Možda ste ih potrefili na našoj obali ili u Sinju: ovaj bend svira Oliverove pjesme, a dolaze s drugog kontinenta; 'Oliver je vidio naše snimke...'

Legenda AR Tribute je bend iz daleke Argentine posvećen upravo jednoj od najvećih legendi ovih prostora, Oliveru Dragojeviću, a čini ga 12 članova od kojih je čak 9 porijeklom iz Hrvatske.

Ivan Marković, Mariano Škarek, Cintia Škarek, Lorena Škarek, Valeria Fernández Šarić, Cecilia Fernández Šarić, Pablo Salerno, Lucas Marković, Wilson Giménez, Juan Pablo Opačak, Fernando Losada, Mariano Borhi, Matias Borhi i Lucia Borhi talentirana su ekipa koja svojom svirkom i pjesmom bude najljepše uspomene na Olivera.

- Tri člana ne potječu iz hrvatske obitelji, ali to se skoro pa i ne osjeti jer su dugi niz godina bliski s nama i znaju puno toga o našoj povijesti i običajima – rekao je Ivan Marković, Dalmatinac iz Argentine, gitarist i producent benda.

Ivan je već sa sedam godina počeo svirati gitaru te je često s roditeljima odlazio u Hrvatski dom kako bi njegovao hrvatske korijene – jezik, kulturu, glazbu i folklor.

Smatra da glazba uvelike pridonosi očuvanju jezika, a on osobno s dalmatinskim dijalektom nema problema jer mu je otac rođen u Dalmaciji.

- Nakon godina pjevanja i sviranja tradicionalne hrvatske glazbe odlučili smo napraviti promjenu i osnovati ovaj bend. Lako smo odabrali Olivera jer je on jednostavno dio svih generacija. Moja baka je često pjevala njegove pjesme, a danas ih i moje dijete pjeva – otkrio je i prisjetio se prve pjesme koju je s bendom odsvirao na probi.

- Bila je to pjesma „Ako voliš me“ i kada smo je izveli osjećaj je bio fantastičan i tada smo znali da je ova ideja tribute benda uistinu odlična – kazao je Ivan.

Često nastupaju po Argentini, ali su tek nedavno dobili priliku održati turneju i u Lijepoj našoj, točnije u Veloj Luci, Splitu, Biogradu na Moru, Vodicama i Sinju.

- Od kad smo saznali da ćemo nastupati pred hrvatskom publikom bili smo jako uzbuđeni i razmišljali smo o tome hoće li nas prihvatiti. Jako nam je stalo do toga da pokažemo koliko njegujemo hrvatsku kulturu u dalekoj Argentini – rekao je.

S održanim koncertima su i više nego zadovoljni, ali onaj u Oliverovom rodnom mjestu najviše im se urezao u srca.

- Nastup u Veloj Luci je bio tako čaroban, emotivan i teško opisiv riječima. Ljudi su bili tako predivni i srdačni da smo se osjećali kao kod kuće. Sam koncert nas je povezao s Oliverovom publikom na način koji nećemo nikad zaboravit – ispričao je.

Iako s ove turneje nose puno lijepih uspomena i osjećaja, odlučili su izdvojiti što ih je toliko očaralo.

- Stvarno nam je puno značilo to što je Dino Dragojević došao na koncert i bio tu sve do kraja kako bi se pozdravio s nama. Mi smo zatražili da se slikamo s njim, a on je to prihvatio te smo vodili lijep razgovor. Puno se snažnih emocija probudilo u nama i taj trenutak ćemo zauvijek pamtiti – otkrio je oduševljeni Ivan.

Članovima benda teško je palo to što Olivera nisu osobno upoznali, ali su sretni zbog ostvarenog kontakta s njim.

- Vidio je neke naše snimke gdje pjevamo njegove pjesme te nam je poslao video u kojem nas ohrabruje da nastavimo čuvati hrvatsku tradiciju. Jednom smo i razgovarali s njim na mobitel jer je bila ideja da dođe u Argentinu, ali nažalost tada je bio spriječen – rekao je.

Neki od članova su ipak prisustvovali Oliverovim koncertima i priznaju kako su bili oduševljeni, a posebno će pamtiti trenutke kada su mu pokazivali argentinsku zastavu.