Neki od vas možda nisu bili ni rođeni kad je pjesma grupe "Mandi" "Nisi me bio vrijedan ti" devedesetih godina svirala na televiziji, radiju, diskotekama... Jedan od najvećih hitova u povijesti hrvatske dance glazbe nikad nije pao u zaborav.

Štoviše, na YouTubeu bilježi preglede koji se mjere u stotinama tisuća, a u nešto laganijoj varijanti obradila ju je i grupa "Pavel". U doba najveće popularnosti pjevačica grupe Mirjana Gönz bila je u dvadesetim godinama i potpuno nesvjesna uspjeha koji se njoj i članovima benda dogodio preko noći. Nazivali su je domaćom dance heroinom, a onda je u jednom trenutku jednostavno nestala s estrade.

Svih ovih godina mnogi su se pitali što se dogodilo sa simpatičnom "Mandi" i planira li se opet vratiti pjevanju. Dobri poznavatelji glazbenih prilika znaju da se Mirjana, inače majka 18-godišnje gimnazijalke Martike i dalje druži s mikrofonom, jer sa svojim cover bendom "Acoustic Stress Free" u kojem njezin suprug Damir svira gitaru povremeno nastupa u intimnim atmosferama malih zagrebačkih klubova.

Najčešće izvode stare pjesme iz sedamdesetih i osamdesetih godina, koje nisu nužno komercijalne i čisto su za njihov gušt. Naime, Mirjana je već dugo zaposlena kao knjigovotkinja u obiteljskoj tvrtci, a premda bi se s lakoćom mogla vratiti na našu estradu s obzirom na to da neke njezine kolegice, poput Minee i Ivane Banfić, redovito pune diskoteke zahvaljujući hitovima iz devedesetih – ona o tome i ne razmišlja. Priznaje nam kako joj zarada nikad nije bila na prvom mjestu, dok svoju glazbenu avanturu s grupom "Mandi" smatra kako pripada jednom sasvim drugom vremenu.

– Sjećam se kako nikad više u Hrvatskoj nisam doživjela toliki entuzijazam kao tada, možda i zbog toga što je bilo ratno doba. Ljudi su vjerovali u bolje sutra, mi na estradi smo se dobro slagali, nismo jedni druge doživljavali kao konkurenciju, bila je baš pozitivna atmosfera. Svako doba nosi nešto svoje. Mi smo prije tog komercijalnog uspjeha svirali na vjenčanjima, istina, sve se promijenilo nakon pjesme "Nisi me bio vrijedan ti". Aranžman je napravio Miro Buljan, a tekst napisao Hrvoje Stupar. Nismo uopće očekivali takav uspjeh. Mislili smo ako prođe – prođe. Nijedna druga naša pjesma nije ostavila toliki trag. Lijepo je to znati iz današnje perspektive. Što god ljudi govorili i mislili o dance glazbi ja sam itekako ponosna – kaže nam Mirjana, prisjećajući se kako se u to vrijeme nije mogla obraniti od nastupa.

Poseban joj je doživljaj bio kad je pjevala uživo, u tada iznimno gledanom televizijskom showu "Željka Ogresta i gosti". U sjećanje joj se urezao i nastup u Karlovcu 1995., nedugo nakon oslobođenja Knina. Bila je to euforija koju nikad neće zaboraviti. A jedne se gaže itekako još sjeća. One u Imotskom kad je umalo izgubila glavu. I to doslovno!

– Dok sam se penjala na pozornicu lupila sam glavom o strop, koji je bio jako nisko. Iako je krv tekla na sve strane, herojski sam odraditi gažu s maramicom na glavi – smije se Mirjana. Nakon što je 1998. napustila grupu, napravila je kratki izlet u samostalne vode i snimila album, no početkom novog milenija, godinu dana prije rođenja kćeri, shvatila je da je glazbena karijera više uopće ne ispunjava kao nekada.

– Možda je najveći problem bio taj što sam naučila raditi u timu. Ali i što nikad nisam bila pretjerano ambiciozna. Pomalo i povučena. Uz to sam došla u neke godine kad sam više voljela biti u kući, počeli su me umarati silni sastanci, bila sam pomalo introvertirana, ako me možete shvatiti... Jednostavno se više nisam osjećala ugodno u svojoj koži, postala sam nesretna, frustrirana, pa sam odlučila kako je najbolje da prestanem pjevati. Bila je to iskrena odluka jer pjevanje mora biti poziv. Tada to nisam osjećala u sebi, pa sam rekla kako je vrijeme da stanem. Sve drugo ne bi bilo pošteno ni fer prema mojoj publici. Iako su me voljeli gledati na televiziji i ponosili se sa mnom, mislim da je ta odluka najviše razveselila moje roditelje. Uvijek su mi govorili da bih morala nešto drugo raditi jer od pjevanja neću moći živjeti cijeli život – kaže Mirjana, koja je glazbenu karijeru s vremenom zamijenila uredskim poslovima i osmosatnim radnim vremenom.

– Leži mi to, zna biti napornih i stresnih dana, ništa nije idealno, ali gaže mi poslije odnesu sav taj nakupljeni stres – govori pjevačica. Bijeg u anonimnost daleko od svjetala reflektora nije joj teško pao i sretna je što glazbeni duh njeguje povremenim nastupima s bendom, na kojima publika svih generacija često zna doći s jednom molbom. Sigurno već pogađate kojom?

– Kad shvate da sam ja ona pjevačica iz grupe "Mandi", zamole me da otpjevam "Nisi me bio vrijedan ti". Bude mi žao što ih moram razočarati, pošto stvarno više ne forsiram takvu vrstu glazbe – ističe Mirjana, dodajući kako na današnjoj glazbenoj sceni iznimno cijeni rad Natali Dizdar i "Jinxa". Narodnjačke glazbe s istoka se grozi.

– Stvarno sam razočarana time. Kad mi kći kaže da joj školski kolege to slušaju, naprosto ne mogu vjerovati. Prestrašno mi je to. Moja generacija nekad je slušala uglavnom rock. Nisam pretjerano oduševljena ni pjesmama naših izvođača. Uopće mi se ne sviđa većina današnje hrvatske glazbe. Recimo, to što pjeva Jelena Rozga nije po mom ukusu i neće izazvati neku emociju u meni, ali opet ne želim biti neka staromodna baba i reći da je to grozno. Sigurno su se i moje nekadašnje kolegice, poput Tereze Kesovije, Josipe Lisac ili Gabi Novak zgražale nad time što sam ja nekad pjevala. Normalno je da razmišljamo drukčije – govori Mirjana.

Suprug koji svira gitaru u "Letećem odredu" zna je često nagovarati da snimi neku novu pjesmu.

– Bilo je i poziva, ali sve sam ih redom odbila. Ne vidim se više u tome. A kao u svakom braku, pa tako i našem, ima uspona i padova, svađa i mirenja. Najvažnije je prihvatiti različitosti jer bez toga nema dobrog odnosa. Mi se znamo najviše posvađati u autu kad svira neka pjesma, on voli više energične pjesme, a ja one s emocijama. Bilo mi je simpatično dok je kći odrastala te se hvalila mamom pjevačicom koja pjeva "Nisi me bio vrijedan ti". Sad joj je već neugodno. Inače, slična je meni, voli glazbu i svira klavir – sretno će Mirjana.