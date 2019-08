Sjećate li se pobjednice 'Milijunaša'? Evo kako danas izgleda i čime se bavi profesorica koja je jedina u Hrvatskoj kući odnijela nagradu

Za točno tri tjedna na male se ekrane vraća popularni kviz "Tko želi biti milijunaš" i to nakon devet godina pauze, a i ovog će ga puta voditi iskusni Tarik Filipović. Tijekom sedam sezona emitiranja samo je profesorici hrvatskog jezika Miri Bićanić (46) iz Virovitice pošlo za rukom da odgovori na svih 15 pitanja i kući otiđe s vrtoglavim iznosom od milijun kuna. Bilo je to 2003. kad je Mira imala 30 godina. Od osvojenog je iznosa kupila stan u Zagrebu, zatim se zaposlila u Srpskoj pravoslavnoj gimnaziji i postala ponosna mama djevojčice.

- Drago mi je što "Milijunaš" ponovo počinje, to je zabavan i dinamičan kviz i mnogima je bilo žao kad se prestao emitirati. Davno je to bilo, no lijepo se sjetiti tog događaja i svih poznatih i nepoznatih ljudi koje je moj dobitak razveselio. Bilo je pozitivno i pomalo euforično. Nakon osvojene nagrade mogla sam napokon donijeti neke odluke koje su potom izazvale potrebne promjene u mom životu. Novac je ipak izvjesna sloboda… Krov nad glavom je osnovno pravo svakog čovjeka, ali mnogim našim građanima i nedostižno. Imati dom također je osjećaj slobode, iako ga je i lako izgubiti u ovakvoj državi. Strašne su socijalne razlike među nama - kaže nam Mira i dodaje:

– Nemam običaj pogledati snimku tog nastupa osim ako mi je učenici ponekad ne puste. Novim bih natjecateljima poručila neka im smisao za igru bude jači od treme. Možete misliti što hoćete, no kada se nađete u studiju, nije jednostavno. Nisam razmišljala o tome da se opet prijavim jer imamo toliko pametnih i obrazovanih mladih ljudi, neka se prijavljuju i vjeruju u sebe. Naravno da bih pristala biti joker zovi nekom od prijatelja ako bi dobili priliku sjesti nasuprot Tarika.

Mentorica u gimnaziji

U školi gdje predaje hrvatski jezik zaposlena je od njenog osnutka. Omiljena je među učenicima, a u lipnju ove godine trojica njenih đaka, Aleksandar, Đorđe i Siniša, briljirali su na natjecanju Gradske knjižnice Zagreb gdje se jednom mjesečno u ukupno sedam etapa provjeravalo znanje hrvatskog jezika i književnosti s ciljem testiranja znanja uoči državne mature.

- Rad u školi me itekako ispunjava. Ostvarila je ciljeve svoga postojanja i nadam se da će tako biti i ubuduće. Bila mi je čast prihvatiti posao te davne 2005. kada sam pozvana raditi. Njezin osnivač, pokojni mitropolit zagrebački Jovan Pavlović, iznimnim trudom i upornošću uspio je realizirati ideju o socijalno osjetljivoj školi koja bi pomogla pametnoj, vrijednoj i siromašnoj djeci, ranjenoj i poniženoj na različite načine, osiguravajući im egzistencijalnu sigurnost i najboljima stipendije. Škola radi po modelu A manjinskoga obrazovanja, poput talijanske, mađarske i islamske gimnazije, a s potonjom neprestano surađujemo na mnogim projektima, pa smo u okviru naše suradnje posjetili i Srebrenicu zajedno sa svojim bošnjačkim prijateljima. Mnogo vremena posvećujemo ljudskim pravima i voljela bih da se tako radi u svim školama u Hrvatskoj - ističe Mira.

- Na predrasude nailazimo neprestano, ali smo svjesni da nismo ekskluzivni u tom kontekstu. Nacionalni i vjerski identitet na našim je prostorima i dalje mjesto mračnih manipulacija i negiranja temeljnih građanskih prava, no za ozbiljne pomake treba se pobrinuti tzv. politička elita, a ne naši pripadnici nacionalnih manjina koji su često žrtve primitivnih i zlonamjernih pojedinaca, grupa, stranaka i opskurnih političkih ideja. S druge strane, borba protiv predrasuda, bilo kojeg predznaka, ojačava nas i povezuje. Nismo sami u mraku, kako bi rekao Tin, mnogima je teško i poniženi su: radnicima, invalidima, samohranim roditeljima, ženama. Teško je u Hrvatskoj biti kvalitetan i odgovoran radnik i, ne daj Bože, nadprosječan čime god se bavili.

Mnogi kolege koji su obožavali svoju profesiju odustali su jer ih je sistem umorio i iscrpio. Problema ima mnogo i ne rješavaju se kako bi trebalo. Zaostajemo za naprednim svijetom, ali to zadužene za resor obrazovanja ne brine. Oni slažu svoje politikantske kockice u skladu s naredbama onih kojima su znanje i napredak fraza i floskula. Njih ne brine budućnost naše djece i ove države u koju se najglasnije zaklinju. Njihova djeca pohađaju privatne i skupe škole i jednoga će dana naslijediti svoje roditelje preuzevši njihove pozicije, iskreno će Mira koja ono malo slobodnog vremena što ima najviše provodi sa kćerkom.

Čitanje

- Nastava je dopodne, a poslijepodne su aktivnosti. Budući da predajem hrvatski jezik, vodim pripreme za mature i debatni klub, jedva stižem sve. Odgajam svoju djevojčicu koja sada kreće u 1. razred, a svaki trenutak odmora koristim za čitanje; ono mi oduvijek nadoknađuje sve nesavršenosti i probleme s kojima se čovjek u svom kratkom vijeku susreće i suočava - zaključuje naša jedina pobjednica kviza "Tko želi biti milijunaš".