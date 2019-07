Božo Vrećo je pred Splićane izašao u moćnom izdanju pokazavši svu raskoš talenta i osobnosti, a brojna publika je spremno prihvatila i iznenađujući 'poklon'

"U voljenom Splitu sam! Jeeeee! Karte se prodaju brzinom svjetlosti i bit će to koncert, kako kažu moji divni organizatori, za preko tisuću ljudi. Šta reći, Split me voli!!!", poručio je Božo Vrećo uoči, kako to već redovito biva u njegovu slučaju, snažnim emocijama nabijenog koncerta održanog u prekrasnom ambijentu Mediteranskog instituta za istraživanje života.

"Umjetnik anđeoskog glasa, koji liječi duše i otvara srca”, kako je karizmatičnog BiH glazbenika opisao glasoviti New York Times, dugo se pripremao za susret sa Splićanima.

Dubrovčani, Šibenčani i publika iz drugih gradova na Jadranu već je odavno imala priliku uživati u sjajnim izvedbama interpretatora, ali i autora sevdalinki intrigantne muško-ženske dualnosti.

No, fočanski glazbenik sa sarajevskom adresom pred Splićane je htio izaći u moćnom izdanju, pa se "naoružan" nekolicinom glazbenika iz raznih dijelova Europe večeras predstavio u svoj svojoj raskoši izvodeći moćnim instrumentom – glasom sevdah sljubljen sa zvucima Orijenta, bluesa, jazza, soula...

Duboko ukorijenjen u tradiciju sevdalinki, ali s hrabrošću za probijanje granica i koketiranje s drugim žanrovima Vrećo je pokazao svu raskoš glazbenog talenta i nesvakidašnje osobnosti bazirane na potpunoj predanosti i iskrenosti.

Vrećin sevdah ne znači nužno tugu, čežnju, melankoliju jer sugestivni Božo publiku na koncertu osvaja humorom i neposrednošću iskazujući na taj način ljubav i poštovanje prema onima koji ga slušaju.

A iskazao ga je večeras i prema podneblju u kojemu gostuje zapjevavši najprije solo, potom i u zboru sa Splićanima "Kad si bila mala Mare"...

