Zaprosio curu na pozornici, domaći pjevač odigrao ulogu posrednika: sinoć je na 'Špancirfestu' bilo živo i krcato, ali u backstageu se odvijala teška drama

Činilo se kao da je cijeli Varaždin i njegova okolica stigao na koncert Tonyja Cetinskog koji se sinoć održao na 20. Špancirfestu na glavnoj Pan pozornici u Starom gradu, piše Jutarnji list.

Bila je to veličanstvena večer, a kako gotovo 'igla nije mogla stati', u Turističkoj zajednici Varaždin rekli su da je nastup Cetinskog oborio rekord posjećenosti ovogodišnjeg Špancirfesta. Točna brojka posjetitelja još se očekuje.

Koncert s kojim je Cetinski nastavio svoju turneju #Samo ljubav trajao je skoro tri sata. Publika se pretvorila u veliki zbor, pjevajući i plešući uz Tonyjeve najveće hitove gotovo bez prestanka. Glazbenik je izveo svoje najpopularnije pjesme iz skoro 30 godina duge karijere, ali i nove sa svog aktualnog albuma 'Kao u snu'. Obožavatelji su ga dva puta natjerali na bis, no ono što je posebno obilježilo večer bila je Tonyjeva uloga ljubavnog posrednika.

Naime, na pozornici je uz pjevačevu asistenciju koji je otpjevao 'Kada žena zavoli', mladić Luka zaprosio svoju odabranicu Asju koja prvo u šoku nije mogla vjerovati što se događa. No, pravi dokaz da je to bila večer ljubavi, bio je sljedeći moment. Jedan par (Vanja i Mirjana) žestoko su se posvađali, gotovo do prekida. Kako bi to spriječio, njihov prijatelj otišao je iza pozornice i zamolio Cetinskog da nešto poduzme. I pjevač ne samo da je pristao, nego je dao sve od sebe, pa se par na kraju uz njegove pjesme i asistenciju - pomirio.

Inače, Cetinski se nakon Špancirfesta vratio u svoj rodni Rovinj gdje ga očekuje novi nastup na Rovinjskoj noći, a sve je to uvertira za gostovanja koja ga očekuju u Australiji i Americi.

Sinoć su u Varaždinu nastupili su i grupa Detour i Kandžija, a subota je rezervirana za Ramba Amadeusa, Tomislav Mužek&Trio s koncertom 'Sve samo ne opera'. Zadnji dan ovog desetodnevnog festivala rezervirana je za Silente, Četiri tenora s Tamburaškim ansamblom Centra tradicijske kulture, Mayales te Ricarda Luquea & Amigos.