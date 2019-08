'Ovo se slavi jednom, još smo mladi!': reporteri 'Slobodne' na društvenom događaju godine na koji su došli - svi! Za Mlikotinu feštu tražila se 'veza', a najoriginalniji je dar stigao iz Splita

I najnepristupačnije vrleti, zna se, kraja u kojemu je još uvijek vuk domaća životinja, najbolji je ambasador čeljade koje je iz njega poniknulo. Otišlo u svijet pa mu se vratilo. Ili mu se stalno vraća, kao što se glasoviti glumac Vedran Mlikota vraća svojoj voljenoj grudi, Zagvozdu u Imotskoj krajini. I još u nj ljude iz metropole i cijelog svijeta dovodi, ma s vrha Himalaje!

Dakle, Mlikota je jedan od tih "malih velikih" ljudi, jedan od onih koje se prepozna kao legendu već s mladih pedeset.

Vedran Mlikota u rodnom Zagvozdu priredio pravi dernek za 'okrugli' rođendan: pogledajte tko je od poznatih slavio s glumcem, okupilo se petstotinjak uzvanika!

A upravo je velebnom feštom i obilježio rečenu životnu obljetnicu na svojem imanju u Zagvozdu Vedran, s puno vedrine i prijatelja, a snašla ga je i rijetka povlastica: dobio je posebno izdanje "Slobodne" tiskano samo njemu u čast! E, za takvo što neki su morali umrijeti...

– Sritan sam šta su ljudi došli u ovolikom broju, šta su se skoro svi odazvali. Eto, to mi je najvažnije; ovo se ipak slavi jednom u životu, ali dobro je, još smo mladi. Neugodno mi je bilo šta drugo govorit. Neka slike sve kažu i potvrde, slobodno slikajte, komodajte se – ljubazan je i koncizan bio domaćin, koji je doslovce satima neumorno goste dočekivao i pozdravljao svakog ponaosob.

A okupljanje je počelo već oko sedam navečer. O vrhunskoj organizaciji fešte u Zagvozdu, jedne od onih o kojoj će se govoriti cijelu godinu, svjedoči i podatak da je nekoliko lokalnih mladića čak i reguliralo promet, to jest usmjeravalo parkiranje na ledini i prilaznim putevima.

– Jole, znaš li ti kako izgleda župan? – viknuo je jedan od njih drugome u blizini.

– Ne znam, znaš li ti? – malko se zabrinuo Jole.

– Znan, ne sekiraj se – umirio ga je nešto stariji kolega, propisno odjeven u košulju, duge hlače i s crnim naočalama.

Mlikota ponosno njeguje svaku vezu s krajem iz kojega je poniknuo; zato je i udjelničar u projektu "Vlaji na Himalaji" s legendarnim Stipom Božićem, koji, dakako, nije propustio zafeštati s dragim prijateljem.

A u planine je s Mlikotom išao i bivši ministar Ante Kotromanović, doduše ne baš na Himalaju, ali su zato skupa planinarili na Damavand u Iranu, visok 5800 kilometara, lani u rujnu, ponosno je podsjetio Kotromanović.

Pripadnik sasvim drugog sektora, onog ugostiteljskog, Pavo Jerković iz Opuzena, nije planinario, ali nije ni na rođendan došao praznih ruku. Zaigrao je na sigurno, čitaj: teću neretvanskog brudeta od žaba, jegulja i cipli!

– Nisam htio riskirat, ovo je receptura koju Vedran voli – kazao je vlasnik poznatog ugostiteljskog objekta na Neretvi, koji je Mlikotu zavolio kad je ovaj za Opuzenjane besplatno nastupio u predstavi "Cinco i Marinko".

– Taj me Vedranov potez oduševio, i brzo smo se sprijateljili. Stvar je otišla toliko daleko da ga sad zovem kad sam u Zagrebu da mi riješi karte preko veze – namignuo je Jerković između zalogaja, koje je za stolom dijelio u dobrom društvu: bio je tu poznati ugostitelj iz Bola Stanko Marinković, te još poznatija zagrebačka dizajnerica i glazbenica Matija Vuica.

A preko veze, i to jake, na Mlikotin rođendan došao je i jedan od najmoćnijih hrvatskih odvjetnika, Ljubo Pavasović Visković.

– Doveo me punac – priznao je Ljubo.

Poduzetnik Ante Rogić uživao je u druženju s nazočnom svitom i slavljenikom u društvu supruge, dok je jednom drugom poduzetniku – Tončiju Kurilju, zvanom Jabuka, iz Tučepa, također poznatom po organizaciji velebnih fešta – netko ipak nedostajao...

– Meni ovdje još fali samo Coce da zapiva – povjerio je Jabuka, inače veliki fan i prijatelj preminuloga tenora iz Trogira.

