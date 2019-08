Od očaja do ogromne sreće: Nenad Hervatin otvorio dušu, opisao teško djetinjstvo i kako mu danas izgleda dan s bolesnim ocem; 'Financijski škripimo, ne sramim se! A Josip je zapravo moj tetak...'

- Ovo je moj najljepši rođendan! Moji prijatelji, poznanici i svi dobri ljudi ostvarili su moju najveću želju: omogućili su mi da još neko vrijeme provedem sa svojim tatom - kaže Nenad Hervatin, kojeg televizijska publika pamti kao voditeljsku zvijezdu i novinara Nove TV, koji je prije nekoliko godina osnovao svoju marketinšku agenciju, piše Jutarnji list.

Rođendan

On je u četvrtak na svom profilu na Facebooku napisao dirljivu objavu u kojoj je zamolio ljude da mu pomognu sakupiti novac koji mu je potreban za njegu bolesnog oca Josipa Novosela o kojem se danonoćno brine sasvim sam posljednjih nekoliko mjeseci.

- Najviše od svega na svijetu za ovaj moj 39. rođendan želim da, nakon majčine smrti u veljači, tata i ja još malo budemo zajedno. Dosad sam mogao raditi noćne smjene kako bismo izgurali, no od posljednje hospitalizacije njemu je potrebna 24-satna njega i nepokretan je (pelene). Nije me sram ovo pisati, jer to je život i svakome se to može dogoditi. Nije me sram što sam ostavio klijente i svaka dva sata mijenjao mami pelene do smrti, nije me sram što tatu neću staviti u dom...

Tako da za ovaj rođendan molim sve svoje prijatelje da mi ispune želju. Bio bih vam jako zahvalan kad bismo mu bar malo pomogli. Svaka donacija je dobro došla. 10, 20, 50 kuna... svejedno. Želim da tata ima za injekcije i lijekove koji mu trebaju prije operacije 12. kolovoza - napisao je Nenad.

Na ovu je molbu malo tko ostao ravnodušan, a u samo 24 sata sakupljeno je dovoljno novca za potrebe Nenadova oca, pa čak i više od toga.

- Veliko hvala svima koji su pomogli. Višak skupljenog novca stavit ćemo u zakladu “Ljubav bez granica”, koja će pomagati svima onima koji su se našli u sličnoj situaciji. Tata i ja ne možemo vjerovati da se ovo dogodilo: pomogli su nam ljudi iz cijelog svijeta, javljali su se čak i iz Amerike. Netko je uplatio 10, netko 50, netko nekoliko stotina kuna i svi zajedno tako smo pokazali da društvene mreže ne moraju služiti samo za nečiju samopromociju, za slikanje jela i pića, poziranje sa slavnima... - govori Nenad, koji ne gubi optimizam unatoč tome što je, radi njege bolesnog oca, već sedam mjeseci bez posla.

- Vratio sam se u Pulu iz Edinburgha gdje sam na tamošnjem sveučilištu predavao marketing koncem prošle godine, kada je moja mama pala i slomila kuk. Od nje smo se morali zauvijek oprostiti u veljači, a onda sam se sav posvetio tati.

Kako izgleda naš prosječan dan? Ustajemo oko šest ujutro, mjerimo tati krv, dajemo mu inzulin... Tata ima kronično zatajenje bubrega. Nakon toga ja spremam stan, pomažem tati u osobnoj njezi, pripremam doručak. Potom odlazim u kupovinu, vraćam se doma, ponovno čistim, ponovo mjerimo tati krv, radim ručak i tako sve do 22 sata. Je li mi teško? Nije! Meni je bitno da sam ja uz tatu, da on ne mora ići u dom. Želim i ostati uz njega - objašnjava Hervatin i dodaje: Financijski škripimo, nije me sram to reći. Kako i ne bismo kad ja tolike mjesece nisam u mogućnosti raditi.

Zbog situacije u kojoj se našao, Hervatin moli kolege koji ga se sjećaju kao novinara da ga zaposle.

- Imam dvije zdrave ruke, smatram da mogu dobro raditi novinarski posao, a jedini je uvjet da mogu raditi od kuće, kako se ne bih micao od tate kojem treba 24-satna njega - apelira Nenad koji se, kaže, svom ocu Josipu i pokojnoj majci Božici nikad neće moći dovoljno zahvaliti.

Zakoni

- Oni zapravo nisu moji biološki roditelji, nego su oni moji tetak i tetka. Oni su me kad sam imao tri godine i bio jako bolestan, a u vrijeme kad moji biološki roditelji nisu brinuli o meni, uzeli k sebi i udomili me. Nisu dopustili da ja završim u domu za nezbrinutu djecu - kaže Hervatin za Jutarnji.

Kaže kako su mu Novoseli pružili predivno djetinjstvo, naučili ga poštenju, ljudskosti, ljubavi...

- Oni su mi darovali novi život i ja ih zovem svojim mamom i tatom. Osjećam se kao njihovo dijete i žalostan sam što zakoni naše zemlje, kad su u pitanju financije, novac, omogućavaju da se roditelji o bolesnom djetetu mogu brinuti bez obzira na to koliko to dijete ima godina, a obratno ne vrijedi - govori Hervatin o ovoj ozbiljnoj temi koja traži mnogo rasprava i bolja rješenja od postojećih.

- Prema našim zakonima, ni jedno dijete u našoj zemlji neće dobiti novčanu pomoć za brigu o onemoćalom ili bolesnom roditelju. Zakon te usmjerava da bolesnu mamu ili tatu strpaš u dom. Ja to nikada neću napraviti. U mojoj odluci potporu su mi dali dobri ljudi i ja im za to ne mogu nikad dovoljno zahvaliti.