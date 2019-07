Upoznali smo je kao pobjednicu 'Zvijezda', ona je Zadranka kolumbijskog roda koju u Dublinu čekaju velike stvari i razmišlja 'po našu': Mali smo, ali imamo što pokazati svijetu!

'Idem na poznati Pulse College u čijem je sklopu Windmill Lane studio, gdje su glazbu stvarali svi poznati svjetski glazbenici, od Van Morrisona, preko Sinead O'Connor, U2, Kylie, Ed Sheerana...'

Jessicu Atlić McColgan šira je publika upoznala kada je prije dvije godine odnijela pobjedu na RTL-ovu talent showu "Zvijezde". Od tada ova devetnaestogodišnja Zadranka neumorno radi na svojoj glazbi, a nedavno je svjetlo dana ugledao i njezin novi singl "Gubim kontrolu".



Zanimljivo je da Jessica, inače rodom iz Kolumbije, odnosno Bogote, trenutačno radi na dva projekta – na hrvatskom i engleskom jeziku, a priprema se i za studij glazbene produkcije u Dublinu.



Za početak, koliko ti se život promijenio nakon pobjede u "Zvijezdama"?



- Da, pa to je bilo prije dvije godine! Što se promijenilo? Što se mene osobno tiče, vjerujem da sam ostala ista osoba kao i prije "Zvijezda". Družim se s istim ljudima s kojima sam bila prijateljica i prije. Nastavila sam raditi ljetni, sezonski posao koji obožavam!



Razvila sam se u odraslu osobu koja mora donositi odluke, pronalaziti odgovore razmišljajući glavom, mada srce govori sasvim nešto drugo. Imala sam tu sreću da kao odskočnu dasku za ostvarenje svojih snova koristim platforme kao što su RTL-ov show "Zvijezde" i diskografska kuća Dallas Records s kojima sam potpisala višegodišnji ugovor.



Mnogo mladih ljudi koji imaju iste snove kao i ja nemaju takvu priliku i toga sam svjesna, zbog toga sam zahvalna svima koji su na ovaj ili onaj način uključeni u ovo moje glazbeno putovanje. Imam veliku podršku prijatelja, obitelji i ljudi koji me prate, a moje srce je sretno jer radim ono što volim, pišem pjesme i imam priliku podijeliti ih s svima.

Projekt beba

Nakon singlova "Propuštene šanse", "Dobar je osjećaj" te suradnje s hip-hop izvođačem Suicidalom "Stranci od leda", novim singlom "Gubim kontrolu" pokazala si svoju nešto drukčiju stranu...



- Za mene izazovi predstavljaju pokretačku snagu. Pisanje pjesme na hrvatskom jeziku predstavljalo je izazov, jer sam oduvijek stvarala samo na engleskom jeziku. Ali, kako volim izazove, jednog dana vozeći se tramvajem do mog producenta, stvorila se ideja da napišem hrvatsku pjesmu.



Htjela sam da se u pjesmi osjeti lagani latino prizvuk. Rodila sam se u Bogoti pa me ta ideja nije niti malo iznenadila. Sjela sam sa svojim producentom i nakon pola sata imali smo riječi i melodiju spremne. Nakon toga smo se igrali, oduzimali i dodavali. Bilo je logično da dodamo tekst na španjolskom i hip-hop vokal koji je sastavni dio reggaetona.



Koliko se razlikuje tvoj rad na hrvatskom i engleskom jeziku? Također, kako to da si se za projekt na hrvatskom odlučila za ime Jessica dok si za onaj engleski odabrala ime Jessa?



- Htjela sam napraviti engleski projekt sa svojim autorskim pjesmama i uključiti mog prijatelja Luigija Kotlara aka Alvize. Unijeti malo svjetskog prizvuka na domaće tržište. Koliko smo uspjeli u tome vrijeme će pokazati. Ali, zadovoljna sam kako se to vrti u eteru i zahvaljujem svim radijskim urednicima i voditeljima koji su prepoznali moj rad.



Kao što sam pojasnila ranije, uživam stvarati na hrvatskom i na engleskom projektu podjednako, mada je hrvatski izazovniji. Nakon potpisivanja ugovora s Dallasom, pjesme koje smo objavljivali u početku bile su hrvatske, a moje ime je Jessica, tako da tu ne treba ništa pojašnjavati. Što se tiče imena Jessa, ono se rodilo zajedno s engleskim projektom. Nisam mogla biti Jessie, jer njih ima dovoljno na svjetskom tržištu. A ime je moralo biti drukčije...



Kakvi su komentari prijatelja i obitelji o projektu na engleskom jeziku?



