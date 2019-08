Bolestan i iza rešetaka dočekao rođendan: proslavljeni glazbenik teško diše i jedva hoda, zbog prijetnji i ozljeda sud mu je produljio istražni zatvor; Javila se i supruga te ogorčeni kolega

I dok se njegovi Novi fosili pripremaju za veliki slavljenički koncert kojim će proslaviti velikih 50 godina postojanja na našoj glazbenoj sceni, Rajko Dujmić ljetne dane i dalje provodi u zatvoru u zagrebačkom Remetincu.

Kako doznajemo, 1. kolovoza ove godine skladatelju koji je s grupom Riva davne 1989. godine pobijedio na natjecanju za pjesmu Eurovizije, produljen je pritvor u kojem se nalazi od 1. srpnja, a policija ga sumnjiči za kazneno djelo na štetu supruge Snježane.

Iako se očekivalo da će Dujmić na slobodu izići 1. kolovoza, čime bi mu završio jednomjesečni istražni zatvor, to se nije dogodilo pa je Rajko u Remetincu dočekao i 65. rođendan, koji je bio 7. kolovoza. Njegova je supruga početkom srpnja dala iskaz na Županijskom sudu u Zagrebu, a u kratkom telefonskom razgovoru Snježana Dujmić rekla nam je kako supruga ne može posjećivati u zatvoru.

– Sve što vam dalje kažem samo će napraviti kontraefekt, nadam se da me razumijete – odgovorila je kad smo je pitali je li joj žao zbog svega što se dogodilo.

Osim što se mora nositi s istražnim procesom koji se vodi protiv njega, Rajko je i narušenog zdravlja, pa je tako jedno vrijeme boravio u zatvorskoj bolnici u Svetošimunskoj. Navodno jako teško diše i jedva hoda. Njegova odvjetnica Sandra Hančić iz Odvjetničkog društva "Grubeša i partneri", koja ga brani na sudu, kazala nam je da se Rajko trenutačno ipak dobro osjeća.

– Koliko je to moguće u ovim okolnostima. Prima odgovarajuću terapiju u zatvoru i to mu pomaže. Svjestan je situacije u kojoj se nalazi i teško mu je zbog toga. Osim mene, redovito ga posjećuje nekoliko prijatelja i kolega, koji me često znaju nazvati, pitati za njega, nude i pomoć. Uvjeti u zatvoru su dobri i Rajko se ni na što ne žali. Rekao mi je da su svi prema njemu korektni i normalno ostvaruje sva svoja prava koja ima, kao što su telefonski kontakti, odlasci liječniku, posjeti, kantina i sl. Redovito čita i gleda televiziju. Budući da se radi o istražnim zatvorenicima, kod kojih su promjene svakodnevne, tako mu se i cimeri u sobi često mijenjaju – kaže odvjetnica Hančić i dodaje kako ona neću pokušavati s mirenjem Snježane i njega.

– Kad Rajko iziđe, Snježana i on sami moraju odlučiti kako će dalje nastaviti svoj odnos. Mi imamo kazneni postupak u tijeku koji se provodi po službenoj dužnosti i poštujemo prava koja Snježana ima kao oštećenica u tom predmetu. Što se tiče incidenta, dogodio se 1. 7. 2019. u njihovu obiteljskom stanu u popodnevnim satima, no što se stvarno dogodilo, vidjet ćemo kad postupak završi. Kazneni postupak vodi se na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu i u fazi je potvrđivanja optužnice, koja je podignuta 1. kolovoza ove godine zbog dva kaznena djela: prijetnje i tjelesne ozljede. Rajko je od 1. srpnja u istražnom zatvoru, a kako mu se inkriminiraju kaznena djela za koja je zaprijećena kazna zatvora do tri godine, istražni zatvor može trajati do donošenja presude prvostupanjskog suda maksimalno tri mjeseca. Dakle, još oko mjesec dana, s time da smo se mi žalili na rješenje o produljenju istražnog zatvora i sada čekamo odluku Županijskog suda u Zagrebu. Istražni zatvor je produljen zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela – kaže odvjetnica Hančić.

Dujmiću, nažalost, boravak iza rešetaka nije nepoznanica jer je prije četiri godine na zagrebačkom Županijskom sudu osuđen na 30 dana istražnog zatvora, također kako ne bi utjecao na svjedoke ili ponovio kazneno djelo. Policija ga je privela na poziv susjeda nakon što su čuli svađu između njega i Snježane. Navodno ju je tada u pijanom stanju zgrabio za vrat i pokušao izbaciti iz stana.

