Žene odbijan šišat. Ne moš mišat ta dva posla. To je ka da mišaš cukar i sol. Sve ima svoje misto i vrime. Žene su nervoznije. I manje ti viruju, uvik nešto grintaju

Od njega su bižale sve curice u mistu. Bojale su ga se ka vraga. Kad bi vidile kako se ka mačak šulja niz kalu i kako in se približava, stale bi se krivit da bi ih se deboto do Biševa čulo.



A Zokija se nije dalo fermat. Taj, šta je naumija, to bi i napravija. Kad ih je ono učiteljica u četvrton razredu pitala šta bi tili bit kad narastu, svi su se počeli jitat doktorima, inžinjerima, pilotima, balerinama i nogometašima, a samo je Zoki koluta očima. I da ih sad sve poredate prid onon pločon, vidili bi da niti jedan iz Zokijeva razreda nije posta ono šta je ka prčulinac bija zamislija. Osin Zokija.



- E. Prvo šta se sićan, a šta ja znan dokad se unazad čovik može sićat, biće negdi kad mi je bilo četri godine, bilo je da san uvik sanja da ću bit frizer. Za muške. E, brico. Ukopa bi se isprid brijačnice i kroz staklo gleda kako meštri rade - počinje Zoki.



Zoran Repanić mu je ime. A danas je Zoky. Sa ipsilonon. Da ga cili svit razumi. Ka Tony Cetinski.



- Je, bija mi je i on, evo nas skupa na slici - pokazuje Zoky.



Galerija Zokyjeva mobitela puna je do čepa. Slike poznatih koji su se kod njega došli ostrić doslovno kipe vanka. Bez ikakva reda. Izmišani su tu i pivači i balunjeri i glumci i naši i strani. Samo je jedna glava, ćelava, najčešće s maramon oko orošena čela, u prvome planu. Njegova. Jer, svi su tu zbog Zokyja, a ne on zbog njih.



A Zoky, Zoran Repanić, već 22 godine u Komiži nožice ne ispušta iz ruku. I malo pomalo je (p)osta zadnji viški brico.



- Tu san i zimi i liti, tek san zadnje dvi godine otiša malo vanka, da se oproban u svitu - objašnjava.



A čoviku s Visa "vanka" je sve. I Bruxelles i Zagreb.

Sestri uzima barbike i s koson in svašta radija



- U Belgiji radin za jednog Turčina, a u Zagrebu mogu birat di ću. Svi me traže - otvoreno će.



Samopouzdanja mu ne fali. A tako je još otkako su ono prid njin revale sve komiške curice.



- Još san u vrtić iša kad bi sestri uzima barbike i s koson in svašta radija. Pa bi posli svin ženskin uzima lutke i radija in frizure, bižale su od mene ka manite. A šta ću kad nisan moga protiv sebe - smije se, jer drago mu se vratit, a kome ne bi bilo, četrdesetak godina unazad.



Osjetija je, kaže, poziv. Ka da je pop. A tu se, dodaje, više ništa ne more napravit.



- Ja san to odma osjetija - ponavlja da ne bi slučajno neko pomislija kako je on brico iz nevolje posta.



Za frizera se školova u Splitu, a kad se vratija na otok odma je počeja gradit karijeru. Pravit se važan i bit drukčiji, bit poseban, bit nešto u svitu punom ničega. A je li uspio pitat ćemo Gibonnija, Prosinečkog, Bebeka, Lovrena, Vakulu...

Šta ću kad ne pratin balun



- Ajme, ajme, to kad mi je bija Lovren baš je super ispalo. Doša on, a zva je prije da se rezervira jer u mene se uvik moraš rezervirat, i svit se počeja skupljat. Ja ga unutra šišan, a isprid vrata narod se gura ka da se šta dili. Ništa mi nije bilo jasno. Ja san valjda jedini u cilo misto šta nije zna ko se to u mene šiša. A šta ću kad ne pratin balun - gušta Zoky dok ovo govori.



