Seksi Mađarica jedna je od najtraženijih osoba na našoj obali: 'Bila sam prva žena u toj branši...', priča nam, otkriva i da se uskoro upisuje na fakultet

Atraktivna mađarska DJ-ica Niki Belucci početkom ovog mjeseca bila je jedna od "najtraženijih" osoba na našoj obali. Naime, nakon nastupa na Murterskom litu, vlasnik apartmana u kojem je odsjela putem Facebooka tragao je za 36-godišnjom Belucci koja nije uzela svoje stvari, a njemu su trebali stići idući gosti.

- Ako tko vidi Niki Belucci, recite joj neka dođe u apartman pokupiti stvari jer nam dolaze drugi gosti u dvi ure...– napisao je u grupi Murterska oglasna ploča. Objavu je prenio veći broj naših portala, a sada se o svemu oglasila i sama Belucci.

- Ha ha, da, otišli smo na brod i nismo uzeli prtljagu jer nismo znali da trebamo napustiti apartman do 11 sati. Bili smo potpuno opušteni i otplovili. Svi su me pokušavali nazvati i meni nije bilo jasno o čemu je riječ, zašto imam toliko propuštenih poziva. Srećom, vlasnik je spakirao sve naše stvari (čestitam mu na tome, ne mogu zamisliti nikoga drugoga kome bi pošlo za rukom spremiti moje stvari). Čak sam pronašla i paket rajčica za koji nisam sigurna da su naše – kroz smijeh nam govori Belucci, pravim imenom Nikolett Pósán, rodom iz Budimpešte, koja je već godinama na glasu kao "najerotičnija DJ-ica na svijetu".

Glazbom se počela baviti početkom 2000-ih što znači da je gotovo polovinu svog života provela za DJ-pultom. U ćakuli za "Reflektor" osvrnula se na svoje početke koji nisu uvijek bili jednostavni, a otkrila je i zanimljive, potpuno drukčije planove koje ima za budućnost.

Party cura u mladosti

Javnost vas je upoznala još 2003. godine. Je li vam bilo teško uklopiti se u DJ svijet u kojemu prevladavaju muškarci?

- Kada sam odlučila postati DJ-ica, bila sam prva žena u toj branši u cijeloj Mađarskoj pa je to izazvalo veliku buru u javnosti. Tijekom prve četiri godine karijere svirala sam na vinilu i mađarski DJ-evi bi promijenili težinu ili pomaknuli iglu ili bi pak pogrešno priključili DJ kontrolnu ploču kako bi mi uzrokovali probleme. Ali, nisu u tome uspjeli jer bih uvijek sa sobom nosila svoju kontrolnu ploču i ako bi nastao neki problem, priključila bih se na nju. To mi nije bilo teško jer sam ionako kod kuće uvijek radila na toj ploči.

Kada ste otkrili svoju strast prema glazbi?

- Bila sam party djevojka kada sam bila "mlada". Shvatila sam da često u klubovima promatram DJ-eve, ne zato što su zgodni, nego zato što sam bila opsjednuta time da naučim kako to rade. U to sam se vrijeme odlučila baviti DJ-ingom jer volim glazbu, volim zabave i to je bilo to!

Kakve su bile reakcije obitelji i prijatelja na tu odluku?

- Moja me obitelj uvijek podržavala, ali imala sam prijatelje i dečka koji su me ismijavali jer sam "ženski DJ", a danas još uvijek dolaze na moje partyje.

Koji je vaš "recept" za uspješan nastup? Imate li nekakve rituale prije izlaska na pozornicu?

- Nema nikakvog rituala. Uvijek skinem glazbu prije svih svojih nastupa. Uvijek pazim na to da mogu lako pronaći glazbu koju želim svirati u svojim folderima. Naravno, uvijek je nađem, ali jednostavnije je kada se napravi reda u mapama.

Predivni Murter

Nedavno ste nastupili na Murterskom litu, a čini se kako vam se otok svidio jer ste odlučili produžiti boravak na još nekoliko dana...

- Da, otok je predivan, a ljudi su dragi. Hrvatska je moje najdraže mjesto. Mislim da sam ovdje održala najviše nastupa tijekom svoje karijere. Ova zemlja ima nevjerojatnu energiju, predivna mjesta, ljude koji su opsjednuti glazbom... Oni ne žele staru glazbu, žele nešto novo pa im se sviđa ono što ja puštam na nastupima. Uvijek plešu i napune prostor energijom. Dok pišem ovo, još sam uvijek u Hrvatskoj, u Šibeniku. Dva dana nisu dovoljna u ovoj zemlji pa smo odlučili ostati čitav tjedan.

U djetinjstvu ste često s roditeljima ljetovali na hrvatskoj obali. Što posebno pamtite iz tog razdoblja?

- Provodila sam tu vrijeme i s obitelji i s prijateljima kada sam bila dijete, odnosno tinejdžerica. Bila sam u Dubrovniku, Zadru, Šibeniku i na brojnim drugim mjestima. Zapravo se ne sjećam koje sam točno godine bila ovdje s roditeljima jer sam bila malo dijete, a i pamćenje mi nije najbolje. Možda starim?!

Vjerujemo da ipak pamtite neke od najluđih stvari koje su se dogodile na vašim partyjima...

- Jednom je u klub došla trudna žena koja nipošto nije htjela propustiti moj nastup pa je s partyja otišla ravno u bolnicu zato što je dobila trudove. To je bilo prilično ekstremno za mene. Ima još jedna priča kada su dvije grupe u klubu započele tučnjavu i ja sam bila "evakuirana" iz gomile. Nakon trideset minuta nastavila sam s nastupom.

Kada se na bavite glazbom, kako provodite vrijeme? Imate li neke hobije?

- Proučavala sam posebnu metodu izrade namještaja od epoxy smole. Htjela sam dizajnirati jedinstven namještaj, ali na kraju je to završilo kao hobi. To je nevjerojatan proces, ali radila bih ga samo na razini hobija.

Kakve planove imate za budućnost? Možete li se jednom zamisliti u nekoj profesiji koja nije vezana za glazbu?

- Sada ponovno učim – biologiju i kemiju i nakon toga ću se prijaviti na medicinski fakultet.