– Bili smo zajedno u stanu. Cijeli je dan pio i puštao si dvije omiljene pjesme dive Whitney Houston, koju obožava. Skupile su mu se emocije, počeo je plakati i odjednom je bez razloga postao agresivan. Zgrabio me je za vrat i pokušao me silom izbaciti iz stana. Susjedi su čuli buku, uplašili su se i zvali policiju – tada je Snježana Dujmić rekla za "24 sata".

Skladatelj je naposljetku bio optužen za nanošenje teških tjelesnih ozljeda supruzi, a iako su mu prijetile tri godine zatvora, izdan mu je kazneni nalog kojim ga se kaznilo sa šest mjeseci uvjetnog zatvora s rokom kušnje od dvije godine. Međutim, presudom općinskog kaznenog suda u Zagrebu Rajko je pravomoćno oslobođen za to kazneno djelo i ti se podaci neće moći koristiti u ovom najnovijem postupku.

Taj mu je boravak u zatvoru bio iznimno težak jer je navodno bio pod utjecajem lijekova, a najviše se veselio posjetima supruge i sina Tina, kojeg je dobio s bivšom suprugom Vesnom Srećković. Bliski susret s policijom imao je i prije 14 godina, kad je uhićen zbog posjedovanja kokaina, zbog čega je tada platio kaznu od 3000 kuna.

Sa Snježanom je Rajko u braku od 1990. godine. Upoznali su se osam godina prije u Primoštenu, kad ga je kao uzbuđena maturantica došla pitati autogram za svoju majku ni ne sluteći da će se među njima uskoro razviti ljubav. Jedan poziv na piće, potom i večera na kojoj ju je učio kako se jedu škampi bili su dovoljni da se rasplamsaju iskre. Upravo je njoj Dujmić posvetio veliki hit Novih fosila "Dijete sreće".

O njegovoj ovisnosti nikad nije javno govorila, čak i kad ga je 2009. jedno vrijeme napustila. Trudila se uvijek biti uz njega, braniti ga i pronalaziti opravdanja za njegove postupke. Razlaz s Novim fosilima, kojima je dao svoj život, jako ga je pogodio. Sanja Doležal i ostali članovi benda tražili su od njega krajem 2014. da potpiše ugovor kojim se obvezuje da će dogovorene nastupe odraditi ponašajući se "primjereno i dolično, u trijeznom i od droge čistom stanju". Taj ugovor Rajko nije htio potpisati te je značio konačni razlaz s Fosilima, ali i prekid dugogodišnjeg prijateljstva.

– Istina je da sam otišao potražiti pomoć zbog alkoholizma. Ja sam alkoholičar, to ne skrivam. Ali ni jedna moja pjesma nije nastala pod djelovanjem alkohola ili nečeg još ozbiljnijeg. Svirati u takvom stanju možeš, ali stvarati nove pjesme nikako. Počelo je sve s kupicom vina, a s vremenom se ljubav prema alkoholu pretvorila u ljubav prema raznobojnoj prašini – rekao je Dujmić u intervjuu za Globus u studenome 2014., kad je otkrio da je još 1992. zbog predoziranja bio hitno odvezen u Vinogradsku bolnicu.

– Imao sam 16 otkucaja srca u minuti. Doktor Sakoman skakao je po meni reanimirajući me. Slomio mi je tri rebra. Na kraju nije imao izbora nego mi je u srce dao injekciju. Sve sam to gledao odozgo i osjećao se fenomenalno mirno i spokojno. Vidio sam svoju Snježanu kako plače i rida vičući da ne odlazim. Ali htio sam otići jer sam upao u bijelo blaženstvo... – prisjetio se skladatelj.

Premda je prije nekoliko godina dobrovoljno boravio na liječenju u Bolnici "Sestre milosrdnice" i terapijskoj zajednici "Neovisnost", koju su u Vrbici kod Đakova osnovali bivši ovisnici, uspio je s tim izdržati tek mjesec-dva. Tužna sudbina autora velikih hitova kao što su "Milena", "Košulja plava", "Da te ne volim", "Reci mi tiho, tiho", "Skitnica", "Umoran sam", "O, Ana"... rastužila je sve poklonike ovog skladatelja, pa mu svakodnevno na društvenim mrežama šalju poruke podrške i ohrabrenja.

Ipak, čini se da mu njegovi Fosili, koji mu toliko znače, još nisu spremni oprostiti i pozvati ga da im se pridruži na koncertima.

– Nije mi žao, nego sam užasno ljut na njega. Mi smo bili prijatelji, ja sam mu vjenčani kum i nikad mu neću oprostiti što se sveo na ovo što je danas. Da, to jest žalosno, ali ja sam, prije svega, ljut zbog toga – rekao je prije nekoliko dana za Jutarnji list Marinko Colnago.