A di i neće, slavniji je on od svih slavnih skupa šta se u njega dolaze uredit.



- Obično bude tako da ja njih ne pripoznan, nego mi svit kaže ko su. Ne bi da je lako pripoznat Johna Malkovicha, Abramoviča ili Ecclestonea - navlači nas Zoky.



- Ali su i oni bili?! - prihvaćamo igru.



- Tako su mi ljudi rekli, nisan in pita osobnu kartu.



- I nisi pripozna Romana Abramoviča?!



- A šta ću kad su svi oni drukčiji na televiziji nego uživo.



- Ni Ecclestonea nisi pripozna? Onog malog i gadnog?!



- Ja in samo u kosu gledan. Odma s vrata planiran šta bi od nje moga napravit.

Umjetnik, a ne obrtnik



A Zoky radi svašta. Sad je, recimo, trend old school fade skin. To je on reka, da ne bi ispalo da se novinar koji se cili život šiša na isto misto i na isti način ka nešto razumi.



- To ti je izbrijavanje do kože pa onda neprimjetni blagi prijelaz prema gušćoj kosi - objašnjava Zoky i striže praznin rukama po ariji.



Takve su frizure hit, muški i po uru, dvi vrimena znaju sidit na stolici dok posal ne bude gotov. Svaka dlaka Zokyju smeta, bez obzira di bila, u nosu ili na uvu, i nema mrdanja dok je on ne riješi.



- Nema žurbe, ako ti se žuri ošišat, šta si doša u mene. Ja san umjetnik, a ne obrtnik. Svaka frizura koju ja napravin je posebna, ma koliko god se nekome činila da je ista. I svaki mi je čovik isti, kad sidne na stolicu nit ga pitan nit me briga kako se zove. Svaćaš?



- Ne svaćan. Ali ti virujen, iako se ne razumin u hitove.



- Je, je, teški je to hit, čak i u Dalmaciju to pomalo dolazi, a ja san to na Komiži prvi u nas počeja radit - ponosno će.



Barber shopovi su u modi. Otvaraju se na sve strane. Sigurno ste ih vidili po novinama i portalima. Muški s bradurinama i s tregerima guštaju dok ih se gladi, maže kremicama i masira po tjemenu.



- Ima i petnest godina da san ja to radija, niko u nas i nije zna šta je barber shop kad san ja to promovira, zato me sad svi i zovu, da vide šta sad od mene mogu "kupit" - pun je sebe Zoky.

Ne svaćan



Vrata u Ribarskoj ulici drži širon otvorena. To je, kaže, osnova dobrog barber shopa. I ona crveno-bila "lizalica" šta ljude zove unutra.



- Svit mora vidit šta se u radnji događa. Mora osjetit atmosferu, vibraciju, energiju. Svaćaš?



- Ne svaćan.



Naravno da čovik koji cili život šišanje plaća 40 kuna i koji se brije doma i koji glavu pere doma ne može svatit kad neko za frizuru i podrezivanje brade plati nekoliko stotina kuna.



- Sve si reka. I ne znaš šta propuštaš. Ovakav tretman nigdi neš dobit - uporan je u samohvali Zoky.



Žene odbija. Ne moš, uvjerava, mišat ta dva posla. To je ka da mišaš cukar i sol. Sve ima svoje misto i vrime.



- Žene su nervoznije. I manje ti viruju, uvik nešto grintaju - stručno će Zoky.



A sića se i onog Norvežanina šta je ima koju godinu zagrinta, i u novine je to bilo, kad mu je Zoky isporučija račun.



- Je, bija je popizdija. A šta ću mu ja. Ne mogu ja imat cijene ka drugi, kako ću kad san poseban i kad je moja usluga posebna, uložija san puno u svoje znanje i to nešto vridi, a ono šta vridi triba i platit. Je li vridi platit zubaca u restoranu? Je! E onda vridi platit i Zokyja, jer ovakoga ćeš teško igdi više nać. Svaćaš?



- Svaćan.