Dok su neki uživali u druženju, zalogaju i zdravici, drugi su "dali ruke"; unutarnji šank je, naime, neumorno opsluživao glumački par Goran Navojec i Marija Škaričić. Ispod šanka, točnije, na vrhu stola, simbolično se "ustoličio" Miroslav Škoro, donedavno uglavnom percipiran kao pjevač.

Ne bih sad o predsjedničkoj kampanji, ipak je ovo Mlikotin dan, on mi je više brat nego prijatelj. Znam puno balavaca od pedeset godina; ja inače imam pedeset i sedam i, vidite, uvijek sam, iz godine u godinu, sedam godina stariji od njega. Nikako da se ispravi ta nepravda... – poručio je Škoro, izražavajući nadu da će tijekom večeri biti dovoljno hrane i pića.

Bojazan je bila utemeljena s obzirom na nevjerojatnu brojku nazočnih, koju smo odokativnom metodom procijenili na petstotinjak do čak tisuću ljudi, i to s tendencijom rasta, jer svečari su pristizali čak i u kasnim večernjim satima! No, iskusni Mlikota logistički je priču dobro podmazao; peklo se istodobno šesnaest janjaca, bržola i pljeskavica bilo je kao drva, o pršutu i siru da ne govorimo...

Da ni duhovni i informativni aspekt ne bude zanemaren, rekosmo, podsjetila je "Slobodna" specijalnim izdanjem tiskanim u šest stotina primjeraka (!), s kompilacijom najboljih tekstova o slavljeniku, inače utemeljitelju i umjetničkom direktoru kulturne manifestacije Glumci u Zagvozdu.

Specijalne novine s udarnim naslovom "Mliki na po puta" osmislio je, pak, naš urednik emeritus Mijo Grabovac, koji nije krio zadovoljstvo reakcijom Mlikote i ekipe na iznenađenje večeri u trenutku kad su komičar i glumac Damir Mihanović Čubi i direktor "Slobodne" Miroslav Ivić u ulozi kolportera podijelili novine...

A da, je li, ne ponestane ni knjižne građe, pobrinula se političarka Marijana Puljak u pratnji supruga, znanstvenika Ivice Puljka; Mlikoti su, naime, među ostalim darovali knjigu, i to podeblju...

– Naslov je "21 lekcija za 21. stoljeće", a zapravo je riječ o uputama koje će mu pomoći da doživi 22. stoljeće – otkrili su Puljkovi.

E sad, kakva bi to fešta bila bez pjesme; kud će suza neg' na oko, pa je tako i Dražen Zečić bio tamo gdje i priliči, blizu muzičara, itekako na visini zadatka.

– Nebrojeno puta je Vedran došao kad je trebalo, bilo da je u pitanju promocija ili neka pomoć. Pa di onda ja neću na feštu doć! Ako bude trebalo, i pjesmu ću mu napisat – poručio je Zeko.

A za, nedajbog, pomoć, u blizini je bio i ravnatelj Hitne pomoći KBC-a Split dr. Leo Luetić.

– Vedran mi nije samo prijatelj, nego i najbliži zemljak; otac mi je radio u industriji trikotaže i pozamanterije "Biokovka" (u međuvremenu je propala) u Zagvozdu, dobio je bio i kadrovski stan, pa smo jedno vrijeme ovdje i živjeli – odao je djelić svoje dične imotske prošlosti ugledni liječnik.

Teško je nabrojiti sve koji su došli Mlikoti u čast zafeštati, stisnuti mu ruku; od župana Blaženka Bobana, pjevača Jole, legendarnog fotografa Feđe Klarića, stolnotenisača Zorana Primorca i prezimenjaka mu braće Dragana i Damira Primorca, pa sociologa Dražena Lalića i drugih, sve do moćne gomilice viđenih dama, od direktorice marketinga Slobodne Dalmacije Ivane Vladović pa do jakih glumačkih persona, poput Mije Begović, Anje Šovagović Despot, Ornele Vištice, Doris Pinčić Rogoznice, Ane Maras Harmander...

– Poznajemo se već dvadeset godina, skupa radimo u kazalištu "Kerempuh", glumimo u "Stipi u gostima", "Čudu u Poskokovoj dragi", a desetog kolovoza u Zagvozdu će biti uprizorene "Brodolomke" po mom tekstu. Zasigurno toj lijepoj suradnji nije odmogla ni činjenica da mi je mama iz Runovića – vragolasto je namignula Ana Maras Harmander.

Jednu od najdirljivijih izjava o prijatelju i kolegi dao je, pak, temperamentni komičar Čubi iz Splita.

– Za Vedrana me ne veže prijateljstvo, nego bratsko prijateljstvo; to je skala više. On je jedan od onih za koje bih, da zatreba, išao u Katmandu po rijetki primjerak žutog različka – povjerio je Čubi.

I sigurno nije jedini; jer onaj tko s tobom od srca fešta, za tebe i u zlu gine! A to samo iskreni prijatelji mogu zaslužiti, i toliko ljudi u kršnu Zagoru dovabiti i bez crvenog tapeta...