrnuto. Kad odem u Dalmaciju trebaju mi barem dva dana da se opustim, da mi bude "pomalo". Iznutra vrtim mehanizam na zagrebačkom satu i onda se prešaltam i svejedno sve bude obavljeno i sve bude okej.

Neka malo dečki trpe Mi malo kaskamo za tim trendovima, u Hrvatskoj je pritisak kada je izgled u pitanju većinom na ženama pa smo mi htjeli malo staviti pritisak na naše muške. Tako da im vratimo za tisućljeće pritiska, haha... Doduše, ne znam koliko su taj pritisak stavljali muškarci na žene, a koliko žene na žene, ali, eto, da i oni malo osjete kako je to biti pod povećalom i kad se svaka stvar secira, ali istrpjeli su to naši dečki dobro.