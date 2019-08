Splitska glumica i samohrana majka otvoreno o borbi koju prolaze brojne žene u Hrvatskoj: Život mi se potpuno promijenio. Radim, studiram, imam bebu od 10 kila i živim na 4. katu bez lifta!

- Radim, studiram, imam bebu od deset kila i živim na 4. katu bez lifta. Sve sam vam time rekla, smije se splitska glumica Jagoda Kumrić (27) na konstataciju da izgleda odlično za nekoga tko je rodio prije devet mjeseci.

Preslatka djevojčica Nastasja koja je dobila ime prema Jagodinu najdražem književnom liku iz kultnog ruskog klasika "Idiot", kao i majčinske obveze, nisu je zaustavile u namjeri da polaže ispite na Umjetničkoj akademiji u Splitu gdje je studirala glumu. Ove je godine uspješno diplomirala, nakon nekoliko godina ponovno se vraća i na male ekrane ulogom u novoj dramskoj seriji Nove TV, radnog naziva "Drugo ime ljubavi" koja se snima u Zagrebu, a s Jagodom smo proćakulali netom prije njezina odlaska u metropolu.

– Nekim sam čudom i velikim trudom, radom i odricanjem uspjela riješiti sve ispite. Nisam morala zbog bebe zamrznuti godinu. Seriju sam počela snimati nakon što sam diplomirala. Učenje u kombinaciji s majčinstvom jako je zahtjevno i potrebna je velika volja, hrabrost i upornost. Ja sam imala jedan cilj, a to je završiti akademiju što sam uz majčinstvo i uspjela, dokazavši da se sve može kad se hoće. Naravno, sve to skupa ne bi bilo moguće bez velike pomoći koju sam imala od svojih roditelja, braće, prijatelja i kolega na fakultetu - kaže glumica uz koju je tijekom poroda cijelo vrijeme bila majka Sanja, a kad je prvi put u ruke primila kćerkicu cijeli joj se svijet promijenio doslovce iz temelja.

- U duhovnom je smislu dolazak te djevojčice u moj život probudio nježnu stranu koja se dobro uklopila s ovom zaštitničkom stranom otprije. Kad sam je prvi put primila jedini dojam kojeg se sjećam je šok i misao da sam stvorila život za koji sam odgovorna. Definitivno najčudniji i najposebniji osjećaj na svijetu. Život mi se potpuno promijenio s jedne strane jer sad sve prilagođavam njoj, a s druge strane i dalje živim istim stilom kao prije, samo što sada i nju vodim sa sobom kad negdje idem. Puno sam o sebi naučila kroz trudnoću i majčinstvo. Postala praktičnija i malo manje dramatična, sada i više cijenim neke male trenutke koje imam za sebe - iskreno će Jagoda za čiju su trudnoću znali samo njezini najbliži.

- Premda sam medijska ličnost zbog posla kojim se bavim, nemam potrebu ogoljavati svoj privatan život da bih punila naslovnice. Rekli bi u Splitu - nije moj đir - ističe i priznaje kako biti samohranom mamom u današnje vrijeme nije nimalo lako zadaća, možda je to čak jedna od njenih najzahtjevnijih uloga.

– Iako sam samohrana majka, naravno da mi i Nastasjin tata pomaže i dio je njezina života. Samohrane majke su posebna kategorija hrabrih žena kojima skidam kapu do poda, sigurno da je ponekad teško, ali kad znaš zašto nešto radiš i zbog koga onda se u tebi probudi jedna određena snaga koja je nenadmašiva. Imam sreće što mi majka, otac, braća, očuh, baba, nevjesta i prijatelji puno pomažu. Sigurna sam da puno samohranih majki nema takvu podršku okoline i njima je jako teško. Sustav je, nažalost, takav da samohrane majke nemaju nikakve privilegije niti se za njih pokazuje razumijevanje kako na poslu tako ni u svim drugim segmentima života. S prosječnim primanjima u Hrvatskoj i s takvim sustavom gotovo je pa nemoguće odgajati dijete sam bez pomoći okoline - govori glumica.

S obzirom na to da će s kćeri većinu idućih mjeseci provesti u glavnom gradu, bilo je neophodno da pronađe dadilju koja će se brinuti za Nastasju kad je ona na snimanjima.

- Našla sam krasnu gospođu koja mi puno pomaže u čuvanju i brizi oko malene. Između ostalog bilo mi je važno da se radi o normalnoj osobi koja neće otići preko noći jer sam u Splitu s jednom dadiljom imala baš loše iskustvo - priča Jagoda koja je ovog ljeta uspjela uhvatiti mjesec dana da se odmori u rodnom gradu. Turisti joj ne smetaju koliko mnogi tragični događaji zbog kojih Split kao da se pretvorio u neki grad kojeg više uopće ne prepoznaje.

- Meni je to prestrašno, apsolutno se osjećam nesigurno jer je postalo normalno i prihvatljivo da se nekoga propuca nasred ceste ili izbode nožem. Situacija koja se dogodila nedavno u jednom klubu gdje je zaštitar unakazio djevojku jer mu nije dozvolila da je neprimjereno dira potpuno je apsurdna i budi u meni ogromnu količinu bijesa. Postalo je mnogima normalno da se žene mlate nasred ceste i da na to nitko ne reagira. Apsolutno ne postoji opravdanje za tako nešto i zaista se nadam da će ovog puta institucije napraviti svoj posao i taj dečko dobiti najveću moguću kaznu - kaže Jagoda.

Za razliku od dvojice braće koji su uspješni sportaši, ona sama od malih je nogu pokazivala ambicije isključivo prema glumi.

- Zlatko i Marko su vrlo uspješni džudaši, Marko je uz džudo i najbolji student medicine na fakultetu u Splitu i na njih sam zbog njihovih uspjeha i toga kakvi su ljudi postali jako ponosna. Sve što su stekli napravili su isključivo svojim radom, upornošću i odricanjem. Imamo lijep odnos i uvijek znam da mi oni čuvaju leđa u svakoj situaciji, kao i ja njima. Posebno je imati takvu vrstu oslonca - sretno će istaknuti Jagoda.

U ovom je trenutku veoma raduje povratak na set jer kad je sa samo 19 godina prvi put stala pred kamere u "Larinu izboru" i preko noći postala jedna od naših najpoznatijih glumica mlađe generacije, shvatila je da je gluma ono što je istinski ispunjava. U novoj će seriji tumačiti lik novinarke.

- Rekla bih da moja uloga nije ni pozitivna ni negativna i upravo u toj kompleksnosti se krije intrigantnost tog lika. Radi se o oštroumnoj, inteligentnoj i znatiželjnoj novinarki koja u nekom trenutku za čitavu priču postane vrlo važna. Moram priznati da me uvijek više intrigiraju uloge negativaca, iz nekog razloga mi je to uzbudljivije i zanimljivije - smije se Jagoda.

​O preseljenju u metropolu Jagoda zasad ne razmišlja, pretpostavlja da će živjeti tamo gdje ima najviše posla. Iako je jedno vrijeme mami pomagala oko poslova s organizacijom vjenčanja ni to joj više toliko ne nedostaje.

- Nedostaje mi ponekad kreativnost tog posla, no to je prestresan i naporan posao zbog komunikacije koju bi morala ostvarivati s ljudima kojima je to najvažniji dan u životu. Što se tiče mog vlastitog vjenčanja, znam da sam jednom prilikom rekla kako se nikad neću udati, ali s vremenom sam naučila da u životu nikad ne smijem reći – nikad, s osmijehom će glumica.