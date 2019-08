Hoće li se svjetska megazvijezda u ovako vrućem izdanju okupati na zadarskim plažama? Preseksi fotografije s ljetovanja zanosne Kosovarke preplavile svjetske medije

Fanovi Rite Ore ne mogu dočekati 30. kolovoza da u Zadru dožive kako to izgleda kad slavna Kosovarka uživo izvodi "Let You Love Me", "Anywhere", "Your Song" i brojne druge hitove koji redovito zauzimaju vrhove glazbenih top ljestvica.

Lijepa i talentirana pjevačica nedavno je ušla u povijest i oborila rekord star 30 godina, kad je singl "Let You Love Me" postao njezina 13. pjesma koja je ušla u TOP 10 britanske ljestvice.

Ista pjesma također je ušla na službenu listu Top 40 najemitiranijih pjesama u 2018. godini, a njezin novi album "Phoenix" već je ostvario nevjerojatnih 330 milijuna emitiranja samo u Velikoj Britaniji.

Danas je, međutim, Rita Ora osvojila svjetske medije iz sasvim drugih razloga, portale su, naime, preplavile njezine fotografije s odmora na Ibizi, za kojeg je izabrala prilično opskudni bikini i, dabome, oduševila fanove.

Nema potrebe za prenošenjem svih izraza divljenja i komplimenata koje su pjevačici uputili milijuni njezinih pratitelja na društvenim mrežama, a hrvatski su se s razlogom ponadali da će se zvijezda u sličnom izdanju pojaviti i na nekoj od zadarskih plaža.

Rita Ora i njezin uži tim od osam ljudi u Zadar će doći dan prije koncerta, 29. kolovoza, i najvjerojatnije će biti smješteni u hotelima Falkensteiner na Punta Skali, javlja zadarski.hr.

Na sam dan koncerta stići će ostatak tima od dvadesetak suradnika i plesača, koji na nastupima prate popularnu pjevačicu.

Neki će u Zadar doći izravno iz Londona, a neki iz Sočija u Rusiji, gdje odrađuju angažmane.

Rita i njena ekipa, kako se saznaje, nisu postavili pretjerane zahtjeve pred domaćine. U backstageu su zatražili tek jednu bocu votke, jednu bocu džina, puno vode, Red Bulla, grickalica i lješnjaka.

Dio ekipe mogao bi biti smješten u hotelu Funimationa na Boriku ili hotelu Kolovare. Zasad nije poznato hoće li Rita Ora boravak u Zadru iskoristiti za neki izlet kroz koji bi upoznala ljepote zadarskog kraja, ali u TZGZ ističu da su na sve spremni i ako pjevačica takvu želju pokaže, vrlo rado će joj je ispuniti.

Rita Ora će nastupiti u dvorani "Krešimir Ćosić" na Višnjiku, čime su organizatori definitivno odustali od koncerta na otvorenom prostoru ŠC Višnjik.

Koncert u dvorani podrazumijeva manji broj posjetitelja, ali i manje troškove, te otklanja rizik lošeg vremena kojeg direktor TZ grada Zadra Mario Paleka ističe kao glavni razlog.

- Vidite i sami kako je vrijeme ovog ljeto nepredvidivo. Ne želimo riskirati da koncert zbog vremena mora biti otkazan. S druge strane, koncert u dvorani znači i manje organizacijsko opterećenje, ali i manje troškove.

Primjerice, neće biti potrebno osigurati zaštitu za atletsku i trim stazu, neće biti vanjskih wc-a, broj redara će biti manji, a nema potrebe ni za podizanje krovišta iznad pozornice – izjavio je Paleka za zadarski.hr, uvjeravajući novinare da koncert u zatvorenom prostor neće ničim umanjiti spektakularnost nastupa Rite Ore, jer će dimenzije i oprema pozornice biti ista kao da nastupa na otvorenom.