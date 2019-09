Nakon dvije godine splitski kantautor Hari Rončević (57) ponovno nastupa u rodnom gradu, tamo gdje je sve i počelo, sada već davne 1994., kad je na kultnim Melodijama hrvatskog Jadrana Zdenka Runjića otpjevao "Getanina".



Pjevaču su tada bile 32 godine, a uspjeh pjesme uskoro ga je vinuo u sam vrh naše estrade. Iako će za sebe kazati kako joj ni ne pripada jer se sve ovo vrijeme držao podalje od nje, nastupajući samo onda kad je imao nešto ponuditi.

– Čak ni nemam kućne prijatelje na estradi, više su to poznanstva. Kako sam se kasno počeo baviti glazbom, prijatelje sam već bio stekao - kaže Hari dok započinjemo razgovor u omiljenom mu kafiću na Zenti.

Već trinaest godina živi u Zagrebu, gdje se preselio 2006., jer mu je supruga Nelsi dobila posao u osiguravajućoj kući. Prvo što napravi kad dođe u Dalmaciju je da posjeti roditelje, potom upražnjava sve one ostale male, slatke radosti koje sa sobom donosi posjet moru.

Skorašnjim nastupom na tvrđavi Gripe 7. rujna u sklopu manifestacije Teatar pod zvijezdama obilježit će 25 godina bogate glazbene karijere.

Bit će to dvosatni koncert prožet pjevačevim najpoznatijim uspješnicama pa nema sumnje da će iduće subote raznježiti publiku emotivnim dalmatinskim baladama koje će baš prikladno sjesti za svojevrsni oproštaj s ljetom.

– Ne nastupam često u Splitu pa mi je tim draže zbog koncerta. Dobro je da se u gradu nešto događa pred kraj sezone, još je lipo vrime, nije toliko vruće, ambijent je divan. Za svaki slučaj neka publika ponese sa sobom džemperić, nikad se ne zna s vremenom… - savjetuje glazbenik s kojim smo se nakratko vratili u '94. godinu.

– Kad se dogodio "Getanin", ništa mi nije bilo jasno što se događa. Stvarno jedan čudan osjećaj. Nisam baš očekivao da će mi se tako lako otvoriti vrata u glazbeni svijet o kojem sam dotad mogao samo sanjati.



Da nije bilo te pjesme možda ne bi bilo ni mene. Za mene nitko nije očekivao da ću se baviti pjevanjem. To je valjda dar od Boga.



Išao sam u geodetsku školu koja mi nije bila najomiljenija. Sve mi je bilo grozno, od fizike, matematike do kemije. Jednadžbe s jednim ili dva iksa, kretanje mjeseca, kako se pravi plastika… Nije me bilo briga. Bježao sam od toga.



Zato nisam ni bio neki učenik, mamin i tatin sin, puno sam vremena provodio na ulici. Sjećam se da me pokojni Zdenko respektirao i kad god bih mu donio neku pjesmu, govorio bi mi: Samo ti meni dođi i pivaj.



Pomogao je mnogima koji su imali priču. Bez njega ne bi bilo ni Gibe, Daleke obale, Karana, Giuliana, na kraju krajeva ni Olivera.

Uvijek spreman pomoći

A kad smo kod nezaboravnog Dragojevića, upravo mu je Hari napisao tri velika hita. Prvi se put to dogodilo s pjesmom "Moj lipi anđele". Iako je prvotno bila namijenjena za jednu drugu pjevačicu, čim ju je čuo, Oliver je izrazio želju da pripadne njemu.

– Ja sam tu pjesmu napisao ženi, u to sam doba nekako više bio mačo frajer i bilo mi je nelagodno pjevati te nježne stihove.



Sjećam ga se po dobroti i duhovitosti, bio je pravi poštenjak, uvijek spreman svima pomoći. Znali bi se ponekad vidjeti na balunu. Kasnije je još uzeo dvije moje pjesme: "Ako voliš me" i "Još ovaj put". Eto, svaki se put potrefilo da imaju tri riječi u naslovu.

Suradnju je ostvario i s Doris Dragović. Osim što joj je napisao hit "Zemlja i stina", zajedno su stali pred mikrofon u duetu "Ni da mora nestane".

