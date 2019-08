Tko ne želi biti milijunaš? Jamačno bi čak i na ovo pitanje izvjestan broj ljudi dao potvrdan odgovor, no onima koji nisu skloni pustinjačkom "lifestyleu" ili možda predmnijevaju da je za duhovni spokoj itekako važna egzistencijalna sigurnost – a još je nisu dosegli – teško da će propustiti priliku da bi se još malo "fudrali". I to legitimno, štoviše, sudjelovanjem na kvizu. Jer, znanje je moć, a novac često znači i slobodu!

Ima li, dakle, išta ljepše nego znanjem, općom kulturom, doći do novca, pače, izdašne svote kojom se može riješiti i veći problem poput kredita ili ojačeg minusa na računu?

Povod čitatelji razabiru; omiljeni kviz "Tko želi biti milijunaš?" vraća se na male ekrane 19. rujna ove godine, desetak dana nakon početka školske godine! Bit će emitiran u "prime timeu", to jest u 20.05 na Prvom programu Hrvatske televizije.

A dok se prijave još uvijek zaprimaju, mi ćemo se prisjetiti kako je to izgledalo prije devet godina, koje su proletjele u trenu...

Dakle, "kviz nad kvizovima", popularni "Milijunaš", na HTV-u se emitirao sedam sezona, to jest od 2002. do 2010. godine, zabilježivši rekordnu gledanost. Tijekom tog "biblijskog" sedmogodišnjeg razdoblja, međutim, samo je jedna osoba osvojila rekordni iznos; riječ je o Miri Bićanić, profesorici hrvatskog jezika.

Dakle, Bićanić je milijun kuna osvojila je 14. lipnja 2003. godine, kao jedna od šest osoba koje su tijekom trajanja hrvatske verzije "Milijunaša" uopće otvorile posljednje, petnaesto pitanje. Njezino je glasilo: "Koja je od navedenih TV voditeljica godine 2001. istrčala Pariški maraton?", a ponuđeni odgovori bili su: Mirjana Hrga, Sandra Antolić, Mirna Zidarić, Ines Preindl.

Bičanić je na tom, posljednjem pitanju iskoristila joker "pitaj publiku", i dala je točan odgovor. Iste večeri, nakon što je osvojila kvizaški Olimp, na HTV-u je emitiran razgovor s novopečenom milijunašicom bogate opće kulture, a ona je odmah otkrila da će od milijun kuna sebi osigurati krov nad glavom...

Danas Mira Bićanić ima svoj stan i radi kao profesorica hrvatskog jezika u Srpskoj pravoslavnoj gimnaziji u Zagrebu, gdje se iz Virovitice preselila nakon kviza.

Svjetska statistika

Prema dostupnim podacima, od svih natjecatelja koji su igrali ovu popularnu televizijsku igru koja je na malim ekranima premijerno prikazana 4. rujna 1998. godine, oko njih 220 uspjelo je osvojiti glavnu nagradu na bilo kojoj međunarodnoj verziji showa. Prvi je bio John Carpenter, koji je 19. studenog 1999. osvojio glavnu nagradu u američkoj verziji. Carpenter nije iskoristio "jokera zovi" sve do zadnjeg pitanja, ali ne radi pomoći oko odgovora, nego kako bi ocu rekao da se sprema osvojiti glavnu nagradu.

Ostali značajni dobitnici nagrada su Judith Keppel, prva pobjednica verzije u Velikoj Britaniji; Kevin Olmstead iz američke verzije, koji je osvojio jackpot od 2,18 milijuna dolara; Martin Flood iz australske verzije, kojega su nakon pobjede istraživali producenti zbog sumnji da je varao, baš kao i Charlesa Ingrama. Zanimljivo je, pišu strani mediji, da je od svih međunarodnih verzija japanska inačica proizvela najviše pobjednika – njih 38. Najnoviji je milijunaš pak Rajib Jain u nepalskoj verziji kviza, koji je pobjedu odnio 12. svibnja ove godine.

Ako vam se čini da je statistika dobitnika "tanka", evo utjehe: u britanskoj verziji kviza "Tko želi biti milijunaš?" pitanje za milijun funti nitko nije otvorio još od davne 2006. godine! No, u prvoj epizodi aktualne sezone trend je "stopiran" zahvaljujući učitelju Johnu Robinsonu (i opet je zablistao prosvjetni radnik) iz Birminghama, koji je otvorio milijunsko pitanje.

Ipak, odustao je i uzeo pola milijuna, jer nije znao točan odgovor na pitanje "Koji britanski premijer nikada nije bio ministar vanjskih poslova?", s ponuđenim opcijama: Winston Churchill, Alec Douglas-Home, Anthony Eden i Harold Macmillan. Točan odgovor krio se pod "a", to jest Winston Churchill, a to je znala Johnova prijateljica, čiju je pomoć, međutim, već iskoristio na ranijem pitanju.

