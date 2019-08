Zbog nje je pola milijuna Hrvata zalijepljeno uz ekrane, turska zvijezda tvrdi: Slava me ne dira, poznajem život nižega sloja...; Otkriva i kakva privatno izlazi na ulicu

Apsolutni hit ovog ljeta na hrvatskim malim ekranima turska je uspješnica "Fazilet i njezine kćeri", koju svake večeri na Novoj TV u prosjeku gleda gotovo pola milijuna Hrvata.

Posljednja klapa serije o moćnoj obitelji Egemen i simpatičnoj, ali proračunatoj Fazilet, koja želi bogato udati svoje dvije kćeri, pala je u Istanbulu sredinom prošle godine, a ukupno je snimljeno 50 dvosatnih epizoda.

Naslovnu junakinju odigrala je legenda turskog glumišta, 50-godišnja Nazan Kesal. U nedavnom razgovoru s novinarkom In Magazina Ivanom Nanut otkrila je kako se nosi s teretom slave.

Ja sam sretna glumica

– Ja sam vrlo sretna glumica. Slava i popularnost ne diraju me previše. Ako je moj posao gluma, vaš je posao raditi intervjue, a posao čovjeka na ulici jest prodavati peciva... Svi smo mi u potrazi za razlogom dolaska na ovaj svijet. Ja to pokušavam otkriti baveći se glumom.

Osjećam se kao da radim posve običan posao. Budući da sam glumica koja ima takav pogled na stvari, slava mi zaista ne znači puno. Pljesak je zapravo zamka za nas glumce. Gledatelje počnete gledati svisoka i misliti da se uzdižete dok vam plješću.

Međutim, taj je aplauz samo nagrada glumcu. Ne govori ništa drugo. Zbog toga se ego ne uzdiže, ne bi se trebao uzdizati. Govorim kako je kod mene. Moj se ego spušta na zemlju kad mu plješću. Sada kada iziđem na ulicu, ako iziđem ovakva, naravno da će me svi prepoznati. S ovom frizurom, šminkom i kostimom.

No kada obučem traperice, košulju i kožnu jaknu, nitko me ne prepoznaje. Zašto? Jer se gledateljima ne prikazujem kao Nazan Kesal, nego kao Fazilet Čamkiran. Kao Nazan biram biti nevidljiva.

Moji gledatelji usredotočeni su na lik i kad me vide na ulici, ako nisu vrlo usredotočeni, ne prepoznaju me. Mogu biti vrlo opuštena – kaže glumica.

Drukčija od svih

Njezin lik u seriji strastven je i ambiciozan, a iako često spletkari, sve to radi za dobrobit svoje obitelji.

– Faziletino mjesto u mojoj glumačkoj karijeri vrlo je posebno. Puno je drukčija od svih likova koje sam dosad glumila u kazalištu, na filmu i na televiziji. Kao glumica, ne volim glumiti nešto što sam već glumila. Uloga me više privlači ako lik dolazi iz mjesta koje ne poznajem, iz svijeta koji mi je nepoznat. Fazilet je bila takva.

Žena koja dolazi iz nižeg sloja i koja je cijeli život posvetila tomu da se obogati za svoje kćeri. Ona u sebi nosi mnogo sukoba, i previše. Majka je i siromašna je. Spaja to troje. I primila je mnogo udaraca u svijetu muškaraca. Od oca, od muža... Ta je žena doživjela puno drame. Imala sam mnogo razloga da pristanem na ulogu Fazilet.

I producent mi je bio vrlo važan, za mene je važna preporuka što taj posao radi Šukru Avšar. Već sam surađivala s njim, on je producent kojeg jako volim i posve mu vjerujem. To vrijedi i za Sirmu Janik, scenaristicu. S njom sam već radila. Zbog toga nisam imala razloga ne glumiti Fazilet.

No najvažniji je razlog to što je daleko od svih uloga koje sam dosad igrala, govorila mi je nešto potpuno novo. Živimo u svijetu koji beatificira majčinstvo. Zapravo, majčinstvo je vrlo poseban osjećaj, no Fazilet ima stranu koja, na neki način, pokazuje da i majke mogu pogriješiti.



Duše robovi kapitalizma

Ako pomislimo da kapitalizam sada upravlja našim životima, naše su duše robovi kapitalizma, Fazilet je kao obična siromašna građanka zanesena idejom bogatstva koju on nameće. Scenarij sam prihvatila i zato što lijepo prenosi sukobe među društvenim slojevima.



