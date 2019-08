Prvi Dalmatinac na komandnom mostu čuvenog 'Enterprisea': Ante je prošao nevjerojatan put od kala rodnog grada do Hollywooda; 'Da vam pravo kažem, dosta toga je slučajnost!'

Šibenčanin Ante Deković prije nekoliko je dana drugi put u životu otvorio kuvertu s nominacijom za najpoznatiju svjetsku televizijsku nagradu Emmy. Stručnjak za vizualne efekte, koji živi na američkoj adresi, do nominacije je stigao zahvaljujući supervizorskom poslu na finalnoj epizodi druge sezone CBS-ove serije "Star Trek: Discovery".

Ante u "Zvjezdanim stazama", međutim, nije bio samo zadužen za vizualne efekte. U posljednjoj se epizodi pojavio i kao glumac. Prvi Hrvat na komandnom mostu čuvenog broda "Enterprise".

- Dosta sam se zbližio s ekipom na setovima i producentom Olatundeom Osunsanmijem, a budući da sam kao dite na TV-u u Hrvatskoj gledao "The Next Generation", vruća mi je želja bila da se pojavim i ispred kamere. Olatunde mi je tu želju odmah ostvario – počeo je našu "prekooceansku" ćakulu 37-godišnji meštar od vizualnih efekata Ante Deković.

Iskreno, kad sam vidio scenu u kojoj stojite na komandnom mostu, pomislio sam "isti je ćaća!"

- Ha-ha! To mi je prvi put u petnaest godina da sam se obrija i skinija kapu! Ipak je za "Star Trek"!

Iako imate već dvije Emmy nominacije, mnogi u Hrvatskoj ne znaju kako je išao put od šibenskih kala do Hollywooda, Los Angelesa?

- Preko Njemačke! Stari mi je sedamdesetih studira tamo, a kad je dobija posao kao profesor na fakultetu za videodizajn, mi smo se 1991. godine preselili kod njega. Ćaća je uvik ima kamere, kompjutere, pa sam se od malih nogu za to interesira. Od momenta kad sam u Šibeniku s ekipom snimija prvi skejterski video, ništa drugo, osim toga, nisan tija radit. Početkom 2000-ih u Njemačkoj sam počea radit u firmi koja je imala virtualni studio i bavila se produkcijama. U L.A. sam otišao 2005. godine, kad sam dobio priliku odraditi praksu u firmi za reklame za njemačko tržište. Upoznao sam dosta Nijemaca u Los Angelesu, među inim, Marca Weigerta i oskarovca Volkera Engela. Oni su mi dali priliku da radim na miniseriji "Triangle". Od tada u Hollywoodu radim vizualne efekte.

Kako vam izgleda "ordinary day at the office" (običan dan u uredu), kako bi rekli Ameri?

- Ovisi o tome jesam li na snimanju ili u postprodukciji. Momentalno sam skoro svaki dan na snimanju serije "Picard". Budim se u 5.30 ujutro, snimanje u Santa Clariti počinje u 7 sati. Treba mi otprilike 45 minuta do sat vremena autom da dođem do studija. Snima se oko 12 sati dnevno. Imamo samo pauzu za ručak. Kući sam u 9 navečer. Kad sam u postprodukciji, malo je jednostavnije i fleksibilnije. U uredu smo od 10 do 19 sati. No, dostupan sam na mailu i telefonu 24 sata dnevno.

Radili ste s najvećim svjetskim producentima i redateljima: Spielbergom, Emerichom, Lucasom… Kakav su dojam na vas ostavili?

- S Emerichom sam dosta surađivao i dosta naučio. Spielberg je jednostavan i simpatičan lik. Lucasa nisam upoznao, ali sam na njegovom projektu radio. Trenutačno radim s Alexom Kurzmanom, koji je odgovoran za cijeli "Star Trek" svijet. On je odličan, skroman. Nikad se na njemu ne bi reklo da je genije. Kad se nekad sjetim s kim radim, pomalo mi je nerealno.

Radili ste i na filmovima "Brzi i žestoki 5", "Hunger games", "2012"… Očito, preferirate filmove, serije, koji su "na rubu" SF-a ili čisti SF?

- Da vam pravo kažem, dosta toga je slučajnost, a ne moj izbor. "Star Trek" je jedan od rijetkih projekata koje sam izabrao.

Koliko imate doticaja s glumcima, glavnim zvijezdama? Oni možda odrade manje posla od vas koji ste iza kamera, ali pokupe svu slavu!

- Oni su ispred kamere i ljudi obično donose odluku hoće li gledati film kad vide tko glumi. Rijetki gledaju režisere ili priču. Ja ću, recimo, obavezno pogledati film s Di Caprijem, Tarantinov, Ritchijev film. Ne tribam ni znat o čemu se radi. Naša "Star Trek" ekipa je super. Međusobno se svi druže i to se vidi na ekranu. Oni znaju šta mi radimo kako bi oni izgledali dobro na ekranu. Za to su zahvalni i pokazuju respekt.

Jednom ste kazali da vaši bližnji uopće ne razumiju kad im objašnjavate što radite!?

- Ne razumiju nas ni ljudi na snimanju iz drugih odjela, a kamoli ljudi koji nisu u filmskoj industriji! Moji su se naviknuli, pa sad i razumiju, a za većinu "ja radim nešto na kompjuteru"!

Nekad, čujem, provedete i 29 sati za kompjuterom!? Moram pitati, kako leđa!?

- Ta su vremena, srećom, prošla! Sad ne radim više od 13 sati u komadu. Na setu je lakše, jer ne sjediš cilo vrime. Osim toga, treniram, idem kod kiropraktičara, skejtam, pokušavam se zdravije hraniti.

Kakav je život u SAD-u? Tamo ste već 15 godina.

- Već sam kao domaći! No, malo sam se zaželija promjene.

Živite u Venice Beachu?

- Upravo smo se preselili preko puta naše postprodukcije. Kad završimo snimanje moći ću pješke na posao! Amerikanci mi ne vjeruju da je to istina!

Zaželili ste se promjene, dakle, fale vam Hrvatska, Šibenik, Ražanj?

- Šta sam stariji to više fale! Pogotovo kad liti vidim fotografije na Facebooku ili Instagramu. A kad ekipi ovdje pokažem slike Hrvatske, pitaju me "šta ti ovdje radiš!?" Volija bi neko vrime provest tu, uživat, a i vidit šta ima kod nas kad je u pitanju snimanje filmova.

Saznao sam da biste voljeli izgraditi studio kod nas u suradnji s Radom Šerbedžijom!?

- U Hrvatskoj se sve više snima. Netflix, HBO itd. Kad-tad će se desit da netko kod nas otvori studio. Sigurno bi volija da i ja budem u to uključen. No, stvari se u filmskoj industriji brzo minjaju. Iskreno, triba bi se tome, kako Amerikanci kažu, posvetit full time. A trenutačno je to nemoguće, s obzirom na obveze sa "Star Trekom". Možda, kada uzmem jedan duži godišnji.