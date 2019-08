'Gurnuo mi je ruku pod suknju': svijet šokiran optužbama na račun Placida Dominga; Operni superstar: Vjerovao sam da su sve moje interakcije dobrodošle...

Desetljećima je Placido Domingo, jedan od najmoćnijih i najhvaljenijih ljudi u svijetu opere, prisiljavao žene na seksualne veze prijeteći im gubitkom posla, a ponekad je profesionalnim vezama kažnjavao one koje su odbile njegova nastojanja, ispričale su brojne svjedokinje za Associated Press, a prenosi Jutarnji list.

Domingo se smatra jednim od najvećih opernih pjevača svih vremena, no osim toga on je i ugledni dirigent i ravnatelj Los Angeles Opere.

Višestruki dobitnik Grammyja iznimno je cijenjen u opernom svijetu, a kolege ga opisuju kao čovjeka neodoljivog šarma i energije koji neumorno radi na promociji ove umjetničke vrste.

I sa 78 godina Domingo privlači publiku diljem svijeta, a u karijeri je odigrao oko 150 uloga u više od 4.000 izvedbi, više od bilo kojeg drugog opernog pjevača u povijesti.

Međutim, sad na vidjelo izlazi i mračna strana slavnog pjevača, ona koja je u opernom svijetu dugo bila javna tajna.

Devet pjevačica i plesačica ispričalo je za AP da ih je seksualno uznemiravala španjolska zvijezda, koja je već skoro 60 godina u braku, i to tijekom tri desetljeća, od kasnih osamdesetih, na mjestima poput opernih kuća u kojima je bio na visokim pozicijama.

Jedna je žena ispričala da joj je Domingo gurnuo ruku pod suknju, a tri su rekle da ih je nasilno poljubio u garderobi, hotelskoj sobi i na ručku.

- Poslovni ručak nije neobičan. Ako vam netko pokušava držati ruku na poslovnom ručku ili vam stavlja ruku na koljeno, onda je to čudno. Uvijek nas je nekako dodirivao, uvijek nas je pokušavao poljubiti - rekla je jedna pjevačica.

Osim njih još je šest žena za AP ispričalo o Domingovom ponašanju zbog kojeg im je bilo neugodno.

Jedna je ispričala da ju je uporno zvao na spoj nakon što ju je angažirao da pjeva na nizu koncerata s njim devedesetih.

Razgovarali su još s nekoliko desetaka pjevačica, plesačica, glazbenica u orkestru, članova kazališnog osoblja, učitelja i ostalih koji su svjedočili neprimjerenom seksualnom ponašanju Placida Dominga i kako je ganjao mlade žene nekažnjeno.

Domingo nije odgovorio na detaljna pitanja AP-a, no izdao je priopćenje u kojem stoji:

- Optužbe koje su iznijele neimenovane osobe, a koje se odnose na događaje otprije trideset godina, duboko su uznemirujuće i, kao takve, netočne. Međutim, teško je čuti da sam možda nekoga uznemirio ili izazvao nelagodu, koliko god davno bilo i unatoč mojim najboljim namjerama.

Vjerovao sam da su sve moje interakcije i veze uvijek dobrodošle i suglasne. Ljudi koji me poznaju ili koji su radili sa mnom, znaju da nisam osoba koja bi namjerno nekoga povrijedila, uvrijedila ili osramotila.

Također, shvaćam da su pravila i standardi prema kojima se ponašamo, i prema kojima bi se trebali ponašati, danas puno drugačiji od onih kakvi su bili u prošlosti. Osjećam se blagoslovljeno i privilegirano što iza sebe imam više od 50 godina karijere u operi te ću se i dalje pridržavati najviših standarda.

Sedam od devet žena rekle su AP-u da smatraju da je odbijanje Dominga uvelike utjecalo na njihove karijere te da neke uloge, koje im je obećao, nikad nisu dobile.

Neke su rekle i da po povratku u matičnu kompaniju više nikad nisu imale priliku raditi s njim. Samo je jedna žena dozvolila objavu imena, Patricia Wulf, mezzosopran, operna pjevačica koja je pjevala s Domingom u Washington Operi.

Ostale su zamolile za anonimnost jer još uvijek rade i boje se posljedica ili javnog poniženja.

Žene koje optužuju Dominga neovisno su ispričale zapanjujuće slične priče o njegovom ponašanju koje je uključivalo konstantno dodirivanje i česte pozive na kućni broj u sitne sate.

Nijedna žena za svoje tvrdnje nema dokaze u smislu telefonskih poruka i slično, no AP je kroz razgovore s prijateljima i kolegama žena koje su istupile, potvrdio njihove priče. Također, medij je neovisno o njima potvrdio gdje su radile i otkrio da je na te lokacije dolazio i Domingo.

Dvije su žene priznale da su kratko vrijeme popustile Dominogovom udvaranju bojeći se za svoje karijere. Nisu htjele odbiti najmoćnijeg čovjeka profesije. Jedna je ispričala da su se seksali dvaput, u hotelu Biltmore u Los Angelesu. Kad je odlazio na izvedbu, ostavio joj je 10 dolara na noćnom ormariću rekavši:

- Ne želim da se osjećaš poput prostitutke, ali jednako tako ne želim da moraš platiti parking.