Poznajem odraze nižeg sloja jer sam i sama odrasla u malom gradiću i dobro znam što znači siromaštvo. Uz to sam, poput nje, borbena žena, nikada ne odustajem ni od čega. Ako nešto zamislim, dat ću sve od sebe da slijedim taj san. Puno sam pretrpjela, kao i Fazilet. Puna sam ljubavi, nježna sam. No nisam toliko agresivna – ističe glumica, koja se 2005. udala za glumca Ercana Kesala. Roditelji su 12-godišnjeg sina Poyraza.

Sinova sreća

– Samo želim da moj sin bude sretan. Ne bih htjela da živi bogatim životom. Mi kao roditelji i tako dajemo sve od sebe da mu osiguramo udoban život. Temeljni problem ovog doba je to što je ovo vrijeme usamljenih i nesretnih ljudi. A najveća je vrijednost sreća, ona se ne može kupiti novcem.

Želim da moj sin bude sretni pojedinac u ovom nesretnom dobu. Dobar i savjestan čovjek – kaže Nazan. Priznaje da su joj prijatelji govorili o Hrvatskoj i kako bi voljela doći.

– Znam da je vaše more vrlo lijepo. To je zemlja koja me jako zanima. Moram je otkriti. Znam da ste vrlo dobri u nogometu, svaka čast na tome – zaključila je glumica.

DENIZ BAYSAL:



Dojmila me se Hazanina inatljivost



Jednu od Faziletinih kćeri, prelijepu Hazan, utjelovila je mlada Deniz Baysal (28).



– Takvu ulogu nikad nisam igrala, uvijek sam glumila slatke šminkerice. No Hazanina inatljiva strana, muškobanjasto ponašanje i komunikacija s majkom jako su me se dojmili. I ja sam zatvorena osoba, iako ne kao Hazan. Ona djeluje vrlo grubo. Ima oklop i zid oko sebe. No u duši je zapravo vrlo nježna. Sama sam takva, prema ljudima podižem zidove. Odvagnem prije nego što ikomu počnem vjerovati. No u duši sam zapravo vrlo krhka i jako me povrijedi kad mi netko nešto učini. Kad sam čula da Fazilet glumi Nazan Kesal, odmah sam zaključila da moram sudjelovati i prihvatila sam ulogu – govori Deniz, koja je preko noći, s obzirom da je dotad imala samo manje uloge, postala velika zvijezda.

U vaš se lik zaljube dva muškarca, no vi toga uopće niste svjesni. Je li tako?



– Hazan uopće ne primjećuje Jagiza pa joj to ne godi egu. Ili možda zato što se nikada prije nije zaljubila, vidi samo Sinana, nema pojma što se događa. Zato je ne zanima sviđa li se muškarcima ili ne. U potpunosti je zatvorena u sebe i nije svjesna svoje ljepote. Gaji veliku ljubav prema Sinanu, ali stalno misli da je i tako neće ni pogledati, da mu se neće svidjeti, da je neće primijetiti, da je ona za njega nitko i ništa. Sebe i Sinana stavlja na vrlo različita mjesta. Njoj je dovoljno voljeti Sinana iz daljine. Drugi je muškarci ne zanimaju, nikoga ne gleda. Njoj je dovoljno da ga samo izdaleka gleda i da njezina ljubav ostane platonska.



Je li vam se ikada u pravom životu dogodilo da su dva muškarca bila zaljubljena u vas?



– I ako jest, ja nisam znala.



Što se promijenilo u vašem životu otkad se serija počela prikazivati u Turskoj? Kako se nosite sa slavom?



– Nije se puno toga promijenilo. Samo su me ljudi počeli pozdravljati na ulici, a to mi se jako sviđa. Ili se dolaze fotografirati, čak i izdaleka. To u meni izaziva veliki ponos. U nekom vas dijelu svijeta gledaju na televiziji i dolaze zbog vas. Ili vas brane na društvenim mrežama, dijele vaše slike. Dolaze na set s darovima. Većinom su to učenici i nevjerojatno me usreći kad od džeparca kupe dar za mene – kaže glumica, koja je dijete rastavljenih roditelja i u stabilnoj je vezi s glazbenikom Barışom Yurtcuom.



– Roditelji su u početku oklijevali da uđem u glumu. Jer se znalo dogoditi da sam mjesecima čekala na novi projekt. Zbog toga su bili zabrinuti. No, hvala Bogu, bila sam odlučna i strpljiva pa se sve isplatilo. Dečko mi je velika potpora i čuva mi leđa. Uvijek ga pitam za mišljenje kako bih napredovala. Ima drukčiji pogled na stvari pa mi je njegovo mišljenje vrlo važno – zaključila je Deniz.