'Nisam htjela nikog omalovažavati. Određene skupine osjetile su se prozvanima...': voditeljica čija je izjava o 'bauštelcima' izazvala buru komentara reagirala u svoju obranu

Imam potrebu reći neke stvari, ne zato što smatram da se trebam opravdavati ili želim da svi odobravaju sve što kažem ili napravim. Svjesna sam da je to nemoguće i svatko ima pravo na svoje mišljenje. Moja potreba proizlazi iz činjenice što mislim da sam nespretno izjavila nešto u jučerašnjem intervjuu, što mi je opet bilo nametnuto od strane voditelje kao pitanje i kasnije izvučeno iz konteksta od strane novinara u člancima, al ok. Svi smo mi ljudi i svi nekad kažemo nešto nepromišljeno, pogotovo u javnim istupima i kad smo nepripremljeni na pitanje, a moj najveći problem općenito u životu, a kamoli u javnim situacijama je što sam previše iskrena. Mislim da je izjava ispala malo nespretna, i određene skupine su se osjetile prozvanim čisto zato sto su mi bile nametnute u pitanju kao “ili ili” odgovor- a to su “bauštelci” i “prodavači lubenica”. Želim naglasiti da zaista nisam nikoga htjela uvrijediti ili omalovažiti na temelju zanimanja ili struke, nego sam jednostavno iskreno objasnila da mislim da ne bih možda bila dovoljno kompatibilna s nekim ljudima do te mjere da se zaljubim, kao uostalom, ni oni sa mnom. Mišljenja sam da se ljudi zaljubljuju u dušu i zauvijek ću ostati pri tome. Također neću sada zauzeti neki populistički pristup tipa- u mojoj obitelji ima bauštelaca, jer nema. Otac mi je umirovljeni sveučilišni profesor, a majka je politolog i bivši državni dužnosnik, a ti isti roditelji su me učili da su svi ljudi apsolutno i jednako vrijedni. Druga stvar koju želim naglasiti, osim svoje isprike, ako sam ikoga nehotice uvrijedila je, da je jako teško djelovati pod povećalom javnosti i da bi se većina ljudi neovisno o zanimanju, već karakteru, slomila u puno situacija koje mi javne osobe svakodnevno prolazimo, ali isto tako želim naglasiti da ću svoju vezu i život nastaviti živjeti sretno kao i do sada, a svoje dosadašnje uspjehe u karijeri i ljudske kvalitete neću umanjivati da bi se netko drugi osjećao bolje sam sa sobom. Pusa, bok, Ecija Ivušić, koja je postojala, djelovala i radila u ovom društvu i prije “veze s nogometašem”, koja je u vezi s osobom, koju cijeni i poštuje prvenstveno kao čovjeka, a svima vama u životu želim jednog Nikolu. #🖇❤️