Voditelj britanskog "Milijunaša" toplo je pozdravio taktički potez uzimanja pola milijuna i čestitao natjecatelju koji je unatoč odustajanju spasio britansku statistiku. Učitelj iz Birminghama je, pak, veselo izjavio da više nema izgovor da djevojci ne kupi prsten... Što je učinio s ostatkom novca, nije poznato.

Znanje kao alat

Sad se, evo, novim potencijalnim kandidatima nudi prilika da riješe neko vlastito goruće egzistencijalno pitanje, i to – ah divote! – uz pomoć znanja kao glavnog alata. Jer u državi gdje je odljev mozgova već odavno postao "mainstream", a znanju je pretpostavljeno "snalaženje" i rodbinske veze, uistinu je lijepo zahvaljujući obrazovanju, općoj kulturi i načitanosti doći do ozbiljnog novca, pa makar i preko uvoznog kviza. Dakako, kaplja sreće nužna je i u ovom slučaju...

Sudeći prema ranijem iskustvu, "Milijunaš" će i opet biti prava poslastica za publiku, budući da je onomad, tijekom sedam sezona početkom ovog tisućljeća, zabilježio enormnu gledanost. Prema mišljenju tvrtke Celador, tadašnja hrvatska verzija HRT-ova kviza koju je predvodio Tarik Filipović među najboljima je od 120 inačica kviza diljem svijeta!

Podsjetimo, "Tko želi biti milijunaš", to jest (u originalu) "Who Wants to Be a Millionaire?", licencni je natjecateljski televizijski format kviza znanja Sony Pictures Televisiona iz Velike Britanije u kojem natjecatelj odgovara na pitanja iz različitih područja nastojeći uz pomoć tri džokera (oblika pomoći) uspješno odgovoriti na petnaest pitanja. Stvar donekle olakšava špranca u kojoj su na svako od pitanja ponuđena četiri odgovora, a pragovi s početnim iznosom od tisuću kuna naviše natjecatelja vode do mogućeg maksimalnog iznosa.

Osim lijepog novca u igri, dodatni je magnet za publiku sjajan voditelj; HTV je odlučio igrati na sigurno i ponovno angažirati iskusnog Tarika Filipovića, koji je u međuvremenu vodio također izvrstan i dinamičan kviz "Potjera", ali izvan "prime timea" u posljednje vrijeme, te nešto manje atraktivan ponajviše zbog manjih iznosa koji su osvajani u prosjeku.

No, za razliku od raznoraznih "brojalica" i "pogađalica", "Potjera" je – kao i "Milijunaš" – također zahtjevan kviz znanja, koji će zbog Filipovićeva novog/starog angažmana nastaviti voditi njegov nasljednik.

– Kviz "Milijunaš" godinama je bio dio mog života, a stvarno sam uživao radeći ga. S vremenom mi je ta emisija postala puno više od poslovnog angažmana, a veliko mi je zadovoljstvo što su to prepoznali i publika i moji šefovi, koji su mi ponovno pružili priliku da vodim ovaj televizijski format – kazao je nedavno Tarik, koji je unatoč formatu koji podržava voditeljevu naklonost kandidatima, uistinu ostavljao dojam da mu je stalo do pobjede kandidata, istodobno odašiljući poruku socijalne osjetljivosti i istinskog zanimanja za živote ljudi, te brojne individue koje su se tijekom godina izredale na "vrućem stolcu" sučelice njegovu.

Nezaobilazna osoba koja se vezuje uz kviz "Tko želi biti milijunaš", dakle onaj koji je sedam godina dvaput tjedno ljude "prikivao" uz male ekrane, legendarni je "joker zovi" Mirko Miočić, danas, nažalost, pokojni "sveznadar" koji je poslije bio dijelom lovačke garniture i u "Potjeri", koja je pak na javnoj dalekovidnici startala tri godine nakon "Milijunaša", to jest 2013. godine. Valja napomenuti da se zbog učestalosti nazivanja Miočića kao jokera čak interveniralo u pravila kviza kako bi se reduciralo pojavljivanje jednog te istog čovjeka u toj ulozi, što je pokojni Mirko s pravom doživio kao kompliment...

Hoće li novi "Milijunaš" iznjedriti i nekog novog dežurnog "jokera zovi"? Hoće li Tarik biti na visini zadatka kao i uvijek? Kakvi će biti novi natjecatelji, hoće li imati zanimljive priče i bogato znanje? I najvažnije od svih pitanja: hoće li biti još milijunaša?

Preostaje nam samo da se još malo strpimo. Stiže "Milijunaš", a mi...