– Bilo je lijepo s njom surađivati. S vremenom nas je život odveo na drugu stranu, ona se malo i zatvorila, povukla u sebe. Inače, super je žena - ističe.

Na koncertima, osim svojih pjesama, zna otpjevati i neke Mišine, a inspiraciju za pisanje obično pronalazi onda kad je sam. Nekog posebnog recepta, priznaje, nema. Svjestan je i da bi teško u današnja vremena uspio rasprodati Arenu jer zna se što danas najbolje prolazi.

– Možda da živim u Americi bih i mogao, ali na ovim prostorima teško. Nisam toliko popularan da bih mogao na jednom mjestu okupiti 15 tisuća ljudi. Normalno da su jedan od razloga i cajke, koje su toliko uzele maha. Ali što bi me to ljutilo? Nisam čak niti razočaran. Znam dobro gdje živim i kako razmišljaju stanovnici naše male zemlje. Svjestan sam svega. Mentalno smo ograničeni u pitanju glazbe, daleko je to od zapada kojem toliko težimo.

A što misli o sve češćoj estradizaciji politike? Evo, i njegov kolega Škoro još ljetos je najavio da želi ući u utrku za Pantovčak.

- Definitivno ne mogu reći da je moj izbor. Jednostavno, nije mi lik za predsjednika. Dobar je on i drag, čovika znam. Ako on osjeća da može nešto napraviti u Hrvatskoj super, mada sumnjam u to. Neka se kandidira svatko tko hoće, njegov izbor. Kao što je i narod taj koji će o svemu odlučiti.

Harija ponajviše ljuti to što mladi teško dolaze do posla. I sam je u životu naišao na prepreke koje su mu se tada činile kao neki bezdan, odlazak u ponor.

– Nije lako biti samostalan umjetnik. Dosta je ovo usamljen život, jer ne radiš preko tjedna, prepušten si sebi u puno situacija. Netko misli da se tu vrti velika lova. Ali i kad se ima malo novca, čovjek se uvijek nekako snađe i živi skromnije.



Mene su u takvim trenucima spašavala moja dica. Sinovi Toma (29) i Marin (24). Pogađa me kad vidim što se drugoj dici događa i kako unatoč diplomama ne uspijevaju naći posao pa odlaze vani. Pratim natječaje i radi sinova. Teško je to. Cijela nam je zemlja u hendikepu.

Ljubav na prvi pogled

Buduću suprugu prvi je put vidio na Trsteniku kad mu je bilo 17, a njoj 15. Te su večeri išli u mjesnu zajednicu u diskoteku slušati rock, a bila je to ljubav na prvi pogled. Prvo je na Nelsi primijetio oči i široki osmijeh. Vjenčali su se nakon sedam godine veze.

– Održala nas je ljubav. U svakom pogledu i obliku. Od prve zaljubljenosti pa nadalje. Kako starimo tako se i ta vrsta ljubavi mijenja u poštovanje, nešto što je malo više od same ljubavi. Ma ni neki redatelj ne bi uspio izrežirati sve što se nama dogodilo u životu, od uspona do padova.

Zajednički donose sve odluke pa tako i onu o preseljenju u metropolu, gdje su na kredit kupili stan na Jarunu.

– Bilo je prvo na 27 godina, ali srećom riješili smo ga puno prije. Dobro su me prihvatili Zagrepčani. Otvoren sam prema svima. Ponašam se tamo kao i u Splitu. Puknem od smija kad čujem kako izgovaraju neke riječi, kao i oni za naše. Recimo njima je škovacera miščafl.

Kad ne pjeva najradije gleda humoristične serije, a zna se primiti i kuhače.

– Znam skuhat nešto na brzinu kad žena ide radit. Čak više sada nego kad sam bio mlađi. Ali ne mogu vam ja provesti tri-četiri sata u kužini. Što se tiče godina, dobra me kriza uhvatila s pedesetom. Tada sam se pomirio s time da starim i da od toga ne mogu pobjeći. Osjetio sam da više nisam u onoj staroj snazi, malo sam se čak i zamislio.



Ali sam kasnije normalno sve to prihvatio.