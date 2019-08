Tko je Rasta? Problematični glazbenik nedavno je okončao turbulentni brak sa starijom folk divom; Predvodnik je novog vala 'cajki', a poznat je i po nasilnom ponašanju i problemima s drogom

Još nema punih 30 godina, a Stefan Đurić Rasta jedan je od najpoznatijih glazbenika na području bivše Jugoslavije i iza sebe ima zavidan broj novinarskih članaka. Doduše, ne odnose se svi na njegovu glazbu, iako mnogi imaju što reći i o tome, piše 100posto.

Naime, Rasta je predvodnik novog vala tzv. cajki, turbo folka ili kako ih već želite zvati. Uz Jalu Brata i Bubu Corellija, najpoznatiji je autotune izvođač trenutno. Njegova je glazba miks turbo folka, reggaea, R&b-a, a surađuje s raznim pjevačicama kao što su Sandra Afrika, Maya Berović, Ana Nikolić...

Rasta, odnosno Stefan Đurić, sin je beogradskih sveučilišnih profesora, Slađane i Drage, a navodno je "odmalena" rastafarijanac, odnosno pripadnik religijsko-društvenog pokreta koji slavi svijest crnaca, vjeruje da je Etiopija njihova pradomovina te štuju etiopskog cara Hailea Selassieja. S rastafarijanizmom se najčešće povezuje rekreativno konzumiranje marihuane te reggae glazba koju je, kao i pokret, diljem svijeta popularizirao Bob Marley.

S obzirom na to da je pokret nastao kao odgovor crnačkog stanovništva Jamajke na ropstvo i kolonijalizam zapadnoeuropskih sila, nema nikakvog smisla da su pobornici pokreta bijelci, ali eto nas ovdje.

Stefan Đurić tako već godinama fura dreadlockse i bavi se reggae glazbom. A kao što ju je Bob Marley pogurao uz pomoć rock'n'rolla, sada ju Đurić gura uz pomoć autotunea.

Inače, kaže da mu je upravo otac, inače profesor klasične njemačke filozofije na Filozofskom fakultetu, otkrio reggae kad mu je pustio Boba Marleyja.

Rasta je, dakle, počeo s radijskom emisijom "Reggae show sa Stefanom", koju je uređivao i vodio od 2006. do 2009. godine, a kratko je vrijeme bio član grupe Show program.

Svoj prvi album objavio je 2009. godine, a pjesme su se uglavnom bavile temom marihuane. Najzapaženiji su singlovi bili "Legalizuj", "Lako zapaljiva" i "Dok ja rolam blant".

Iduće godine objavio je dva albuma, "One i lova" te "Kaseta", na kojima su bile pjesme "Pilula", "Baci pare", "Samo igraj" i "Ona je tako dobra".

Njegovi najveći hitovi ipak su "Kavasaki" iz 2014. te "Kavali" i "Balkan"iz 2015. godine.

Osim što radi svoju glazbu u sklopu kolektiva Balkaton Gang, često piše pjesme drugim izvođačima te ostvaruje brojne suradnje.

S pjevačicom Anom Nikolić, koja je 11 godina starija od njega, upoznao se 2016. kad su surađivali na njezinom albumu te su napravili pjesme "Frigidna", "Labilna" i "Konkretno".

Nakon samo nekoliko mjeseci veze su se vjenčali, a njihov brak otad puni tabloide. Svakih nekoliko mjeseci pisalo se o tome kako se razvode, kako ju je on istukao i slično, a oni su sve demantirali.

Prve glasine o razvodu proširile su se kad su bili na medenom mjesecu u Meksiku, a tri mjeseca poslije policija je intervenirala zbog njihove svađe.

Nedugo nakon toga saznalo se da je pjevačica trudna, ali ubrzo su se ponovno počele pojavljivati priče o razvodu. Ove su godine to ne samo priznali, nego i realizirali, ali ostat će, kako tvrde, u dobrim odnosima zbog kćeri.

