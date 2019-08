Mišo Kovač je u dobroj formi, pobjegao je od ljetnih vrućina iz Dalmacije, a komentirao je i novi album s jedinom pjesmom koju je napisao u čitavoj karijeri: Sam sam ih birao!

- Raduje me što je Croatia Records obnovila izdanje “Rane godine”, Original Album Collection, koje se bavi počecima moje karijere i što će ova godina biti obilježena mojim izdanjima. Posebno sam sretan zbog predstojećeg albuma na kojem sam isto sasvim sam birao pjesme za svoju publiku, Antologija sa 140 pjesama, koja izlazi isto u izdanju Croatia Recordsa - kaže Mišo Kovač za Jutarnji.

Legendarni šibenski glazbenik u dobroj je formi. Od ljetnih vrućina sklonio se u Zagorje, a veseli ga dolazak jeseni, još jedne koja će biti obilježena njegovim diskografskim izdanjima, ali i nastupom u Areni Zagreb, što se ga Mišo održati 26. listopada.

- Publika je meni sve. Da nema publike, rekao sam to davno novinarima, ja bih prodavao ribu na ribarnici. Što je isto častan posao - istaknuo je Mišo tijekom našeg druženja na Splitskom festivalu, početkom srpnja.

A publika ga voli od samih njegovih glazbenih početaka, čega se prisjetio i Siniša Škarica koji je napisao pogovor uz raritetno izdanje Mišinih pjesama nastalih od 1964. do 1969. godine pod nazivom “Rane godine”. Uz ovo izdanje, objavljen je i Mišin CD pod nazivom “Ostala si uvijek ista” iz 1985. godine.

Individualac

Rođen 1941. Mišo je zapravo generacijski negdje na pola puta između potvrđenih šibenskih gradskih zvijezda Vice i Arsena i nadolazećih pionira rock’n’rolla. U gradu je uživao reputaciju izrazitog individualca sklonog koncertnoj ekstravaganciji. Priča o izvedbi La Novie u beogradskoj Topčiderskoj noći (za vrijeme vojnog roka) kada bi okružen upaljenim voštanicama u gotovo potpunom mraku pao na koljena i onda klečeći, kao u transu, otpjevao kraj s ‘… Ave Marija...’, fascinirala je sve koji su ga pratili na samom početku - zapisao je Škarica, podvlačeći time Mišinu neraskidivu vezu s publikom.

Zbog publike je, uostalom, Mišo svoj san o sebi kao novom Beari (u mladosti je bio vratar Nogometnog kluba Šibenik u, kaže Škarica, generaciji Nadoveze, Žaje i Aralice koji poslije igraju u Hajdukovu prvom timu), zamijenio snom o novom Elvisu. A taj san u javu se počeo pretvarati na natjecanju Prvi glas Šibenika 1961. godine. Tada je, u svečanoj dvorani šibenske Gimnazije, Mišo podijelio prvo mjesto s Mirkom Vukšićem, ubrzo gitaristom Mjesečara, a potom i grupe Mi (u kojoj je svirao i sam Škarica), i za nagradu dobio tri Elvisove singlice. Dvije godine kasnije, kao 23-godišnjak Mišo je uspio zainteresirati zagrebačke glazbene krugove, prije svega Peru Gotovca, a Škarica je u bookletu pribilježio i ono što se tada govorilo za Mišu:

- Glas pomalo opor, djelomično i sirov, nosi u sebi specifičan šarm i unutrašnju ekspanziju - opisuje Škarica put do slave praktički nepoznatog pjevača, tek sa stažem “lokalnog sanjara”, koji poput anonimnog momka iz priče o “američkom snu”, dolaskom u diskografski Hollywood snima prvu ploču i put među zvijezde postaje izglednim.

Već Mišin prvi singl, “Ne mogu prestati da te volim”, 1964. godine postaje uspjeh. U ljeto 1965. godine Mišo je nastupio na splitskim Melodijama Jadrana s tri izvedbe. Slijede nove ploče s prepjevima “Ja odlazim”, “Vrijeme plakanja”, “San Francisco”, “Da je duži dan”... A onda Mišo pobjedom na sarajevskom festivalu Vaš šlager sezone u proljeće 1969. s pjesmom Đorđa Novkovića “Više se nećeš vratiti” i prodajom više od 200.000 primjeraka opravdava svoja očekivanja i postaje najtiražniji pjevač domaće pop-glazbe!

Neokrunjeni kralj

To je ostao do danas, a ovaj CD, ističe Škarica, kako njegov naslov i kaže, sadrži upravo izvedbe koje su nastale od Mišine diskografski nastupne 1964. do 1969. godine, trenutka kada se izdiže kao neokrunjeni kralj hrvatske i jugoslavenske diskografije. Vrijedni kroničar Škarica, naravno, nije zaboravio kazati i to kako je Mišo, kada se odlučio prepjevati “I Can’t Stop Loving You”, veliki uspjeh Raya Charlesa iz 1962. godine, skladbu koju tada na domaćem terenu nije nitko izvodio, bio prisiljen sam napisati tekst, i to prvi i jedini put u životu.

- Ovo doista raritetno izdanje medijima smo predstavili u Šibeniku na nedavno održanim Večerima dalmatinske šansone. To je grad u kojem su rođeni i Mišo i Arsen, čije smo raritetno izdanje također predstavili u Šibeniku. Mišo i Arsen bili su povezani, ne samo gradom u kojem su rođeni. Poštivali su jedan drugog i kao glazbenici, a prije šest godina zajedno su snimili antologijski duet ‘Mi smo lišće s iste grane’ - podsjeća Želimir Babogredac, direktor Croatia Recordsa, koji se slaže s Mišom da će 2019. godina u toj diskografskoj kući uvelike biti u znaku izdanja Miše Kovača. Jer, nakon “Ranih radova” slijedi Mišina glazbena antologija za koju su probrane njegove najljepše pjesme.