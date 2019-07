Kad bi vas netko pitao što veže Ritu Oru i Annu Oxu, vjerojatno biste „na prvu“ našli malo toga što im je zajedničko. Riječ je o pjevačicama iz potpuno drukčijih glazbenih era.

Anna je, uostalom, od Rite starija točno 30 godina. No, zapravo ih puno toga spaja. Oxa je porijeklom Albanka, rođena kao Iliriana Hoxha, a Rita je rođena na Kosovu, u Prištini. Anna je svoje pravo ime „talijanizirala“, pa nema ni velike razlike između njezina i Ritina prezimena. Na koncu, veže ih to što obje ovoga ljeta nastupaju u Dalmaciji. I to u dvama susjednim gradovima. Rita u Zadru, Anna u Šibeniku. Točno mjesec dana jedna prije druge.

Anna Oxa na Tvrđavu svetog Mihovila stiže 30. srpnja. U želji da upravo u razgovoru s njom napravimo najavu toga koncerta, obratili smo se Morani Periša iz Tvrđave kulture. Nažalost, nije nas dočekalo „zeleno svjetlo“.

- Vrlo teško je doći do intervjua s Annom. Glavna je prepreka njezin menadžment – objasnila nam je Morana.

Riječ je o jednom od tek nekoliko koncerata, što će Oxa održati na ovoljetnoj turneji. Zato su, veli Morana, svi koncentrirani samo na to da organizacija bude besprijekorna.

- Još se obavljaju posljednji dogovori. Svi se zajedno veselimo njenom koncertu u Šibeniku i trudimo da prođe što bolje - kaže Morana.

Nema prohtjeva

Periša nam nije htjela otkrivati detalje, no slavna Talijanka, čini se, nije pretjerivala u zahtjevima. Ako je nešto sigurno, to je jelovnik. Anna je, naime, još od mladosti veganka.

- Kao i svaka zvijezda, Anna Oxa zahtijeva da sve bude na visokoj razini. No, nije imala neke nerazumne prohtjeve. Dapače, po tom pitanju je bila vrlo jednostavna - priznala nam je Morana.

Anna Oxa, doznali smo, vrlo rijetko daje intervjue u posljednje vrijeme. Nakon, blago rečeno, burne prve faze karijere, pjevačica se povukla u zavjetrinu.

A nekad pozornost medija nisu privlačili samo njeni nastupi, već i turbulentan privatni život. Etiketu kontroverzne djevojke dobila je već sa 17 godina, kada je na debiju u Sanremu s pjesmom „Un emozione da poco“ osvojila drugu nagradu. Tamo se pojavila s pankerskim „lookom“, pa su je odmah proglasili "neobuzdanom, provokativnom i intrigantnom". No, prije svega - drugačijom.

Oxa je već kao 14-godišnjakinja počela nastupati u jednom baru u rodnom Bariju, pa je u Sanremo stigla s određenim iskustvom javnog nastupa.

Nakon što se pojavila na najpoznatijem talijanskom festivalu, odmah je dobila nadimak „Glas i srce“. Poslije je postala zaštitno lice Sanrema, koji je obilježila hitovima kao što su „E tutto un attimo“, „Ti lascero“, „Senza pieta“.

Gotovo jednaku pozornost kao pjesme izazivale su njene modne kombinacije. Neki će reći vizualne, erotično stilizirane provokacije. Tako se 1985. godine pjevajući pjesmu „A lei“ pojavila kao mačkasta plavuša u izazovnom, pripijenom trikou. Godinu poslije stigla je u crnoj kožnoj kombinaciji minice s otvorenim pupkom.

Ako bismo je usporedili s nekom današnjom pjevačicom, onda bi Anna Oxa bila Lady Gaga onoga vremena. Kameleonka, koja je, što imidžom, što pjesmama permanentno izazivala zanimanje publike. Pa, i onih, koji je nisu baš šmekali.

Vjerovali ili ne, prvu je pobjedu na Sanremu ostvarila tek 11 godina nakon debija. S Faustom Lealijem je 1989. godine zapjevala „Ti lascero“. Njih su dvoje te godine otišli i na Eurosong u Lausanneu.

- Učila sam iz uspjeha, a još više iz neuspjeha - kazala je jednom Anna.

Šokantni izgled

Drugi sanremovski trijumf ostvarila je nakon deset godina. I ponovno sve šokirala imidžom plavokose Amazonke. No, svima su još više u oko upadale tange, koje su se nazirale iznad indijanskih hlaća! Tada su je organizatori zamolili da se za finale „upristoji“. Modna kreacija Roberta Cavallija doživjela je redizajn, a Anna pobjedu s pjesmom „Senza pieta“.

Zanimljivo, Oxa je popularnost u potpunosti okrunila ili, grublje rečeno, unovčila kao voditeljica najpopularnijeg nacionalnog televizijskog showa „Fantastico“. U njemu je pokazala i glumačke, ali i imitatorske vještine.

Početkom novog tisućljeća Anna se preobrazila i u profesionalnom, i u privatnom smislu. Albumom „L'eterno movimento“ napravila je zaokret prema etno-melosu i na taj način poručila da ne zaboravlja odakle potječe. S Albanijom ju je spojio i njezin drugi od ukupno četiri braka. Udala se za jednog od najmoćnijih Albanaca na svijetu - Behgjeta Paccolija. No, Annin, a čini se još više, i Behgjetov nemirni duh bili su zaslužni za raskid braka.

Nakon tog razvoda izdala je album "Ho un sogno", s dubokim porukama, kojim je jasno dala do znanja da radi definitivni odmak od estrade i da se okreće duhovnosti.

- Shvatila sam da je jedna od najvažnijih stvari u životu naučiti se rastajati bez gorčine i boli od osoba, trenutaka i stvari koje nas okružuju - poručila je u jednom razgovoru Anna, inače majka dvoje djece.

Talijanskoj glazbenoj divi 2006. godine se desila nevjerojatna scena. Sanremo joj je zatvorio vrata finala, jer je njena pjesma „Processo a me stessa“ trajala više od predviđene festivalske minutaže!

U diskografskom smislu Anna Oxa je bila aktivna do 2010. godine, kada izdaje posljednji album pod naslovom „Proxima“. U posljednje je vrijeme bila aktivnija izvan glazbe. Nastupala je u talijanskom „Plesu sa zvijezdama“, a bila je i članica žirija talent-showa „Amici di Maria De Filippi“.

U međuvremenu je karizmatična Talijanka proslavila i 40 godina karijere nakon čega je poručila:

- Ne mogu zamisliti život bez pjesme, pozornice i publike.

Zato je, evo, u Šibeniku. Prvi put. Na najljepšoj mogućoj pozornici.