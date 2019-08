Domaći glumački par u četiri godine čeka treće dijete: zaljubili su se na poslu, a sad su pred njima novi izazovi; 'S tim se borimo, još ne znamo kako će se beba zvati!'

Glumica koja će u prosincu treći put postati majka, a trenutno se odmara na imanju svojih roditelja, za Jutarnji govori o braku s redateljem Matanićem te o svojoj ulozi Vere u seriji ‘Novine’, koja će se snimati tako da se trudnoća glumice ne vidi.

Iza Helene Minić Matanić naporan je organizacijski vikend. Glumica je, naime, na imanju svojih roditelja nedaleko od Pule, uz pomoć supruga Dalibora Matanića i njihove djece Lole i Maksa, ugostila njihove brojne velike i male prijatelje kako bi svi skupa uz puno veselja proslavili Lolin četvrti rođendan.

Rođendan

- Mi smo megalomani kad se radi o dječjim rođendanima. Premda smo, kao, odrasli, i Dado i ja i dalje smo partijaneri u duši, a taj duh uspješno prenosimo i na našu djecu. Pri čemu se ne moramo previše truditi jer su oni smisao za zabavu genetski naslijedili. Uz to, kako je Lola rođena sredinom ljeta, pa rođendane ne može slaviti u svojem okruženju, s prijateljima iz vrtića, onda za njezin rođendane već tradicionalno okupljamo sve ljude koji žive ili ljetuju u Istri, a s kojima se tijekom godine ne viđamo ili se premalo viđamo, i svi zajedno imamo party i za odrasle i za djecu. Lolinu rođendanu svi se jednako veselimo: i mi odrasli i djeca - kaže Helena, koja se odmara u Istri nakon što je početkom ljeta u Rijeci i u Zagrebu snimala nove nastavke treće sezone hvaljenog serijala “Novine”. Što će se u trećoj i završnoj sezoni ove trilogije zbivati s njezinim likom, istraživačkom novinarkom Verom Papo?

Slojevita partitura

- Vera je prilično ružno prošla u drugoj sezoni ‘Novina’. Ni privatno ni poslovno, za nju nije dobro završilo. Ona je prava istraživačka novinarka koja se bavi sudstvom, čime se bavi i cijela treća sezona serije. Vera će i dalje istraživati korupciju, ali je sve ono što joj se dogodilo u drugoj sezoni ostavilo velik pečat na njoj. Promijenila je svoju percepciju, no ostaje poštenjačina, borac za istinu, idealist koji misli da se stvari mogu i moraju mijenjati. Kako će to završiti, vidjet ćete na HTV-u, kada se serija počne prikazivati - najavljuje Helena, koja ulogu Vere doživljava kao izuzetno kompleksnu, piše Jutarnji.

- Zahvaljujući sjajnom scenariju Ivice Đikića, u ‘Novinama’ nema velikih i malih uloga. Sve su zahtjevne i velike, svaka ima jako puno slojeva, što mi glumci obožavamo. Ja kao glumica uvijek priželjkujem dobiti tako veliku slojevitu partituru na kojoj učim kako je odsvirati, kako izvesti neke nove tonove. Za takvu glumačku igru, iskreno, nemamo previše prilike u nas i rijetke su serije koje ti kao glumcu nude mogućnost razvoja i rada na sebi. Zbog svega toga sam, kad sam dobila ulogu Vere, istodobno bila i presretna i uplašena zbog kompleksnosti te uloge. Sada mi je već lakše i jednostavnije jer točno znam gdje je i kako je mogu nadograditi - govori Helena, koja sa snimanjem ‘Novina’ nastavlja u rujnu. Tada njezina Vera fizički više neće biti ista, jer Helena nosi svoju treću bebu. Hoće li i Vera u posljednjoj sezoni serije ostati u drugom stanju?

- Neće. Kako će se meni najesen trbuh već prilično jako vidjeti jer trebam roditi u prosincu, u predstavi ‘Kurlani’ će me zamijeniti Senka Bulić. A kad su ‘Novine’ u pitanju’, dogovorili smo se da redakcijske scene snimamo tako da se moj trbuh ne vidi. Dado mi je u šali rekao da će mi snimati samo tjeme - smije se Helena, koju pitamo koje su mane i prednosti kada ti je suprug na poslu šef.

