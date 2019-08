Odmah da se, dragi čitatelji, razumijemo. Ako ne volite pjesme koje izvodi Jelena Rozga, onda vas moram upozoriti da je ovo kratka priča o njezinoj baletnoj karijeri. A i čestitka za njezin, nećemo reći koji, rođendan. Evo pokušaja da vam sve kažem u nekoliko minuta koje ćete, baš mi je drago, posvetiti, čitanju "Slobodne".

Dakle, Jelena je, tako mi je pričala, imala sretno djetinjstvo u Splitu i ukućanima je vrlo brzo bilo jasno da joj je pozornica, na neki način, suđena. Obožavala je balet i inzistirala da ju upišu u baletnu školu, što se i dogodilo već u prvom razredu osnovne.

- Prve tri godine išla sam svaki drugi dan na balet, ustajala u šest ujutro, satima bih bila u baletnim papučicama, kako je vrijeme odmicalo, tako sam se sve više zaljubljivala u balet. Išla sam na satove po zimi, kiši, buri i vrućinama, sjećam se autobusom broj 9. Ipak, voljela sam i pjevati, govorila sam još kao klinka kako bih voljela biti pjevačica grupe Magazin - pričala mi je Jelena.

Milanska Scala

Vrlo brzo proglašena je velikim baletnim talentom i već kao djevojčica bila u postavama predstava "Labuđe jezero“, "Trnoružica“ i ostalih. S 13 godina dobila je poziv u milansku Scalu, ali ju roditelji nisu pustili. Upisala je prvi razred srednje škole u Splitu, ali su roditelji shvatili da je tužna i nezadovoljna, pa su pristali da ode na audiciju za Baletnu školu u Zagrebu.

- Sjećam se da smo mama, tata, sestra i ja sjeli u Kadet star dvadesetak godina i krenuli u Zagreb. Spavali smo kod rođaka na Savi, a audicija je bila drugo jutro već u osam sati. Navukla sam na sebe silnu plesnu opremu, od trikoa do grijača, pa komisija, u kojoj je bilo desetak stručnjaka od plesača do koreografa, nije mogla vidjeti kako sam građena. Zato su mi odmah rekli da prije svega skinem tu silnu opremu sa sebe. Imala sam strašnu tremu, ali sam izvela sve što su od mene tražili. Kad je audicija završila, rekli su mi da se odem presvući, a mama i tata će ostati na razgovoru - prisjeća se Jelena.

Dakle, komisija je bila oduševljena, priznavši da takav talent nikada nisu vidjeli. Jelena se doselila u Zagreb, živjela u domu i išla u Drugu opću gimnaziju u Križanićevoj ulici. Iako većina površnih promatrača i štovatelja baletne umjetnosti vidi samo predstavu, Jelena je shvatila kako je to težak posao.

- Ja bih znala oblačit te špice i plakati od bolova. Prsti su mi nerijetko bili krvavi, ali bih ih nekako omotala i otplesala što je trebalo. Mama mi je znala reći da odustanem, da je balet pretežak i da neću ništa od toga zaraditi u životu. Čak mi je predlagala da se primim pjevanja. Pa do 12. sam godine već nekoliko puta uganula gležanj lijeve noge, pa čak i dan danas nakon koncerata osjećam bol u toj nozi. Ali, toliko sam voljela balet da sam sve izdržala, a posebno mi se u baletu svidjela činjenica da je sve tako egzaktno i precizno - pričala mi je.

Dora 1996.

Međutim, iako je s baletom živjela svoj san, nije prestajala pjevati, najčešće pjesme grupe Magazin, jer ih je sve, baš sve, znala napamet. U četvrtom srednje došlo je do velikog preokreta. Njezina je, inače sramežljiva majka, nazvala Tonča Huljića jer je pročitala u nekim novinama da Danijela odlazi iz grupe.

- Mama je Tonču rekla da joj se dite zove Jelena Rozga i da lijepo pjeva. A on je u to vrijeme imao cijeli popis s imenima djevojaka koje su željele biti pjevačice Magazina i koje je netko preporučio. Ipak, poslije mi je pričao da mu se svidjelo moje ime i prezime, pa je nazvao moju mamu. Zajedno su pregledali moje fotografije i tonske zapise na kojima pjevam hitove Magazina koje bih snimila kad bih se za vrijeme praznika vraćala u Split. Moju fotku i te snimke Tonči je odnio pokojnom Zdenku Runjiću i brzo su zaključili da je to - to.

Zakazao mi je probu uoči koje sam se tresla od treme. Pokupio me ispred baletne škole, odvezao u jedan restoran u kojem nas je već čekala profesorica pjevanja, Denis Vasilj. Pjevala sam pjesmu "Opusti se", s prvog albuma Magazina. Znam da je Tonča to jako iznenadilo jer nije mogao vjerovati da znam pjevati doslovno cijeli repertoar grupe.“ Tonči je zatvorio klavir i rekao: "Ajmo sada nešto jesti. Ja poslije idem u Split napisati novu pjesmu pa ćeš je lijepo otpjevati“.

Bila je to pjesma "Aha“, s kojom se Jelena pojavila na Dori 1996. Sve nakon toga poznato je kao priča o mladoj i uspješnoj pjevačici kojoj priznanje daju čak i oni koji ne vole pjesme koje danas pjeva i ne žele ih slušati. A balet? E, ostao je samo san.