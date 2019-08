'Dođite i saznajte tko je Biba o kojoj se toliko priča!': Slavko Sobin otvara novi festival u Splitu, 22. kolovoza na Tvrđavi Gripe svađat će se, ljubiti, a bit će i striptiza

"Teatar pod zvijezdama", novi kazališno glazbeni festival u Splitu, otvara sjajan glumački par, Slavko Sobin i Petra Kurtela, splitskom premijernom izvedbom predstave "Who the fu*k is Biba?", 22. kolovoza na Tvrđavi Gripe s početkom u 21 sat.

Duhovita je to i emotivna predstava koja progovara o bračnim problemima koji ne biraju vrijeme, pa za neke nastupe prije braka, nakon vjenčanja, na sam dan vjenčanja ili godinama kasnije.

Producenti predstavu najavljuju riječima kako će se mnogi prepoznati u bračnoj komediji uzbudljivog razvoja priče i neočekivanih prevrata, naslonjenoj na stvarni život, dakako.

Međusobne svađe i optuživanja, vrući poljupci, pa čak i striptiz izmamili su ovacije posjetitelja koji su dosad diljem Hrvatske imali prilike pogledati predstavu, a glavni akter Slavko Sobin kazuje kako mu je velika čast otvoriti novi glazbeno-kazališni festival u svom dragom Splitu.

"I to jednom kvalitetnom, duhovitom predstavom, za koju sam siguran da će publiku nasmijati do suza, ali i dotaknuti neke emocije. Zaista jedva čekam da moja kolegica Petra Kurtela i ja stanemo na pozornicu Tvrđave Gripe.

Inače, itekako pozdravljam inicijativu pokretanja jednog novog festivala koji će obogatiti kulturu i Splita, ali i cijele zemlje. I, naravno, pozivam publiku da dođe na otvaranje, te sazna tko je na kraju ta Biba o kojoj se toliko priča."

Iz pera autora Igora Weidlicha, u režiji Borisa Kovačevića, u produkciji B GLAD Produkcije i producenta Tadije Kolovrata, gledatelji će saznati hoće li ružičasta biti službena boja vjenčanja, ima li tetka Manda iz Biševa i dalje najbolju travaricu, zašto je na svadbu došla "ona štraca Antonija" i, na koncu, whothefu*k is Biba?!

Ulaznice za predstavu u prodaji su online putem sustava www.croatia-tickets.com, a od petka, 16. kolovoza, i na prodajnom mjestu u TC "Joker" od 17 do 21 sati.