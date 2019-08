Zadnjih deset godina života posvetila je majčinstvu i vlastitoj tvrtci, a sada se vraća u velikom stilu: Žene nisu jednako plaćene kao muškarci, nadam se da ćemo potaknuti promjenu!

“Imam pomalo buntovnički duh, ne volim da me se svrstava u ladice i ne podnosim bilo kakvo sputavanje. Upravo taj duh dijelim sa svojim likom Nancy u seriji. Prirodno imam tu vrstu energije koja mi ne dopušta da budem u ulogama pasivnih žena”, rekla je Jessica Alba (38) za Jutarnji list o svojoj novoj ulozi u seriji Sony Pictures Televisiona “L.A.’s Finest”, koja je ujedno i njezin veliki povratak na male ekrane nakon gotovo desetljeća u kojem se posvetila majčinstvu i vlastitoj tvrtki Honest Company.

Jessicu možda najviše pamtimo po ulozi Max Guevare, super ratnice u seriji “Anđeo tame” koja se emitirala dvije sezone. Osim toga, u filmskom svijetu poznata je i po filmovima “Fantastična četvorka” i “Sin City”, a tijekom karijere često se nalazila na listama najljepših žena svijeta.

Nakon duge glumačke pauze, Jessica i američka glumica Gabrielle Union (46) glavne su akterice nove policijske serije (emitira se od 13. svibnja) i njezine izvršne producentice te su, prema njihovim riječima, kroz rad na setu i samu radnju odlučile postaviti neke drugačije, bolje uvjete rada u Hollywoodu s fokusom na prava žena. Kako tvrde, obje se trenutačno nalaze u najviše zadovoljavajućoj fazi života, kada se kao žene osjećaju snažnima, a u razgovoru su nam se otvorile o majčinstvu, novim koracima u karijeri, ali i trenutačnoj atmosferi u svijetu showbiza koju svojim djelovanjem silno žele promijeniti.

Feministička serija

“Glavni razlog zašto sam se vratila glumi je prije svega Gabrielle, njezin sam rad oduvijek poštovala i kada sam čula da je osmislila seriju prema franšizi ‘Bad Boys’ (Zločesti dečki), ali sa ženama policajkama u glavnim ulogama, upravo me to potaknulo da se vratim snimanju. Ova je serija zapravo feministička, jer nikada dosad u ovom žanru žene nisu bile glavni akteri. LA’s Finest ima elemente komedije, akcije, drame, zabave, a sve je izgrađeno oko dvije žene koje su partnerice u poslu, potpuno su različite, ali se međusobno podupiru, podržavaju, nadopunjuju, pronalazeći zajednički jezik kada se radi o zatvaranju najopasnijih kriminalaca u Los Angelesu, a mislim da se upravo to sviđa našoj publici diljem svijeta. U našem poslu entertainmenta, nažalost, rijetko ćete vidjeti dvije takve snažne žene koje se podržavaju”, iskreno će Alba.

Union tumači lik Sydney Syd Burnett iz bivše agencije DEA, koja je premještena u losanđelesku policiju, a Alba je Nancy McKenna, njezina kolegica i ujedno najbolja prijateljica. Kao što je opisala sama Jessica, riječ je o spin-offu uspješnog filmskog naslova “Zločesti dečki” u kojem su glavnu ulogu tumačili Will Smith i Martin Lawrence, a spomenuti muški dvojac trenutačno snima treći nastavak ovog akcijskog hita iz 1995. godine. Jessica i Gabrielle su pak tijekom promocije svoje serije stigle i do Dubrovnika početkom ovog ljeta na festival NEM (New Europe Market), četverodnevni događaj koji okuplja profesionalce iz različitih grana TV industrije s ciljem razmjene informacija i iskustava. Njihove objave na društvenim mrežama bile su pokazatelj koliko ih se Hrvatska dojmila.

“Ovo mjesto je zadivljujuće - hrana - Jadransko more - nevjerojatno”, objavila je tada Alba.

“Dvije pametne, duhovite i atraktivne žene koje rješavaju slučajeve, no imaju i svoje tajne, imaju ‘prethodne’ živote, tema je kakvih gotovo uopće nema u svijetu filma i televizije”, rekla je tada Gabrielle na konferenciji, a u razgovoru je za Jutarnji dotaknula se policijskog rada u Americi.

Moć televizije

“Čest je slučaj da se određene, marginalizirane grupe ljudi pred zakonom tretiraju drugačije. Odlučila sam stoga da serijom prikažemo kako policijski posao može biti drugačiji, točnije da se svi ljudi mogu tretirati na isti način, s istim poštovanjem. Televizija danas pruža nevjerojatnu priliku da zablistate, da dođete do globalne publike, da utječete na ljude, pobijete stereotipe, upravo to želimo činiti s ovim projektom”, rekla je Union.