Mnoge su ispričale da su ih kolege upozorile da nikad ne ostaju same s Domingom, čak ni u liftu. A ako se moraju sastati s njim, savjetovali su im da to bude na javnom mjestu i da izbjegavaju alkohol.

Radilo se o mladim ženama koje su u to vrijeme bile na početku karijere. Nekolicina je rekla da su poduzele ekstremne mjere samo kako bi ga izbjegle. Primjerice, prestale su koristiti ženski zahod koji je bio blizu njegova ureda, uvijek bi zamolile nekog od kolega da budu uz njih na poslu i nisu se javljale na telefon kad su bile doma.

Domingov je utjecaj toliki da se jedino Wulf usudila istupiti pod imenom i prezimenom dok je ostatak ostao anoniman, a i tada su sa strahom od osvete ispričale svoje priče. No, priznale su da ih je ohrabrio #MeToo pokret te su odlučile stati na kraj iskorištavanju.

Kako reći ‘ne’ Bogu?

Los Angeles Opera najavila je 1998. da je Domingo postao novi umjetnički direktor nakon niza godina rada s tom kućom. Mlada pjevačica koja je te godine Dominga upoznala na probi, ispričala je za AP da ju je istog dana počeo nazivati doma.

- Govorio bi da želi razgovarati sa mnom kao budući umjetnički direktor kompanije o mojim mogućim ulogama, a onda bi stišao glas i rekao da mi se sad obraća kao Placido - rekla je i dodala da ju je zvao da se nađu na piću, da će je voditi u kino i da dođe u njegov stan da joj pripremi doručak.

Prilikom jednog od niza nenajavljenih ulazaka u njezinu garderobu Placido se nagnuo i poljubio je te joj stavio ruku na grudi. Ona je imala 27 godina i tek je počela karijeru operne pjevačice. Uhvatila ju je panika, osjećala se uhvaćeno.

- Bila sam stravično preplašena i mislila sam ako mu kažem ‘ne’, to bi bilo kao da sam Bogu rekla ‘ne’. Kako reći ‘ne’ Bogu?

Kako su se pozivi nastavili, ona se prestala javljati. Uživo ga je izbjegavala i smišljala izgovore - ‘zauzeta sam’, ‘umorna sam’, ‘imam audiciju’, ‘udana sam’... Jednom joj je prilikom rekao:

- Šteta što tvoj muž ne shvaća što je dobro za tvoju karijeru.

Jednom se prilikom javila na telefon i srce joj je skoro stalo kad mu je čula glas. Rekao joj je da će je pokupiti i odvesti na šampanjac da proslave izvedbu kod njega. U tom je trenu pomislila da više definitivno neće imati karijeru operne pjevačice ako ne popusti. Zato se složila.

- Došao je po mene s BMW-om i otišla sam s njim. Bio je jako uzbuđen. Dodirivao mi je koljeno. U sebi sam se uživjela u ulogu kako bih mogla živjeti sama sa sobom - rekla je.

Otišli su u njegov stan gdje ih je čekao šampanjac. Dok su sjedili na kauču, počeo ju je ljubiti, a potom ju je odveo u spavaću sobu. Ondje je prvo skinuo nju pa sebe. Još danima i tjednima nakon toga ju je maltretirao, neprestano nazivao.

- Osjećala sam se poput plijena. Osjećala sam se kao da me lovi - otkrila je i rekla da mu je tad oštro dala do znanja da pozivi moraju prestati i podsjetila ga da je udana.

- Nisam bila spremna na to koliko će mi sve to skupa uništiti samopouzdanje, ali psihički me ubio osjećaj stida i neprestano preispitivanje tko bi mogao znati za susret i misle li kolege da sam zato dobila neku priliku ili neku ulogu. Počela sam sumnjati u vlastiti talent i sposobnost.

I njezin je muž za AP potvrdio da mu se u to vrijeme žalila da je Domingo neprestano zove i da je postalo jasno da je zavodi. Na koncu mu je priznala sve što se dogodilo s opernim pjevačem, a on joj je rekao da se čini da bi jedini izlaz bio ili u potpunosti se predati ili ga oštro odbiti i zaboraviti karijeru.

I njezini prijatelji i kolege su se za AP prisjetili kako im se žalila da je Domingo maltretira pozivima i ignorira njezine molbe da prestane. Ona je drastično smršavjela zbog svega toga i razvila je probleme sa živcima.

- Gledali smo osobu kako psihološki potpuno propada. Postajala je sve manja i manja osoba - rekao je njezin kolega za AP.



Nakon što je Domingo preuzeo donošenje odluka u vezi uloga u LA Operi, više nikad nije dobila ulogu. Danas ima 49 godina i u mirovini je, no još uvijek je progone pitanja i strahovi da je pristankom na seksualni odnos s njim umanjila sve pogrešno što je učinio.

- Još uvijek se borim s osjećajem da sam samu sebe izdala. Da sam pognula glavu i radila svoj posao kad sam trebala izazvati kaos - rekla je.

Nakon brojnih priča, koje možete pročitati na stranici Associated Pressa, jedna je plesačica zaključila:

- Ono što je radio je pogrešno. Koristio je vlastitu moć, uhodio je žene, stavljao ih je u položaj u kojem su bile izrazito ranjive. Žene su odustajale od karijere ili su jednostavno bile izbrisane jer su ili pristale ili su odbile njegovo udvaranje.