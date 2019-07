Posebno teške dane Vesna Dragojević provodi u Veloj Luci, supruga neprežaljenog glazbenog velikana otkriva: Ne znam kako ću izdržati... Grubo mi je, ali ne mogu uteći

Vesna Dragojević, udovica glazbenog velikana Olivera, već neko vrijeme s obitelji boravi u Veloj Luci, gdje će se u ponedjeljak, 29. srpnja, na godišnjicu pjevačeve smrti, na Pijaci ispred župne crkve sv. Josipa, održati koncert "Trag u beskraju".

Manifestacija u čast voljenog Velolučanina bit će intimno glazbeno druženje njegovih prijatelja i kolega (Gibonni, Zorica Kondža, Tedi Spalato, Dupini, Antonio Serrano, klapa Ošjak, Alan Bjelinski, Ante Gelo i Nikša Bratoš), kojem će nazočiti i svi članovi Oliverove obitelji, te nekoliko stotina sretnika koji su uspjeli ugrabiti ulaznice, rasprodane u trenu.

Za Vesnu su ovo iznimno emotivni dani i koliko god je ponosna i počašćena organizacijom koncerta u spomen na njezina pokojnog supruga, toliko joj sve to, iskreno će, teško pada.

Izvan svega

– Mi smo već svi ovdje, doći će moja mama, sestra s mužem, nas će biti sedamnaest. I svi ćemo doći na koncert, premda bih ja najradije sve preskočila. Meni je to muka, grubo mi je, sve me podsjeća na njega... Najradije bih se taj dan zavukla u mišju rupu. Ali ne mogu uteći, ljudi ga doživljavaju i svojim, a njihov je bio koliko je bio i naš. To je jednostavno tako – pomirljivo će Oliverova udovica. Vjeruje kako će koncert, u organizaciji Općine Vela Luka, biti baš onakav kakav treba biti – obitelj je, kaže, organizatorima dala odriješene ruke.

– Mi smo totalno van toga. Znam da su ulaznice prodane, da će na rivi biti ekran za one koji neće moći pratiti koncert na Pijaci. Koliko će doći ljudi, ne znam. Koliko ih je najavljeno, ne znam. Ne znam kako ću sve to uopće izdržati, a doći će i neki ljudi koje nisam vidjela godinama. Ne znam hoću li imati vremena za susresti se sa svima i prozboriti koju riječ. Osobito mi je drago je što će koncert "Trag u beskraju" u Veloj Luci postati tradicija i zaživjeti i sljedećih godina – kaže Oliverova udovica.