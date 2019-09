Mnogi sumnjaju u njihovu intimnu vezu, ali činjenica je da se Rozga i Ante jako vole; Splitska pjevačica uz markantnog je trenera stala i u ovoj prigodi

Sjajna i posebna večer za mene uz moju najljepšu @rozgajelenaofficial 🌟 #sarajevo #sarajevofilmfestival #sff #fitmedo #fitnesstrainer #personaltrainer #jelenarozga #magicnight

A post shared by Ante Burazin 🧸 (@fit_medo) on Aug 21, 2019 at 12:29pm PDT