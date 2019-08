Poznati pjevač prvi put otkrio zašto se njegova tajanstvena Osječanka nikad ne pojavljuje u javnosti: bio je mangup i šarmer na estradi, a ona mu je 'spasila' život...

Jedan od najpopularnijih glazbenika u regiji, Hari Varešanović, progovorio je za Blic o temi o kojoj godinama u javnosti nije htio govoriti.

Bosanskohercegovački pjevač otkrio je zašto se sa suprugom Jasminkom nikada ne pojavljuje u javnosti.

"Uglavnom nije (u javnosti), ljudi su različiti, trebaju birati ono što vole i živjeti život kakav vole. Ja sam izabrao svoj, svatko svoj. Ta javnost je nekom draga, nekom nije. To je dio mog posla, nekada sam to htio kada sam bio dijete i dogodilo mi se da čitav život pjevam", objasnio je Varešanović novinarima.

Otkrio je i da ga supruga ne prati na javnim događanjima i koncertima, kao i da se radi o odluci koje se zajednički već dugo drže.

Pronašao mir sa Osječankom

Inače, njegova supruga Jasminka rodom je iz Osijeka. Uz nju je pronašao ljubavni i bračni mir, nakon turbulentnih godina braka s prvom suprugom Aidom.

S njom je dobio dvoje djece i bio niz godina, no kada je godinama kasnije otkriveno da je 1992. godine rođen njegov izvanbračni sin Mak, Aida je odlučila otići i razvesti se. Iako je sam svojedobno priznao da su neki njegovi postupci doveli do raspada braka, danas su Aida i on, kaže Hari, u sjajnim odnosima. Tvrdi da se iz lošeg braka razvilo dobro prijateljstvo, piše 100 posto.

Jugoslavenski mediji nazivali su ga "šarmerom" i "mangupom", no 90-ih se godina Varešanović skrasio.

Novi život

Sreću je, nikada nije skrivao Varešanović, pronašao u Jasminki Ištuk. Osječanku je upoznao na svom koncertu u Njemačkoj. Bilo je to 1994. godine.

"Jasminka i ja smo se upoznali na jednom koncertu u Njemačkoj 1994. godine gdje je ona živjela. Njeno lice privuklo mi je pažnju jer je bilo drugačije od svih ostalih. Jedno vrijeme smo se čuli telefonom, a onda se izrodila naša veza. Ne znam čime me osvojila, jednostavno se dogodio trenutak kad su se moji osjećaji pretočili iz Aide u Jasminku.

Polako smo gradili svoj odnos i u vremenu koje smo provodili zajedno, shvatili smo da odgovaramo jedno drugom. Ne mislim da je velika razlika u ljubavi koju sam imao prema Aidi i koju gajim prema Jasminki. Ja sam se promijenio jer ranije nisam bio spreman za neke važne stvari. Jasminka je došla u moj život kad sam bio spreman za veliku ljubav, kada sam donekle emotivno sazrio, mada ja još odrastam. Ona je moje životno rješenje i ključ za sreću", rekao je Hari prije 10-ak godina za magazin Glossy.

Poslije dugogodišnje veze, Hari i Jasminka vjenčali su se 2010. godine. Unatoč iznimno poznatom suprugu, ona je odabrala samozatajan život, bez eksponiranja u javnosti. Toliko je "tajnovita" da ni danas brojni fanovi grupe Hari Mata Hari ne znaju kako ona izgleda.