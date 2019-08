Moji su roditelji dugo u ugostiteljstvu, a ja se trudim pomoći im koliko mogu. Odmalena su mi usadili radne navike i danas to izuzetno cijenim...

Dobrooooo vam jutro, sedam je sati, krećemo lagano u novi dan! Otprilike ovim riječima vedrim lepršavim glasom svakog dana slušatelje Radija Ultre Split pozdravi 28-godišnja Valentina Miletić. Atraktivna Splićanka je na ovoj radiopostaji koju sluša svaki četvrti Splićanin od 18 do 40 godina već dvije godine, a na "reflektorsku" ćakulu priveli smo je netom nakon što je završila jutarnju smjenu u eteru.



- Kod nas je uvijek opuštena atmosfera i trudim se da tako uvijek bude uz party hitove koje puštamo. Na radiju se osjeti kad se nešto "fejka" i to nije dobro. Uglavnom, imamo kolegije na tjednoj bazi na kojima unaprijed prođemo kroz sve što će se događati u tjednu koji dolazi.



Stoga otprilike znam na što mogu računati u programu pa dio toga pripremim dan prije, a dio to jutro prije nego što uđem u eter.



Nikad ne možete u potpunosti predvidjeti što će biti tijekom dana pa navečer prije spavanja uvijek prelistam sve moguće portale i ujutro čim otvorim oči radim isto kako mi nešto ne bi promaknulo.



Ljudi uglavnom misle da mi sjedimo tamo i malo pričamo što nam padne napamet, ali puno posla stoji iza svega toga. Nemam nikakav problem s buđenjima, čak ni prije nisam bila tip osobe koja će spavati do podne. Volim jutra i volim svoj dan iskoristiti do maksimuma. Čak niti kavu ne pijem.



Na nogama sam svaki radni dan u 5.15, a s obzirom na to da mi je takav ritam prešao u naviku, i vikendom se budim najkasnije u 7 ili 8 - govori nam radijska voditeljica, kojoj se još nije dogodila situacija da je, kao neke njezine kolegice, slušatelj zaprosi u eteru.

Jabuke i knedle

– Iako, moram priznati, bude tu svega. Najljepše od svega je kad nekoga razveselite. Nedavno sam baš imala situaciju u kojoj sam rekla da obožavam slatko, ali da trenutno od slatkog kod sebe imam samo jabuke. Za nekih pola sata kuca čovjek na vrata redakcije i nosi knedle svih vrsta. Kaže mi: Evo, da nisi samo na jabukama. To su lijepe stvari ovog posla, sitnice koje vam znaju popraviti i najstresniji dan.



Valentina se, osim voditeljskih obveza na radiju, uspješno hvata u koštac i s televizijskim izazovima, a svojedobno je pobijedila i na izboru za Kraljicu Dalmacije.



- Nije mi nimalo žao kad se sjetim tih vremena. Žao bi mi bilo da nisam uopće probala. To je jedan svijet koji je izvana puno ljepši i glamurozniji nego što to stvarno i jest. Tako da, zapravo, skidam kapu curama i momcima koji uspijevaju opstati u jednoj takvoj industriji. Nije to lagan posao i ima rok trajanja, a kad on istekne, teško se snaći u nečemu drugom ako o tome ne razmišljate na vrijeme - iskreno će Valentina, koju smo pitali i je li pobornica estetskih zahvata.



- Nemam ništa protiv, svatko neka sa svojom glavom radi što hoće, priznaje. Uz ljubav prema novinarstvu, koje je diplomirala na Sveučilištu u Mostaru, velika joj je strast i sport, pa je tako još od malih noga trenirala kickboxing, čak je postala i juniorska državna prvakinja.



- Kickboxing je nešto u čemu guštam. Sto posto stojim iza toga da ne postoji ništa bolje za održavanje forme od kickboxinga, a s druge strane, to je i jedini trening koji vam ne dopušta da u dvorani razmišljate o bilo čemu drugom u tih sat-dva. Kakav god problem da ti se vrti po glavi - nemaš ga tih par sati.



Ujedno sam i sportska novinarka, tako da sam na svakoj utakmici Hajduka. Nogomet obožavam, pogotovo dobar nogomet, i jedna sam od onih rijetkih žena koje znaju što je zaleđe. Mislim da ne postoji ništa što može izazvati tolike emocije kakve izaziva sport, stoga u tom dijelu posla posebno guštam.



Iako je na Instagramu prati više od 16 tisuća pratitelja, ne osjeća se influencericom.



– I dalje mi je čudna ta riječ. Često od drugih to čujem za sebe, ali ne smatram se nikakvom influencericom. Volim lijepu fotografiju i Instagram mi je nešto što ne smatram ozbiljnim, premda sam itekako svjesna da je nekima to ozbiljan izvor prihoda. U tom sam slučaju uvjerena da nije lako biti influencer, ne samo u Hrvatskoj, jer koliko god ljudi tu kod nas omalovažavali taj posao, to je nešto što zahtijeva ogroman angažman i kreativnost i ono što ja nemam, a to je vrijeme.



Bavim se zato njime kad stignem, ako uz to mogu zaraditi nešto dodatno - super, a ako ne, opet dobro. Moji su roditelji dugo u ugostiteljstvu, a ja se trudim pomoći im koliko mogu. Oni su mi odmalena usadili radne navike i danas to izuzetno cijenim. Kod nas doma nikad nije bilo spavanja do podne, niti onog "tata, kupi mi auto dok ja ležim na plaži".



Od petnaeste godine svako mi je ljeto bilo radno, nije bilo nikakve razlike između mene i ljudi koji rade kod nas i zato danas itekako znam cijeniti sve što imam - kaže Valentina, koja smatra da nekog pravog trenutka za brak i majčinstvo nema.

Upoznaš dijelove sebe

- Nekome je idealno vrijeme u 25., nekome u 35. Svi smo različiti i imamo različite prioritete u životu, sve dođe na svoje onda kad treba doći. Ne možeš baš u potpunosti isplanirati takve stvari, to ne ide na silu, a ako ide, onda uglavnom ne završi dobro.



Ono u čemu trenutno istinski uživam su putovanja. Tu ne samo da upoznajete druge kulture i ljude, nego i one dijelove sebe za koje prije nisi ni znao da postoje. Dogode ti se situacije koje ti se doma nikad ne bi dogodile, naučiš se snalaziti u njima, a isto tako i cijeniš više ono što imaš kad vidiš kako ljudi žive.



Voljela bih se opet vratiti u Moskvu jer me se baš dojmila na prvu, grad ima ono nešto. Baš kao i Indija. Doslovno na izlasku iz aviona skužiš da si zagazio u skroz drugi svijet. Totalni kaos svugdje, nema semafora, nema traka na cestama, najnormalnije po cesti uz aute idu i krave, psi...



Na plavuše uopće nisu navikli, svatko te poteže radi slike. Teško je to uopće opisati. Znam da većinu ljudi ne privlače takva mjesta, ali ja volim vidjeti nešto skroz drugačije tako da mi je još takvih zemalja na listi - radosno će Valentina.