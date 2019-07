'U kvartu su me zbog frizure godinama zvali fazan!': Marijana Batinić otkrila nam je najjeftinije i najskuplje stvari iz svog ormara, omiljeni bikini i mjesto za odmor

Modni znalci tepaju joj da je jedna od najbolje odjevenih dama na našoj javnoj sceni, a svaka njezina kombinacija danima se komentira na društvenim mrežama na kojima je prati više od dvjesto tisuća ljudi.



No, istančan smisao za modu nije jedini razlog zbog kojeg nas već dulje vrijeme oduševljava splitska voditeljica Marijana Batinić (38).



Zvijezda RTL-ovih emisija "Ljubav je na selu" i "Život na vagi", čija se četvrta sezona upravo snima po jadranskoj obali, s godinama je izgradila i vrlo sofisticiran stil, pa su dani upadljivog make-upa i otkačenih frizura odavno iza nje.



Gdje nalazite nadahnuće za svoje stylinge?



- Što sam starija, sve manje me privlače trendi krpice, a sve više bezvremenski komadi od finih materijala. Modni uzor su mi Francuskinje, divim se njihovoj urođenoj kulerskoj nonšalanciji s osobnim pečatom.



Bez kojeg odjevnog komada ne možete zamisliti ljetne dane?



- Prozračne bijele lanene tunike. A na drugom mjestu su mi lagane haljinice i kombinezoni. No, ovoljetni hit u u mom ormaru su klompice. Zaželjela sam se onog zvuka ljetnog klapkanja iz djetinjstva.



Koji ste model kupaćeg kostima odabrali za ovo ljeto?



Već par godina obožavam retro-modele: s gaćicama visokog struka i s gornjim dijelom koji je takozvanog banana kroja.



Gdje najčešće kupujete odjeću?



- Na internetu. A za posebne prigode nosim kreacije hrvatskih dizajnera: Matije Vujice, Aleksandre Dojčinović, Krie Design, Mateyaneira, Arileo, Bubabu Design, Ledenko...



Koji je najskuplji komad u vašem ormaru?



- Najviše izdvajam za torbe i cipele. No, s druge strane imam i par odličnih kreacija iz second hand dućana koje sam otkrila u Los Angelesu.



Čijem modnom sudu najviše vjerujete?



- Moje prijateljice i televizijske stilistice Ive Gradišer koja ima i vlastiti brend modnih dodataka Seng.



Što nikada ne biste odjenuli?



- Ne volim direktno isticanje seksipila pa tako cijeli svoj život krijem da imam solidan broj grudnjaka.



Je li istina da je za većinu vaših modnih fotografija zaslužan suprug Matej Pašalić, bivši rukometaš a danas marketinški stručnjak?



- Mateju je fotografija velika strast. Doduše, u fokusu njegova zanimanja nisu modne fotke, već inspirativni ljudi, život, priče i emocije. Ali, Bože moj, mora ponekad udovoljiti i ženinim prohtjevima.



Koja vam je vaša modna fotka omiljena?



- Sve na kojima sam negdje uz more, s mokrom kosom, nenašminkana, bosih nogu... A najdraže su mi fotke s mojom kćeri Enom.



Vas dvije ste često modno usklađene: čija je to želja?



- Zbog prirode mog posla Ena se rano zarazila modom: obožava se kititi, po kući šeta u mojim štiklama, a sa mnom čak i diskutira o stylinzima. Voljela bih da je to manje zanima, no ja sam u njezinim godinama bila još gora.



Uokolo sam šetala okićena kao božićno drvce.



Kako danas gledate na svoje stilske igre s početka karijere?



- Teško mogu zaboraviti ekshibicije s kosom. Zbog eksperimentiranja s raznim bojama, u mom su me kvartu godinama zvali fazan, a u jednom razdoblju sam čak kombinirala irokezicu i duge ekstenzije. Ova smeđa nijansa koju sada imam, najbliža je mojoj prirodnoj boji kose.



Imate li posebnu njegu na +30 stupnjeva?



- Ljeti mi je koža uvijek jako suha te ju moram dodatno njegovati. Odgovorno tvrdim da je Biologique Recherche najbolja kozmetika, a tretmani su nenadmašni. Kako već godinama njegujem prirodan izgled, od šminke uglavnom koristim samo Chanelovu CC kremu te neki žarki ruž.



Kako provodite ljeto?



- Nakon što završim sa snimanjem, selim se na Šoltu, gdje smo suprug i ja prije nekoliko godina kupili kuću za odmor.