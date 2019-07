'Odma san po potpisu vidija da nije kako triba...', ovako nam je Feđa pričao o Oliveru, fotografije govore još više; 'Od nikog nije biža na ulici, sa svakin bi sta, gušta je reć vic...'

"Kako san ja rođen i odrasta na Prokurativama, a Oliver je glazbeno krenija otamo, tako sam ima tu sriću i povlasticu da san ga pratija od njegovog prvog nastupa na Splitskom festivalu s pismom 'Picaferaj' 1967. godine do, evo, prije misec dana.



Prije misec dana sam mu, naime, preko njegove supruge Vesne posla dvi knjige da mi ih potpiše da ih pošaljem kao dar svojim prijateljima u Perth, u Australiju, a koji su također Dragojevići..." - ispričao nam je prošle godine, točno na današnji dan, splitski fotoreporter Feđa Klarić, prisjećajući se povijesti svojih susreta s Oliverom, ali i njegovom familijom, dugih 45 godina.

"Odma san po potpisu na knjigama vidija da nije sve kako triba, ali šta možeš, šta možeš..." - pričao nam je lani kroz jecaje potreseni Feđa, teško se noseći s odlaskom tako velikog čovjeka, velikog glazbenika, velikog Splićanina, uz čiju je impresivnu karijeru i njegova bila na puno načina vezana.



"On je zaslužija da ga građani isprate niz cilu Marmontovu, da mu pivaju klape i pivači, da ga pozdrave i slave građani ovog grada, od kojih nikad nije biža na ulici, sa svakin bi sta, sa svakin popriča, za svakoga je ima strpljenja.



Oliver se nikad nije ponaša ka zvijezda..." - pričao je, a Split je svog Olivera ispratio neponovljivo, najbolje, najsrčanije na svijetu.



Kazuje nam kako bi se on znao maknuti sa strane da mu ne stvara presing, da može u miru obavljat svoje poslove po gradu, ali onda bi Oliver bi krenuo prema njemu čim bi ga vidio.



"Volija je razminit viceve, volija se smijat! nismo nikad pričali o ozbiljnim temama, nije volija teške teme, politiku, volija je pričat o ribi, o moru..." - otkriva Feđa.



"Srele su se i moja supruga i njegova i u rodilištu 1974. godine kad su dolazila na svit najstarija dica..." - sjeća se Feđa.

"Eto, snimija san prve koračiće po klupi na Rivi njegovog najstarijeg sina Dina, a prije koji tjedan snimija san Dina i njegovu dicu u điru u splitskoj Nodilovoj ulici" - svjedoči i ovim Feđa koliko je Oliver život prolazio ispred njegovog objektiva.



"Ja sam ga predložija za Nagradu grada Splita, kad je onda dobija, bez ikakvog interesa, naravno, jer niti san ja piva, niti iko moj, predložija sam ga samo ka velikog umjetnika, najvećeg ovog vrimena."



Pitamo Feđu jesmo li u pravu kada kažemo da Oliver nije volio nikakva poziranja, ni figurativna životna, ni ona stvarna ispred objektiva.



"Ne mogu na to pitanje potpuno odgovoriti, jer se vrstom studijske fotografije ja u svom profesionalnom životu nisam bavio. Moja je fotografija ona stvarna, životna, life, i Oliver je dio nje."



Otkriva nam i kako Oliver nije bio najsretniji izborom izdavača da na omot biografije Zlatka Galla, "Južnjačka utjeha" ide fotografija na kojoj je s cigaretom...



"Ali to je on..." - sjetno govori Feđa.



Kao najdraže fotografije ističe one na kojima je snimao zajedno Olivera i Zdenka Runjića.

"Oni jedan bez drugog ne bi mogli bit. Zdenko Runjić je najveći skladatelj kojeg je Split ikad imao, Oliver najveći pjevač, umjetnik. Zajedno su i živili, a eto na žalost, i umrli u istom portunu u splitskoj Slavićevoj ulici" - podvukao je Feđa, a mi kroz ove crno-bijele fotografije donosimo tek mali uvid u desetljeća neponovljive klarijere i života.