"Nikada ovo nisam radio, ali ukratko ću vam se obratiti s obzirom na to da čitate razne bljuvotine i laži. Ana i ja se jesmo razveli, ali Ana i ja imamo nešto što je neraskidivo, a to je Tara, smisao našeg života i najljepšu zajedničku stvar koja će nas vezati zauvijek. Ana je predivna majka kakvu smo Tara i ja na lutriji mogli dobiti i moj brat i prijatelj. Zato ćemo se uvijek na neki način voljeti", napisao je na Instagramu.

Rasta je u javnosti poznat kao čovjek koji ima kratak fitilj i često se verbalno, ali i fizički obračunavao s neistomišljenicima.

Navodno je s četvoricom prijatelja istukao Slobodana Nešovića Loku, televizijskog voditelja te vlasnika marketinške agencije i izdavačke kuće.

Kasnije je u jednoj tv emisiji izjavio kako je on samo jedan od mnogih poznatih glazbenika sa scene kojeg je Loka prevario. Nešović ga je tužio zbog napada.

"Ovo je tipična situacija gdje se jedno mafijaško vođenje izdavačke kuće jednostavno svelo na to da na drugačiji način nitko nije mogao potražiti ono što mu zaista fali, a to su jasni ugovori gdje se stvari dijele na postotke. Kada sam ja otišao potražiti te stvari dogodio se ovaj medijski skandal koji je gospodin novinar, voditelj, producent, izdavač, marketing mag ili što je već on u stvari, nekako iskoristio do besvijesti u te neke svoje marketinške svrhe. Nakon toga, smiješno je koliki se broj prevarenih ljudi meni javio. To su zaista neka velika imena. Mogu obećati da ćemo kroz dva-tri dana dati imena svih ljudi koji su prevareni, to su velike ličnosti koje su spremne svjedočiti u bilo kakvom procesu", rekao je Đurić.

U izlasku na beogradske splavove nasrnuo je na Nenada Marinkovića Gastoza, najpoznatijeg po sudjelovanju u reality showu "Parovi", i to navodno jer mu je dugovao novac.

Na nastupu u Tuzli javno je prozvao i vrijeđao kolegu Jalu Brata s kojim je prije surađivao, a nakon toga ga pozvao da izađe van, gdje su ga dočekali Rasta i njegov prijatelj koji su ga počeli tući. Sukob je spriječilo osiguranje kluba gdje se sve odigravalo.

Rasta nema baš dlake na jeziku pa se mnogima zamjerio sa scene vrijeđajući njihovu glazbu i izgled. No, možda je najviše razbjesnio obožavatelje Đorđa Balaševića kad je kao član žirija showa "Ja imam talenat" izjavio da je njegova glazba "rap u nastajanju".

"Bio je jedan natjecatelj u 'Ja imam talenat'. Izašao je da pjeva pjesmu za koju sam prepoznao da je od Đorđa Balaševića, ali mi se nekako neizmjerno sviđala. Ja to nisam prije slušao, ne ide mi uz kredibilitet. Ne kažem da je to loša muzika, ali jednostavno se to meni ne sviđa. Taj kandidat je to tako lijepo otpjevao da je to zvučalo kao neki r'n'b, a ne ono s nekim govorom, repanjem. Spomenuo sam da mene inače Balašević smara kad čujem neku pjesmu, a da sam se oduševio da ta pjesma u nekom drugom aranžmanu može zvučati tako dobro", pojasnio je Rasta.

Nedavno se na koncertu u Podgorici skoro potukao s fanovima jer je jedan mladić bacio neki predmet prema pozornici. Veći incident je spriječen, ali Rasta je upao u publiku i počeo vrijeđati mladića.

Zbog konzumiranja marihuane često je bio na meti medija, što njega uopće ne dira pa na društvenim mrežama često stavlja fotografije i videa na kojima puši džoint.

"Čovjek koji konzumira marihuanu ne da nije problematičan već je i borac za nešto što je dobro. Pa trava je u mnogim zemljama legalizirana, ali kod nas se o tome ne smije ni pisati. Njezin značaj je medicinska svrha. Marihuanu je dobro koristiti u liječenju. Ona em što smanjuje bolove, em dovodi do nestanka bolesti. Ljudi to ne shvaćaju", rekao je.