Ova je glumica, najpoznatija po ulozi vođe navijačica u filmu “Bring it On” te po ulozi Syd u filmu “Bad Boys II.” od 2014. godine u braku s umirovljenim NBA košarkašem Dwyaneom Wadeom (37). Wade iz ranijeg braka ima dva sina, Zairea Blessinga(17) i Ziona Malachija (11), sa Siohvaughn Funches (37), ali ono što je narušilo ljubavnu idilu zbilo se 2013., kad je košarkaš dobio sina Xaviera Zechariaha (6) sa starletom Ajom Metoyerom (35). Gabrielle je aferu svom partneru oprostila i postala pomajka njegovo troje djece. I sama je imala veliku želju postati majkom, pa je nakon nekoliko spontanih pobačaja par odlučio pronaći surogat majku. Prošle godine dobili su kćer Kaaviju James uz pomoć surogat majke, zbog čega je Union uzela kratki porodiljni dopust tijekom snimanja serije. Jessica Alba je pak netom prije početka snimanja rodila treće dijete, sina Hayesa. Obje su glumice na setu imale vlastite prikolice koje su pretvorile u sobe za dojenje, sve je bilo prilagođeno zaposlenim majkama.

Producentice

“Kada sam dobila zeleno svjetlo za seriju ‘LA’s Finest’, odmah sam znala da ću je raditi drugačije, s naglaskom na žensku snagu. No, Jessica mi je svojim primjerom zaposlene majke pokazala novi način rada u Hollywoodu koji je svima nama omogućio zdravije uvjete na setu, prvenstveno što se tiče dojenja i djece koja su bila s nama. Mislim da smo postigle izvrsne poslovne rezultate, ne unatoč tome što smo zaposlene majke, već upravo zato što to jesmo!” kaže nam Union, a Alba je nadopunjuje: “Sve je bilo lakše jer smo ujedno i producentice serije pa smo mogle raditi po svom. Vrijeme koje provedem s vlastitom djecom meni je najdragocjenije na svijetu.”

Jessica Alba u braku je od 2008. godine s producentom Cashom Warrenom, sinom glumca Michaela Warrena. Nakon dva mjeseca braka dobili su kćer Honor Marie (11), a tri godine kasnije kćer Haven Garner (7). Godine 2011. Jessica je osnovala već spomenutu vlastitu tvrtku Honest Company - nakon što joj je majka preporučila deterdžent zbog kojeg je njeno dijete dobilo osip, odlučila je pokrenuti tvrtku koja će ponuditi dječje proizvode koji u sebi ne sadrže toksine i koji su potpuno ekološki.

Honest Company rad je započeo proizvodnjom i prodajom dječjih pelena i maramica, a kasnije je Jessica proširila ponudu zdravim i prirodnim proizvodima za ljepotu, kozmetikom, deterdžentima i sredstvima za čišćenje doma. Godine 2012. zbog svoje tvrtke Jessica je nominirana za najmoćniju ženu godine, njezin posao danas vrijedi 1,7 milijardi dolara i ona je jedna od najbogatijih žena u Americi, ponosna na činjenicu da 60 posto rukovodećih mjesta u njezinoj tvrtki drže žene.

“Žene nisu jednako plaćene kao muškarci, ne samo u Hollywoodu nego općenito govoreći. Svojim sam radom pokazala da možete podizati dijete dok radite, i da plaće žena i muškaraca mogu biti jednake, što se vidi po mojoj tvrtki. Taj uspjeh dao mi je samopouzdanje da prvi put budem izvršna producentica, i to sam odradila na ovoj seriji. Svjesna sam da živimo u svijetu nejednakosti, ali nadam se da Gabrielle i ja ovakvim pristupom otvaramo vrata i drugim ženama”, odlučna je Jessica.

“L.A’s Finest” uistinu jest televizijska prekretnica - prvi put da dvije žene “tamnije boje kože” glume u sat vremena akcijske drame.

“Syd je misteriozna i opakija od mene u stvarnom životu, ja sam privatno opuštenija i volim slijediti pravila”, kaže Gabrielle.

“Nancy i ja smo slične po tome što su nam u životu neophodne prijateljice, taj ženski krug podrške i ja imam u svome životu. Nancy je puno jači karakter od mene, stavlja se u mnoge opasne situacije u koje ja ne bih privatno nikada ulazila, ali zabavno ih je igrati. I Gabrelle i ja zapravo utjelovljujemo snažne žene s kojima bismo se rado družile. Iako imaju mnoštvo mana, one su zapravo heroji”, tvrdi Alba.

Za ulogu su se pripremale prolazeći policijske treninge, ali i velik broj sati provodile su u teretani, no Alba sada s puno zdravijim pristupom vježbanju nego što je to bilo nekoć kada je snimala seriju “Anđeo tame”, koja ju je i proslavila. Tada je postala opsjednuta i vježbanjem kako bi njezina linija bila što privlačnija, pa je trenirala i do tri sata dnevno. Na koncu je priznala da se jedva izvukla iz pakla anoreksije.

Odlasci u teretanu

“Unatoč tome što sam tek bila rodila kada smo snimali pilot-epizodu, nisam pretjerivala s teretanom. Gabrielle danas puno više trenira od mene, meni je ponekad i neugodno kada preskočim vježbanje. Zaista poštujem njezinu volju i disciplinu, nadam se da ću se za drugu sezonu serije uspjeti natjerati da više vremena provedem u teretani”, rekla nam je Alba, čiji je glavni cilj danas svojim angažmanom utjecati na položaj žena u glumačkom svijetu: “Nadamo se da ćemo potaknuti promjenu, da će uskoro u polovici akcijskih serija napokon glumiti žene, a ne da se ovakve uloge konstantno daju muškarcima”, zaključuje.