- Moja engleska obitelj napokon može razumjeti o čemu pjevam, a da im ja ne moram prevoditi, ha, ha. Od prijatelja dobivam samo pohvale, jer je to nešto što im je po glazbenom ukusu bliže. Dobila sam i jako dobre recenzije za engleski projekt i to me veseli. Moja diskografska kuća dala mi je odriješene ruke pri stvaranju i produkciji i ovaj projekt smatram svojom bebom.



Na jesen se seliš u Irsku gdje ćeš pohađati studij glazbene produkcije. Kako si se odlučila na ovaj korak? Jesi li uzbuđena i što misliš kako će izgledati tvoj studentski život?



- Ja se već godinu dana pripremam za studij. Proteklu školsku godinu pohađala sam MPA u Zagrebu i nadam se uskoro odraditi završni ispit. Trebala sam nastaviti studij u Engleskoj, ali došlo je do male promjene. Sljedeću godinu odlazim u Dublin, na poznati Pulse College u čijem je sklopu Windmill Lane studio, gdje su glazbu stvarali svi poznati svjetski glazbenici, od Van Morrisona, preko Sinead O'Connor, U2, Kylie, Ed Sheerana...



Želim nastaviti svoje glazbeno usavršavanje, naučiti sve što mogu o ovoj zahtjevnoj, ali meni prelijepoj glazbenoj industriji. Nadam se da će moj boravak u Dublinu biti izazovan, da ću mnogo naučiti i da ću uživati u studentskom životu. A ako budem dovoljno dobra studentica, tko zna - možda jednog dana otvorim svoj studij!



Kako izgleda prijamni ispit za ovaj studij?



- Dok sam se borila za svoje mjesto na York sveučilištu u Ujedinjenom Kraljevstvu, trebala sam ostvariti najbolje ocjene na maturi (oni prepoznaju naš obrazovni sustav) i dobiti odlične preporuke od profesora, ravnatelja... A trebalo je dokazati da ja to želim i da sam najbolji kandidat za mjesto na studijskom programu glazbene produkcije i elektro inženjerstva.



To je isto vrijedilo i za Dublin. Na zapadu nema prijemnih ispita.



Budući da najesen krećeš na fakultet, znači da sada možeš uživati u onom najduljem ljetu nakon srednje škole. Kako ga provodiš?



- Provodim ga radno. Radim kao animatorica u hotelskom kompleksu u Zadru, a kada imam slobodan dan, odrađujem radio intervjue, gostovanja i dogovaram svirke.

Velike ambicije

U čemu sve pronalaziš inspiraciju za svoju glazbu?



- Inspiracija je svuda oko mene. Ponekad su to priče iz moga osobnog iskustva, a ponekad iskustva odnosno priče mojih prijatelja. Bilo da su vesele, tužne, s problemima... Iz svega se može stvoriti melodija, treba samo posegnuti u srce i pronaći riječi koje liječe, nakon kojih se osjećaš bolje.



Prepoznaju li te u Zadru nakon pobjede u "Zvijezdama", znaju li te ponekad zaustaviti na ulici?



- Da, to se još uvijek zna dogoditi. Najčešće, uz molbu da se slikamo zajedno. Jednom je curica ušla u autobus, zamolila vozača da je pusti, jer nije imala novce za kartu. Samo je htjela da se slikamo i da joj dam autogram. Sišla je na sljedećem stajalištu. Sweet!



Jesi li ostala u kontaktu s nekim natjecateljima iz showa?



- Za vrijeme snimanja "Zvijezda" upoznala sam mnogo divnih ljudi. Vrijeme je učinilo svoje te su neka poznanstva pukla. Ali uvijek nađem vremena da popijem kavicu s mojim dragim Mirom Lozarom. Divni, nježni, veliki čovjek! Ostala sam u kontaktu i s Ivom Vranješ, mojom dragom prijateljicom, koja također ide u Irsku, tako da ćemo se nastaviti viđati.



U kojem smjeru bi voljela da se razvija tvoja karijera? Gdje se vidiš, recimo, za pet godina?



- Voljela bih otići izvan granica Hrvatske i pokazati da mala zemlja poput naše može itekako što pokazati glazbenom svijetu. Imam velike ambicije, netko bi rekao da živim u oblacima, ali ako čovjek nema svoju viziju i svoj cilj, ostat će tapkati cijeli svoj život na jednom mjestu. Treba uživati u procesu zvanom život. Ja sam oduvijek znala što želim i to me vuče da radim, da se trudim. Uživam u tome, jer smatram da je to mnogo važnije od toga hoćemo li i kada doći do zacrtane destinacije.