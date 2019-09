Barbara je iz Zagreba preselila u Omiš, 'pokupila' lentu prve pratilje Miss Adriatic, a radi kao šankerica u splitskom klubu: Izgledam kao top-model? Pa to i jesam!

Ove godine Barbara Mucić (21) proživljava ljeto koje će pamtiti po dosta toga – nakon što je nedavno postala druga pratilja na Izboru za Miss Adriatic Hrvatske, održanom u Bolu, od 9. rujna moći ćemo je gledati na ekranima kao sudionicu RTL-ova televizijskog showa "Gospodin Savršeni".

Mlada Zagrepčanka živi u Omišu, a radi u jednom splitskom klubu kao šankerica. S Barbarom smo porazgovarali u Omišu, gdje je za Nedjeljnu Dalmaciju stala pred fotoaparat Pauna Paunovića i snimila atraktivni editorijal. Nakon dvije ovogodišnje lente na natjecanjima ljepote, na kojim je Barbara sudjelovala (u Splitu i Bolu), sada će se dokazivati i u RTL-ovoj emisiji.

– Da, ja sam nova natjecateljica RTL-ova showa "Gospodin Savršeni", koji kreće s emitiranjem 9. rujna. Jedna sam od devetnaest djevojaka koje će se boriti za njegovo srce. Mogu vam reći da mi je na snimanju bilo predivno, cijela emisija je već snimljena, bilo je to predivno iskustvo. Gledajte "Gospodina Savršenog", pratite ga, pa ćemo ga tijekom emitiranja moći komentirati. Sada više ne smijem otkriti, ali mogu reći da je bilo stvarno super i da mi je drago što su me pozvali – kazala nam je Barbara.

Godinama se bavi atletikom i 2013. osvojila je četvrto mjesto na nacionalnom natjecanju. I premda je sport njezina prva ljubav, druga je ples, pa trenira latinskoameričke plesove, folklor i suvremeni ples. Završila je školu za kozmetičarku, a 2016. i 2018. godine ušla je u finale izbora za Miss sporta.

Kako to da ste došli raditi u Split, a smješteni ste u Dugom Ratu, udomaćili ste se u Omišu, tamo ste svakodnevno?

– Volim i Split i Omiš, to su dva grada s dušom. Odlučila sam doći ovdje raditi jer mi je ugodnije ljeto provesti ovdje nego u Zagrebu – kaže Barbara.

Na našu opasku da će se najesen vratiti u Zagreb jer se tamo nudi više poslova nego u Dalmaciji, Barbara nam odmah replicira:

– Pa ovisi.... I u Splitu se nađe posao i izvan turističke sezone. Tko želi raditi, može naći posla.

Vas zanima modeling...

– To je jedna od stvari koja me zanima, to zaista volim – kaže nam Barbara dok nam pozira na lukobranu u Omišu. Prvo je pozirala u večernjoj haljini s kojom je nastupila na Izboru za Miss Adriatic u Bolu, a zatim u crvenom kupaćem kostimu

– Vau, zaista izgledate kao top-model – kazao je u jednom trenutku Paun, dok je tijekom snimanja pregledavao fotografije na aparatu.

– Pa, ja jesam top-model – kao iz topa će odlično raspoložena Barbara.

Kakvi su vam daljnji planovi? Osvojili ste drugu lentu dosad, sada ste na Izboru za Miss Adriatic Hrvatske u Bolu postali druga pratilja. Jeste li očekivali više?

– Pa, naravno, normalno je da očekuješ više, svatko se nada glavnoj tituli. Ali, zadovoljna sam, ponosna sam na sebe, postigla sam dovoljno velik uspjeh.

Imate li ponuda za poslove vani?

– Ponude izvana za modeling zasad nemam. Imala sam ponuda što se tiče sporta, ali sam bila premlada da bih ih prihvatila. Bavila sam se dugi niz godina latinskoameričkim i suvremenim plesom, folklorom i atletikom. Trčala sam 100, 200 i 400 metara prepone, skakala troskok. Trenirala sam u Dinamu, onda sam prešla u Zagreb i potom u ASK Sesvete.

Nažalost, Hrvatska nije zemlja koja sportašima nudi dobre uvjete. Morala sam prestati zbog posla kojim sam se počela baviti, jednostavno nisam stizala... Imala sam neke ozljede koje je trebalo riješiti kako bih uopće mogla normalno nastaviti trenirati. Život me odveo drugim putem. Međutim, ne mislim skroz odustati od sporta, on je ipak moja prva ljubav.

Dakle mislite se vratiti sportu, barem rekreativno?

– Pa, barem rekreativno, ali ako mi moje noge i koljena dopuste, mislim se baviti sportom i profesionalno.

A latinskoamerički plesovi?

– Da bi se treniralo neki dobar ples, trebaš dobrog partnera, a to je teško naći. Dosta se muškaraca boji plesati, boje se predrasuda, samo ne znam zašto... Meni je predivno vidjeti kad muškarac pleše, a ja sam vrlo zahtjevna kao plesna partnerica i sumnjam da bih našla partnera koji bi mi odgovarao.

Smatrate da dobro plešete?

– Da, naravno, mislim i znam da super plešem – odlučno će Barbara Mucić.