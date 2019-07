'Postaraj me nježno': provukli smo lica poznatih Hrvata kroz popularnu aplikaciju, dobili smo bakice i djedice u trenu! Splićanin je ostao markantan, pogledajte Sevu s borama

Trend koji je ovih dana zapalio virtualni prostor – riječ je o simulaciji starosti izabrane fotografije/portreta pomoću aplikacije FaceApp – mogao bi se sažeti u rečenicu: postaraj me, ali lijepo.

Zapravo je rečeni trend "ljupkog poružnjivanja" već započet u davnoj kampanji poznatog proizvođača preparativne kozmetike, kad su se takozvane obične žene našle u ulozi modela: bilo je tu nježno zaokruženih, s izraženim oblinama, nenašminkanih...

Realno, ni jedna nije bila doista ono što je trebala biti, štoviše, svjetlosnim miljama bje daleko od hiperrealizma: celulitična, sa strijama, nedepilirana. Sjećate se te ispeglane, pjenušave obmane? Zapravo bi producentima kampanje bilo puno jednostavnije angažirati pet top-modela nego žena koje će izgledati prirodno, a fotogenično, utjeloviti oksimoron. Bez fotošopa, dakako...

Inicijativa je bila dvosjekli mač: nekome je pomaknula kanone ljepote, za mnoge ih je pak produbila. Nije li pomalo šovinistička, naime, upravo sljedeća poruka: "lijepa si, iako si debela"? Ako mene pitate, iskrenije zvuči ona ruralna "bolje da ljulja nego da žulja".

No, vratimo se još malo aktualnom "sweet old looku", kojega možemo simulirati zahvaljujući novim dostignućima "tehnike". Nije to, da se razumijemo, ništa antropološki epohalno, vjerojatno tek zabavica dok se narod ne ispuše.

Trend "samopostaravanja" na društvenim mrežama nastavio je, naime, niz kojemu su prethodili onaj (jutarnjeg) selfieja bez šminke, a još se sjećamo i dekadentne navade – doduše, više kod svjetskih a manje tuzemnih celebrityja – podastiranja javnosti na uvid i golog međunožja. Istinabog, za potonji je ipak trebala logistika poput dežurnog paparazza jer takve slike nije red objaviti sam(a), to treba učiniti neki tabloid...

No filter, no make up, no mudante... Što je sljedeće? Bah, tko stigne (realno) ostarjeti, saznat će.