- Ima to i prednosti i mana. Dado i ja smo se zaljubili na poslu, spojili smo se kroz rad. Obožavam s njim raditi, dovoljno je da se samo pogledamo i da znamo što mislimo. S druge strane, sve mi je to jako zeznuto jer nam je posao isprepleten s privatnim životom. Puno toga dogodilo nam se u posljednjih nekoliko godina. Evo, u četiri godine čekamo već naše treće dijete. Non-stop smo zajedno: i na poslu i doma. To, iskreno, nije najzdravija situacija. Znate i sami kako je kad vas šef na poslu nečim razljuti...

A ja ne želim nipošto da se neke stvari koje mi na poslu ne valjaju, a uvijek bude tih sitnica, pretoče u moj privatni život. Kažem sitnica, jer to nisu nikakve velike svađe, nikakva epska nerazumijevanja. Stvarno imam sreće da živim i radim s čovjekom koji me dobro razumije, kojeg ja dobro razumijem, koji misli isto kao i ja... Zbog svega toga trudimo se odvojiti privatno i poslovno, pa smo na poslu isključivo glumica i režiser, a privatno smo muž i žena, odnosno otac i majka naše djece - objašnjava Helena, koja se nedavno našalila kako svaka njezina suradnja s Daliborom Matanićem završava trudnoćom. Planira li možda, zbog svega što se dosad zbilo, suradnju s nekim drugim redateljem?

Djeca i TV

- Bolje da ne otkrivam svoje planove. Jer, kad ih otkrijem, kao da se ureknem - kaže glumica, koja trenutno uživa u odmoru što ga provodi u Istri.

- Dok smo na odmoru, sasvim smo fokusirani na djecu. Imamo sreću, jer moji roditelji petnaestak kilometara od Pule imaju prekrasnu parcelu zemlje i tu stvarno uživamo. Jako smo blizu mora, tu nam je i barka... Meni je super to što Lola i Maks ovdje imaju totalnu slobodu za igru. Mogu trčati i igrati se gdje i koliko hoće, a mi uživamo gledajući ih i igrajući se s njima. Ovih nekoliko tjedana, koliko smo zajedno u Istri, sve smo podredili djeci: od ustajanja i lijeganja, odlaska na more, odlazaka na izlete... Uistinu uživamo zajedno i nadoknađujemo razdoblja razdvojenosti koja su zbog posla neizbježna tijekom godine - kaže glumica, koju pitamo hoće li imati vremena s troje djece, koliko će ih na proljeće imati, u miru pogledati novu sezonu “Novina”.

- Ne. Ali, to nema veze s djecom. Poput mnogih glumaca, ne volim gledati samu sebe na televiziji. Pogledam mrvicu, sama sa sobom, jednim okom, jer imam problem - ne mogu se vidjeti niti čuti. Dakle, nabrzinu pogledam što sam napravila, no to doživljavam kao kaznu. To ide toliko daleko da, ako netko iz mog društva želi pogledati seriju u kojoj glumim, kažem neka to učini kasnije, bez mene. Gledaju li me klinci na televiziji? Kad me Lola prvi put vidjela, burno je reagirala jer joj nije bilo jasno što joj mama radi na ekranu. Sad joj je to već normalno. Jedino ne smije vidjeti da se mama na televiziji s nekim ljubi ili drži za ruku, to joj nikako nije drago - kroz smijeh govori Helena, koju pitamo jesu li Lola i Maks pokupili gene za glumu, odnosno režiju.

- Jesu! Svaki dan to pokazuju. Mi se pravimo da to ne vidimo jer doma nitko od nas nije ni režiser ni glumica. Nikada djeci nisam pričala ili čitala bajke kao što bi ih čitala da ih glumim. No, vidim da i Lola i Maks, bez obzira što ih nimalo ne guramo u tom smjeru, imaju smisao za glumu, ali i režiju. Koliko god se trudili maknuti ih od toga, to im je, izgleda, utkano u gene - kaže Helena, koju pitamo nosi li dječaka ili djevojčicu.

- Dado i ja dogovorili smo se da ćemo spol naše treće bebe sačuvati za sebe. Počeli smo već razmišljati i o imenima, ali se s tim borimo, još ne znamo kako će se beba zvati. No, imamo još vremena, do prosinca ćemo sigurno nešto lijepo smisliti - kaže Helena Minić Matanić.