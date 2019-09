Zbog ovih gafova na nastupima uživo, karijera im je završena: debakli zbog kojih i danas žale koštali su ih zarade; Neke su nazivali 'prevarantima', čak i tužili na sudovima

Uspjeh je nestalan i može se preokrenuti u nekoliko minuta, a poznate osobe itekako su toga svjesne. U skladu s tim, zvijezdama o kojima ćemo pisati u nastavku dogodile su se greške ili nesmotreni potezi tijekom nastupa uživo, što ih je na kraju koštalo karijere. Greške se svima događaju, ali kada su zabilježene kamerama, gafovi se pamte i teško se opraštaju, piše "trač" portal Nicki Swift.

U nastavku ćemo se prisjetiti nekoliko izvođača kojima je jedan loš nastup ili gaf pred kamerama uništio karijeru:



Milli Vanilli

Njemački R&B i pop duo Milli Vanilli postao je važno ime na svjetskoj glazbenoj sceni 80-tih s hitovima poput "Girl You Know It's True" i "Blame it on the Rain." Singlovi su dominirali radio stanicama i grupa je prodavala milijune ploča, što je rezultiralo i nagradom Grammy za najboljeg novog umjetnika 1990. godine.

No, vokalne sposobnosti dua na kraju se nisu pokazale tako dobrima. Debakl na nastupu uživo na MTV-ju na kraju je doveo do raspada grupe. Vokali nisu zvučali kao na snimkama, a tijekom izvođenja pjesme “Girl You Know It's True” playback je zakazao, vrpca je preskakala i ponavljao se jedan dio, što je otkrilo publici da Mili Vanili uopće ne pjeva uživo.

Novinari i fanovi su napali članove Milli Vanilli, nazivajući ih prevarantima. Pokrenute su tužbe na sudovima. Fanovi su tražili povrat novaca za albume. Oduzeli su im i nagradu Grammy, i za njih se nikad više nije čulo u glazbenom svijetu.

Sinead O'Connor

Za razliku od Milli Vanilli, ono što se dogodilo pjevačici Sinead O’Connor nije posljedica tehničkih poteškoća ili slučajnosti. Naime, nastup u popularnom američkom show-u Saturday Night Live 1992. godine irska pjevačica iskoristila je kako bi iskazala svoj politički stav, u to vrijeme izuzetno provokativan.

Izvodeći pjesmu “War”, O’Connor je, uz završne stihove posegnula za fotografijom pape Ivana Pavla II. Pred kamerama je poderala fotografiju i rekla “Borite se protiv pravog neprijatelja”.

Producenti emisije brzo su se snašli i prebacili na reklame, ali publika je već vidjela dovoljno. Ovaj događaj je uništio njenu perspektivnu karijeru, i od tada su ju mnogi prestali slušati. Pjevačica je proglašena kontroverznom i nepredvidljivom i takvu reputaciju ima i danas.

Ashlee Simpson

Nastup u Saturday Night Live-u 2004. bio je koban i za punk rock sestru pjevačice Jessice Simpson. Pjevačica je već bilježila značajne uspjehe, upravo je izdala uspješan prvi album “Autobiography”, dočekali su je kao princezu...

Krenulo je dobro, no u trenutku kada je počela pjevati drugu pjesmu, na playbacku je ponovno krenula pjesma koju je već pjevala. Kada je shvatila što se događa, pjevačica je počela plesom zamaskirati loš nastup. Na kraju je otišla s pozornice. Za promašaj je krivila svoj tim, no fanovi joj nisu oprostili.

Tijekom kasnijih nastupa bila bi izviždana, a njezin sljedeći album doživio je neuspjeh. Karijera mlade pjevačice u tom trenutku bila je završena.

Janet Jackson

2004. godine američka nacija razapela je Janet Jackson jer je na nekoliko sekundi pokazala dojku tijekom nastupa s Justinom Timberlakeom na poluvremenu 38. Superbowla koji se te godine održavao u Houstonu.

Afera “Nipplegate”, kako su ju prozvali mediji bila je kobna za Jacksoninu karijeru. Postala je nepoželjna na dodjeli Grammy nagrada, njene pjesme bile su na crnim listama radijskih postaja, a promocije njena dva sljedeća albuma pratio je negativan publicitet.

Kada pogledamo unatrag, javnost je ispala jako licemjerna, budući da je veliki broj ljudi bio uključen u organizaciju nastupa. Janetin koreograf je ranije najavio da će nastup biti šokantan. Ne zaboravimo i da je Timberlake zapravo bio taj koji joj je kostim strgnuo s grudi. Dok je Janet osuđena i demonizirana, Timberlakeova karijera nije ispaštala. Ne samo da se pojavio na Grammyjima, nego je čak i nastupao na dodjeli.

Ova medijska hajka bila je predmetom brojnih članaka, stručnjaci su analizirali preoštru reakciju javnosti prema ovom incidentu i činjenicu da je zbog fijaska ispaštala samo pjevačica.

Mariah Carey

Izgleda da je dugogodišnja karijera Mariah Carey neuništiva, jer uz brojne gafove pjevačica je zadržala ugled dive.

Prisjetimo se samo posljednjeg, koji se dogodio tijekom novogodišnjeg nastupa na njujorškom Times Squareu.

Pjevačica je trebala otpjevati dvije pjesme, no u samom početku nastupa bilo je jasno da nešto ne štima. Glazba je svirala, plesači su plesali u ritmu, dok je slavna pjevačica lijeno šetala pozornicom i govorila kako ne čuje glazbu u slušalicama. Uz playback je na kraju otpjevala tek pokoju riječ. Na kraju je otišla usred nastupa, ostavljajući u šoku i plesače i publiku.

Kasnije su uslijedile optužbe između njenog tima i produkcije, a naslovnice svih medija tih dana bile su pune ovog novogodišnjeg fijaska.

Pjevačica je na Twitteru komentirala nastup u svom stilu, rekla je da se s...a događaju te da se nada da će mediji i u novoj godini pisati o njoj. Budući da se i danas smatra glazbenom divom, a publika i dalje hrli na njene nastupe, možda je ovo zapravo pravi način na koji se treba nositi s greškama koje se, na kraju, svima nama događaju.