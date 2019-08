'Naše solo vjenčanje...': Ella Dvornik podijelila nikad viđene fotografije s pira, svi šokirani koliko je suprug smršavio, a jedna pratiteljica misli da je otkrila i 'tajnu' njihova braka

Dok Ella Dvornik ne krije koliko ju suprug Charles Pearce oduševljava u svakome pogledu, karakternom, fizičkom, kao figura tate malenoj kćerkici Balie Dee i bilo kojem drugom koji vam padne na pamet, mnogima još uvijek nije najjasnija razlika u godinama koja ovaj par "dijeli", kao i neke druge njihove karakteristike...

Trinaest godina stariji Charles često je tako u komentarima na društvenim mrežama domaće blogerice od strane njenih pratiteljica proglašavan "prestarim" za Ellu, da ne spominjemo neke druge njegove "mane" koje ističu.

Je li i za sve takve, ukoliko ih još ima, misterij riješen posljednjom Ellinom objavom? Mogao bi lako biti, jer neki tvrde da su baš danas shvatili i prokljuvili "tajnu" braka Elle i Charlesa.

Najprije je Dvornik objavila nikad prije viđene fotografije s vjenčanja u Las Vegasu ranije ove godine, potom su uslijedili oduševljeni komentari. Podsjećamo, u veljači je par jedno drugome izrekao "da", i to, kaže Ella, na svoj način...

"Prije pet godina kad smo se upoznali htio me je odvesti u Vegas da me oženi. Nisam imala vizu. Sad je imam!! Postoji li bolji način za ovaj sretan završetak, nego da ga obilježimo još sretnijim početkom?

Tri godine smo se trudili organizirati vjenčanje, al pošto su nam obitelji na drugim krajevima Europe bilo je jako jako teško. Tako učinismo što radimo najbolje, kako bi Frank rekao " we did it our way"", napisala je tada Ella.

Ljubavna veza Elle Dvornik s Charlesom započela je običnom - zabunom!; 'Ja sam slala poruku drugom...' otkrila je, te ispričala sve i o njihovom neobičnom prvom spoju

A pir u Las Vegasu okupan je na kraju bio i kišom. Fotografije koje Ella danas dijeli unatoč tom "belaju" vesele su i vedre, a ona i Charles nasmijani od uha do uha.

"Fotografija broj 3. Uvijek odabrati da život provodiš s nekim ko te nasmijava. Koga nasmijavaš", uočila je tajnu braka ovog para jedna pratiteljica, ostali su se složili. Ostali komentiraju koliko je suprug smršavio i zbog toga ga hvale - "prepolovio se!".