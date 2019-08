Svi joj znaju lice, ali rijetko govori o privatnom životu: 31-godišnja voditeljica jedna je od omiljenih na malim ekranima, odnedavno se našla i u ulozi 'domaćice'

Ana Radišić je u nepunih godinu i pol dana, koliko je pratimo na RTL-u, gledateljima pružila pregršt sadržaja, kako u magazinskoj emisiji "Exkluziv" čije je zaštitno lice, tako i u Top.HR-u koji uređuje.

Tridesetjednogodišnju Riječanku odnedavno gledamo i kao voditeljicu ove glazbene emisije, a njezino dobro snalaženje u scenskim vodama ne treba čuditi jer je prije dolaska na RTL bila dio ekipe CMC televizije. Kaže nam kako "glazba kod nje svira doslovno 0 - 24", a evo što je sve o najnovijem angažmanu otkrila u ćakuli za "Reflektor".

Koliko se voditeljski angažman u ovoj emisiji razlikuje od onoga u "Exkluzivu"?

Iskreno, meni se u rasporedu i ne mijenja previše toga osim što moram odvojiti mrvicu više vremena jer sam sada što se tiče Top.hr-a ne samo urednički angažirana već i voditeljski pa to iziskuje vrijeme i pripremu za ekran. Do sada sam pripremala sadržaj emisije, a sada ono što sam pripremila i govorim Exkluziv i Top.hr su dva potpuno različita formata i iziskuju drukčiju vrstu pripreme, a to više mi je drago što radim oba i uživam u njima.

Možete li našim čitateljima opisati onaj urednički dio posla koji radite za emisiju Top.HR? Kako izgleda jedan vaš dan u redakciji i je li teško uskladiti urednički i voditeljski posao?

Cijeli život sam u glazbi, od malih nogu i glazbene škole, preko prve televizije - Kanala Ri gdje mi je prva emisija bila glazbena, pa do pet i pol godina provedenih na CMC televiziji i Croatia Recordsu. Nekako baš zahvaljujući godinama provedenim u glazbi i s glazbenicima, mogu se pohvaliti da zaista domaću scenu imam u malenom prstu. To mi znatno olakšava urednički posao. Niti jedan dan mi nije isti, niti ima radno vrijeme. Moje radno vrijeme je preslušavanje glazbe, praćenje novosti, odlasci na koncerte, neprestana komunikacija. Uređivati volim, a u ulozi 'domaćice' u studiju uživam biti!

Zanimljivo je da se vašim dolaskom na RTL emisija "Exkluziv" u velikom stilu vratila na male ekrane. Što mislite u čemu je 'tajna', koliko rada stoji iza jedne emisije?

Jako, jako puno rada i to timskog. Sjajni novinari i uredništvo koje je na čelu naše Exkluziv redakcije. Apsolutno svaki kotačić marljivo i vrijedno radi na pričama, temama, puno se razgovara i voli se ovaj posao. To je ključ.

Imate li neke rituale prije nego se kamere upale, odnosno kako izgledaju vaše posljednje pripreme za emisiju?

Prije izlaska na ekran nekako najviše volim onih sat vremena šminkanja jer se najčešće jedino tada imam vremena umiriti i 'isključiti'. Sve naše šminkerice imaju lijepu energiju, koja potom pređe na nas i onda zaista zablistamo u punom sjaju. Mislim da je taj mir neposredno prije ulaska u studio baš bitan.

Vaš put započeo je prije više od deset godina na Kanalu Ri. Kako su izgledali vaši počeci? Možete li se prisjetiti nekih anegdota?

Ove jeseni slavim dvanaest godina! Ne mogu ni sama vjerovati da je već toliko prošlo! Bilo je tu jaaako puno anegdota, divnih ljudi, mentora, prilika, događaja, škola i škola koje su me dovele ovdje gdje sam danas, zaljubljena u kameru i "zaražena" novinarstvom jednako kao prvog dana, jeseni 2007. kad sam prvi put ušla u studio Kanala Ri.

Što biste savjetovali onima koji se tek upuštaju u novinarski, odnosno voditeljski svijet? Što je po vašem mišljenju najvažnije u ovom poslu?

Strpljenje, jako puno strpljenja, predani rad, neprestani rad na sebi, želja za učenjem i priprema koja je ključ uspjeha, ona je uvijek i zauvijek abeceda bez koje se ne ide dalje.

Postoji li još neki televizijski format u kojem biste se voljeli okušati?

Tek sam tinejdžerica u ovom poslu, što znači da sam puno toga prošla zahvaljujući dobrom televizijskom odgoju koji sam prolazila i dobivala zaista lijepe prilike i projekte te formate, ali spremna i za nove stvari. Trenutno sam zadovoljna ondje gdje jesam, a želje za nečim novim? Uvijek ih ima! Projekti uživo, glazbeni, adrenalinski ili pak studijske talk show varijante ono su što me zanima i gdje se vidim.

Vratimo se malo na emisiju Top.HR u koju redovito stižu gosti iz glazbenog svijeta. S kakvim vam je sugovornicima najdraže raditi intervjue, odnosno koji su gosti najzahvalniji za ovakav format?

Glazbenici su uvijek zahvalni sugovornici jer zaista ih sve poznajem godinama i imam osjećaj da mi dolaze doslovno u dnevni boravak na kavu, pa se uvijek potrudim da oni imaju isti takav osjećaj. Da im je ugodno, lijepo i da se požele vratiti!

Kakvu glazbu vi slušate u privatno vrijeme? Kako u ovom trenutku izgleda vaša Top 5 lista?

Slušam onu glazbu ovisno kako se osjećam u danom trenutku – od klasične glazbe, jazza, preko pop-rocka do meditativne. Top 5: The Doors - Touch me, Josipa Lisac - Živim po svom, John Mayer - Slow Dancing in a burning room, Joaquin Rodrigo - Concerto de Aranjuez/Adagio, Oliver Dragojević - Vridilo je.

Protekle ste godine diplomirali na Pravnom fakultetu, vidite li se jednog dana u ovoj profesiji?

Područje autorskog prava i intelektualno vlasništvo me jako zanima, razmišljam čak o upisu postdiplomskog studija. U tom smislu me zanima, kao i ta grana prava, no klasično odvjetništvo ne.

Poznato je da se bavite trčanjem, a iza vas je više od deset polumaratona. Imate li neki novi u planu?

Obožavam trčanje i planinarenje. To mi je svojevrsna meditacija! Duge pruge ne trčim već neko vrijeme već su to dionice desetak kilometara. Utrke? Planovi tek sada kreću, najprije mislim da ću za RTL trčati B2B run i Unicefovu Mliječnu stazu, a potom... Vidjet ćemo.

Osim trčanja, imate li još neki hobi? Kako se odmarate nakon napornog dana?

Volim si priuštiti tišinu koja mi je prijeko potrebna kad sam iscrpljena. Volim jogu, volim ići na Sljeme, obožavam Bikčevićevu stazu, dok je još dug dan znam se iza posla čak 'zaletiti' do Puntjarke. Zimi volim snijeg i skijanje. U svakom slučaju aktivnost, šetnja, priroda, more kad sam na Kvarneru ili u Dalmaciji i knjige. Obožavam čitati.